Вышли в ноль: бывшие супруги обменялись оскроблениями и потребовали компенсации друг у друга в суде

Новосибирский областной суд вынес решение по делу о взаимных оскорблениях бывших мужа и жены. Информация об этом опубликована на сайте суда.



В 2004 году пара из Барабинска официально развелась но продолжила жить вместе до февраля 2019 года. Далее экс-супруги разъехались, и каждый начал жить своей жизнью.

