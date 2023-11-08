«Сын сказал — авантюристка!» Как пенсионерка из России вышла замуж за серба и переехала на Балканы

Любви все возрасты покорны! Два года назад пенсионерка из Архангельска Лариса Семенова-Лазич неожиданно даже для самых близких переехала в Республику Сербскую — там она вышла замуж. Она решилась перебраться с Севера России в зарубежную курортную зону, которая славится живописными горами и спа-источниками. Про домашний быт, особенности медицины и цены в сравнении с российскими, про отношения с супругом Гораном — об этом и не только Лариса с удовольствием рассказала нашим коллегам из 29.RU.
Республика Сербская входит в состав Боснии и Герцеговины. В Республике развиты горный, спа-, религиозный, приключенческий и экологический туризм. Среди множества достопримечательностей и объектов, посещаемых туристами, выделяются горы и термальные источники (спа-курорты).
От беседы в Сети — к предложению руки и сердца
Ларисе 66 лет. В Архангельске она работала преподавателем маркетинга и туризма, преподавала педагогику, психологию, а также педагогическую психологию. С будущим мужем, Гораном Лазичем, она познакомилась в интернете.
— Я на Fаcеbоok (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) была зарегистрирована, и время от времени поступали какие-то предложения от мужчин, но я не общалась. А тут пришло сообщение из Республики Сербской. Я сразу ответила, что мне важно увидеть лицо по WhatsApp, чтобы понимать, с кем я общаюсь. Он представился по-русски. Спросил, как я себя чувствую, чем занимаюсь, где живу. Мы так познакомились, и буквально полгода общались по Skype или WhatsApp. Я вижу, что человек знает русский язык, адекватный, интересуется Россией, много читает по-русски. Интересно, что неженатый. Три года назад у него умерла жена, есть двое взрослых детей и внуки. Мы обменивались фотографиями, много разговаривали, — рассказала Лариса.
После продолжительного общения Горан и Лариса стали звать друг друга в гости, но начался коронавирус: по действующим тогда ограничениям Горан не мог въехать в Россию, а Лариса в Республику Сербскую — могла.
— И я решилась, поехала! Взяла визу в Москве на три месяца, чтобы осмотреться, увидеть, что за страна.
— Неожиданным для родственников было всё! Сын сказал: «Ты — авантюристка!»
Как вспоминает Лариса, раньше о переезде «даже речи не шло».
— У меня здесь внуки, дети. Поэтому я всё делала для того, чтобы была у меня хорошая семья. А переезд был спонтанным решением. Я уехала, оставив работу полностью. Ну вот так получилось, пока не жалею.
Предложение, как говорит наша собеседница, было сделано просто:
— Мы уже люди взрослые, всё осознанно делаем. Поэтому всё было обычно. Присутствовали его самые близкие друзья, родственники. Он пригласил своих друзей. Потом был ресторан. Мы посидели все в узком кругу.
Свой бизнес и экологичная еда
Теперь Лариса живет в небольшом городе Србац. Население в нем порядка 17 тысяч человек. Лариса уже не преподаватель, а предприниматель:
— У нас есть свой бизнес. Большой сад, огромная территория в горах, около 300 деревьев — только слив. В этом году плохой урожай. Зато в прошлом было 10 тонн слив!
— Мы нанимаем рабочих, которые собирают сливы. Мое задание — накормить, проследить, проконтролировать, чтобы всё было хорошо сделано, — рассказала Лариса.
Помимо слив на участке растут виноград, черешня, вишня — из последней Лариса делает ликеры, которые привозит в Архангельск. Также посадили арбузы, дыни, баклажаны, паприку, перец, зеленый горошек, морковку, зелень, несколько рядов картошки. Питьевую воду набирают из колодца. В саду часто можно встретить разных зверей: серну, фазана, енота, хорька, ящерицу. Дом располагается в живописном местечке, у города находится гора Мотаица, а неподалеку от жилища Ларисы протекает река Сава.
— Рядом лес большой, много грибов, но грибы не такие, как у нас. Поэтому нужно знать, что собирать. Мне казалось, я собираю хорошие сыроежки, а Горан говорит: «Нет, это не сыроежки, выбрасывай». Есть красноголовики, волнушки, грузди можно найти. Белых грибов много, лисичек, — рассказала Лариса.
Продукты в семье покупают только фермерские. По словам Ларисы, цены в магазине не особо отличаются от российских.
— Что касается продуктов, они разные, много из Евросоюза. Хорватские продукты есть. Но хочу сказать, что хорватские они (сербы. — Прим. ред.) не предпочитают, берут свои. Потому что в Хорватии есть много добавок, всевозможных консервантов и так далее. Что касается нашего питания, Горан — за выбор экологически чистых продуктов. Мы покупаем у соседей домашние яйца, домашний сыр, который у них очень вкусный. Например, есть женщины, которые держат альпийских коз, — сыр у каждой хозяйки делается по своему рецепту. Мы уже много попробовали и знаем, у кого его брать. То же самое вся молочная продукция — творог, сметана, молоко домашнее. Это очень вкусно, полезно.
Местная сербская кухня Ларисе пришлась по вкусу:
— Дело в том, что сербская кухня входит в десятку лучших гастрономий мира! Поэтому блюда у них очень интересные. Такие как бурак, пита и многие-многие другие. Я пробовала всё это. Мне очень нравится. Вкусно, необычно, много разных специй, есть довольно острые.
Семейный врач из Архангельска и цена здоровья
В Республике Сербской Лариса пользуется бесплатной медициной по страховке мужа. Однажды она пошла к семейному врачу Натале — выяснилось, что та окончила Архангельский мединститут, вышла замуж за серба и более 30 лет живет на Балканах!
— Медицина бесплатная. Во все центры, где нужно пройти обследование, даже в разных городах, они сами ставят в нашей поликлинике на очередь. Сообщают, когда, какого числа прием. Выдают мне талон, и я уже еду к этому времени по такому-то адресу в такой-то кабинет на посещение того или иного врача. Очень удобно.
Путешествия и отношение к русским
Лариса продолжает ездить в Архангельск, но сейчас это делать затруднительно.
— Я приезжаю и сразу же бронирую билеты на следующую поездку. Чем ближе к вылету, тем дороже билет. Самые дешевые билеты — от 60–70 тысяч в одну сторону.
Лариса показала мужу Санкт-Петербург, Москву и, конечно, Архангельск. Горан с детства хорошо знает русский, читает на нем книги.
— Я его привозила в марте этого года, у нас много знакомых, друзей, и Юрий Анатольевич Барашков (известный в городе архитектор. — Прим. ред.) мне подарил много книг об Архангельске. А раз муж находится в Архангельске, то у него интерес, естественно! Мы были в Малых Корелах, из музеев я ему показала много. Он взял книги Барашкова с собой даже туда и читает их. Ему очень нравится. Они простым и доступным языком излагаются. Город наш он уже немножко знает, — рассказала Лариса.
В Республике Сербской, как замечает Лариса, к россиянам относятся хорошо. В столице Баня-Лука даже открыто кафе «Путин»: по городу развешаны баннеры «Путин уже здесь».
— Вообще сербы любят нас, они очень чистосердечно к нам относятся, доброжелательно. Что касается веры, у нас православная вера. Там такая же.
Лариса уже освоилась говорить по-сербски, но это было непросто.
— Сложно было подстраиваться, потому что у меня ограничено общение. Мы в горах наверху, общение только с детьми, родственниками в основном. Я прошу мужа: «Говори по-сербски, мне легче будет выучить язык!» Он начинает говорить, я что-то спрашиваю, уточняю, правильно ли я поняла. И в итоге он постоянно переходит на русский... В конечном итоге — разговариваем по-русски. Но я всё понимаю, что мне говорят, какие вопросы задают. Я отвечаю, как могу. И прошу говорить медленно, потому что когда быстро говорят, тогда сложно понять всё содержание, что-то опускаешь. А когда медленно говорят, тогда я всё понимаю, — рассказала Лариса.
— Потому что в Архангельске я жила по расписанию как преподаватель. У меня много было обязанностей и по семье, и по работе. А там — совсем другая жизнь. Это дом, сад, огород, друзья. Друзья — это больше родственники.
Церковные праздники
Из культурных отличий Лариса обратила внимание на православные праздники.
— Я была несколько раз на службах.
— Машины какие-то, свет, потом салюты уже пошли. Я говорю: «Горан, что происходит?» Он объяснил, что это люди идут собирать ветки дуба. Они поднесут их перед входом в дом, а потом — в храм. С этими дубовыми ветками все приходят. Очень красиво украшены, композиции декоративные. Веточку дуба тебе освященную дают. Ты выходишь после службы, а на улице большой такой железный чан, куда бросают эти ветки. Они сгорают, в это время идут стрельба, салют и так далее. Оказывается, у них по традиции, так как Христос родился в холодных яслях, нужно было согреть его. И вот они этим огнем как бы поддерживают традицию, согревают, — рассказала Лариса.
На Рождество, по словам женщины, все сидят дома с семьей. На столе обязательно должны быть пшеница или отварное жито:
— У них интересно празднуется Пасха. Интересные тоже блюда, которые готовятся специально. Но в целом служба идет такая же, как и у нас. Священники очень доброжелательно относятся к своему приходу, очень заботливо. Но попасть в любое время в храм не всегда можешь. Потому что основное помещение закрыто. Открыто помещение, где ты можешь поставить свечи за умерших, за упокой и за здравие. А всё остальное — закрыто.