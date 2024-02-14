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Вышли в ноль: бывшие супруги обменялись оскроблениями и потребовали компенсации друг у друга в суде

Разведенная пара 15 лет жила вместе в Новосибирской области

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Бывшие супруги жили в Барабинске

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Новосибирский областной суд вынес решение по делу о взаимных оскорблениях бывших мужа и жены. Информация об этом опубликована на сайте суда.

В 2004 году пара из Барабинска официально развелась но продолжила жить вместе до февраля 2019 года. Далее экс-супруги разъехались, и каждый начал жить своей жизнью.

В октябре 2022 года на телефон женщины пришло СМС-сообщение от бывшего супруга с оскорбительными словами. Мужчину привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Экс-супруга также подала иск в суд, в котором требовала компенсацию за моральные и нравственные страдания в 80 тысяч рублей.

Мужчина предъявил встречный иск бывшей жене, ссылаясь на аналогичное оскорбительное сообщение, полученное в феврале 2022 года. Но женщину к ответственности привлекать не стали из-за истечения срока давности. Свои моральные страдания житель Барабинска оценил в 90 тысяч рублей.

Районный суд пришел к выводу, что оба участника ссоры оскорбили друг друга. Женщина получила компенсацию в 15 тысяч рублей, а её бывший супруг — 5 тысяч рублей. Мужчина не согласился с таким решением и обжаловал его в областном суде.

— По результатам рассмотрения материалов дела судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда отметила, что с учетом взаимных неправомерных действий сторон в отношении друг друга и конкретных обстоятельств дела размер компенсации морального вреда, подлежащей взысканию с каждой из сторон, должен быть одинаков, — говорится в сообщении.

Суд увеличил размер компенсации мужчине до 15 тысяч рублей. В итоге никто никому не остался должен.

Прошлой осенью суд вынес приговор местной жительнице, которая не только ругала стража правопорядка, но и плюнула в него. Инцидент произошел в Барабинске.

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