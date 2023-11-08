«Сын сказал — авантюристка!» Как пенсионерка из России вышла замуж за серба и переехала на Балканы

От беседы в Сети — к предложению руки и сердца

Ларисе 66 лет. В Архангельске она работала преподавателем маркетинга и туризма, преподавала педагогику, психологию, а также педагогическую психологию. С будущим мужем, Гораном Лазичем, она познакомилась в интернете.

— Я на Fаcеbоok (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) была зарегистрирована, и время от времени поступали какие-то предложения от мужчин, но я не общалась. А тут пришло сообщение из Республики Сербской. Я сразу ответила, что мне важно увидеть лицо по WhatsApp, чтобы понимать, с кем я общаюсь. Он представился по-русски. Спросил, как я себя чувствую, чем занимаюсь, где живу. Мы так познакомились, и буквально полгода общались по Skype или WhatsApp. Я вижу, что человек знает русский язык, адекватный, интересуется Россией, много читает по-русски. Интересно, что неженатый. Три года назад у него умерла жена, есть двое взрослых детей и внуки. Мы обменивались фотографиями, много разговаривали, — рассказала Лариса.