«Это время я называю адом»: как многодетная семья вернула домой мобилизованного водителя скорой
Жена Никиты Кудрявцева из Ярославской области доказала, что в учебный центр его забрали по ошибке
Пятилетняя Варя вышла встречать гостей нарядной. К красному платью в горошек она подобрала белый бант. В руках у девчушки торт, а на лице — широкая улыбка. Еще пару недель назад малышка со слезами на глазах мечтала о возвращении папы домой:
В этом материале — рассказ многодетной пары из глубинки о том, как они шли к победе над бездушной бюрократической машиной ради сохранения семьи, которую разделила мобилизация.
«Переживал только за семью»
Темноволосый и кареглазый Никита вместе с Ксюшей накрывает на стол. Сегодня у него выходной: после возвращения домой глава семейства вернулся к работе водителем скорой помощи на станции в Заволжском районе Ярославля. Под ногами у родителей крутятся пятилетняя Варя и трехлетний Дима — копия отца. Первая помогает маме расставлять тарелки, а второй важно интересуется, когда уже будет торт. Старший сын —
Сейчас о тревожных днях пара вспоминает с облегченным вздохом. Но глаза Ксюши при пересказе о пережитом снова становятся влажными.
— Когда пришла повестка, отреагировал нормально. Повестку получил
Никита пришел работать на станцию за полгода до того, как ему пришла повестка. Бронь сделать не успел, поэтому отсрочку не получил. Многодетным папой его тоже признавать не хотели. Родной отец
В учебный центр водителя скорой собирали наспех. Уже тогда Ксюша решила для себя во что бы то ни стало вернуть мужа домой. Каждый день женщины превратился в череду походов по кабинетам. Супружеские объятия заменили короткие телефонные звонки, которые были болезненными для обоих.
— Я вообще от нее не ожидал такого рвения. Конечно, домой, к семье хотелось, к детям, — с улыбкой покосился на Ксюшу Никита. — Пока в центре был, мы каждый день созванивались, с этим проблем не было. Больше всего запомнилось, как Ксюша за меня боролась и как дети плакали. Самому плакать хотелось. Варька всё время говорила: «Тебя скоро отпустят. Ты скоро приедешь». Она у меня знает всё.
«Неохотно отпускали из центра»
Никита провел в учебном центре чуть больше недели. Говорит, что жаловаться особо не на что. Кормили нормально, к подготовке тоже вопросов не было.
— Сейчас, по-моему, там всё наладили. Те, кто еще на обучении говорят, что всё нормально. Пока я там был, подменную одежду еще только готовили. По идее всё должны были выдать. Вот не знаю, дали всё или нет, — пожимает плечами Никита.
Надежда на возвращение домой появилась в пятницу, 21 октября. Историей Кудрявцевых заинтересовалась прокуратура Некрасовского района. Именно благодаря ведомству на военной комиссии удалось доказать, что Никита является многодетным отцом. И об этом свидетельствовали два документа: удостоверение многодетной семьи и справка о составе семьи, в которой говорится, что у Никиты на иждивении находятся трое детей.
— Жена бороться начала, и всё. Мы были в полях, на учебе. После обеда приехал. Сказали: «Кудрявцев, что у тебя дома случилось? Почему тебя домой забирают?» Потом попросили сделать ряд звонков, отчитаться, что меня отпускают. Но отпускать, конечно, не особо хотели. Сначала говорили, что одежду некому принять. Потом какие-то документы не могут оформить, чтобы отпустить в пятницу вечером. А по факту оказалось, что никакие документы не надо оформлять. Одежду просто неизвестно кому сдал и уехал в субботу в обед. Всё равно довольно быстро получилось. Но я думаю, что это потому что Ксюша чуть ли не жила в части. В кабинет полковник вызывает — она уже там. Ну и огласка помогла, конечно. Вряд ли бы без огласки удалось добиться того же.
Супруга Никиты вспоминает об этом с улыбкой:
— Полковник спрашивает: «Вы откуда такая боевая?» Я говорю: «Из Вятского». Посмеялись с ним. Меня пропустили на КПП и пообещали, что до обеда в субботу Никиту выпустят. На следующий день приезжаем — его не выпускают, и тишина. Созвонились с полковником, через час сдали вещи и нас отпустили. Пожелали держаться друг за друга и за четвертым идти. Я боялась грубости.
— Но они очень лояльные, спокойные. Успокаивали меня, напоили чаем с конфетами. Хотя и знали, что мы обратились к журналистам. Про Никиту говорили: «Кудрявцев, который попал в СМИ». То есть нас уже много кто знал.
Ксения признаётся: добиться победы над бюрократией было тяжело. Иногда руки женщины опускались, но она понимала: сдаваться нельзя.
— Когда мне отказали в первый раз, я голову повесила и заплакала. Со мной был друг, он сказал: «Ты сильная. Давай нос кверху, и дальше идем. Мужа домой, значит — домой». Периодически хотелось стать черепахой, спрятать голову и поплакаться. Но я каждое утро вставала и думала: «Я не могу ждать». Что будет, если я буду сидеть дома?
— Я вставала и шла дальше. Занималась делами, несмотря на время, погоду. И в пятницу мне позвонил прокурор и сказал: «Ну чего? Прыгай». Я сначала обомлела. Когда мне сказали, что Никиту отпускают, я стояла посреди Ярославля и визжала от радости. Мне было без разницы, что подумают прохожие. Это всё из меня полилось, я подумала: «Неужели, это всё закончилось?» Я это время называю адом. Я звонила Никите до этого и говорила, что если его всё же заберут, у меня съедет крыша. Эмоции переполняли, столько радости. Я не могла спать. Мне снилось, что я его забираю с КПП. Потом посмотрела на время и такая: ну всё, я поеду. Мне уже нужно было его стоять и ждать.
Сюрприз для дочери
По возвращении домой Никита устроил сюрприз детям. Купил шары и цветы для Вари, которой пришлось праздновать день рождения без папы. Сами супруги тоже не могли надышаться друг другом, обоим не верилось, что всё наконец-то позади.
— Дети обрадовались. Неделю от меня не отходили, — смеется Никита.
— Он приехал подзаболевший, уставший. Уснул на диване. Варвара его гладила и приговаривала: «У папы температура, папа болеет. Спи-спи, мой хороший». Дети рядом лежали, но не будили его. Чтобы его не беспокоить. Зато проснулся — надо всё, за руку, за ногу. «А куда папа пошел? Куда переоделся?» Первый рабочий день, когда он уехал на сутки, был вообще. Я звонила и говорила: «Никит, успокой их. Скажи, что сейчас приедешь». Варвара может высказать свои переживания. А у Димы — крики неопределенные, суетливость такая. Он пытался показывать эмоциональное состояние, — рассказывает Ксюша, поглаживая дочь по голове. — У меня было чувство, что его не было не неделю-полторы, а больше года. Время настолько медленно тянулось.
История многодетной семьи из Кондрево прогремела на всю Россию. Неравнодушные из разных городов писали Ксюше слова поддержки, предлагали помощь. Сама она была приятно удивлена тем, какими отзывчивыми умеют быть люди.
— Я никогда не думала, что окажусь в ситуации, чтобы посторонние люди меня поддерживали. Мне писали: «Ты держись, мы в тебя верим. Борись до конца». Слова ободрения. Предлагали помощь, вещи. Кто-то деньги скидывал. При этом я даже не знала этих людей. Была одна женщина, мы с ней и сейчас поддерживаем общение. Она звонила мне и плакала: «Мне так тебя жалко. У меня двое детей, а у тебя трое. Как ты одна остаешься? Я приеду к тебе в гости, у тебя такая хорошая малышка». Мы до сих пор с ней хорошо общаемся. Я не думала, что, оказывается, люди настолько добрые. С работы многие звонили и говорили: «Ксюха, ты такая знаменитая у нас стала. Ты молодец, держись. Мы в тебя верим». Я очень всем благодарна за поддержку и помощь. Мне кажется, что не оставили бы в беде, даже если бы у меня ничего не получилось. Наши девочки предлагали помощь отвезти детей в садик, даже те, кого знали, но не общались близко. Я не отказывалась от помощи, потому что не знала, чего ждать и в какой ситуации я окажусь потом.
«Нужно закончить ремонт»
После того как Никита вновь оказался дома, супруги вернулись к решению насущных проблем. Нужно закончить ремонт в недоделанном коттедже, где пока еще нет отопления на втором этаже со спальнями. С возвращением мужа налаживание быта в своем доме продолжилось: несколько табуреток на кухне заменил угловой диван, в коридоре в стену вкручена вешалка. Раньше ее предназначение исполняла дверь.
— Сейчас мы потихоньку занимаемся проводкой, нужно пока доделать эту комнату и ванную. Пока медленно это всё продвигается, но мы стремимся. Москва тоже не сразу строилась, а дом у нас тоже крепенький. Главная проблема сейчас — это дорога, — рассуждает Ксюша.
— Участок есть, а в планах дороги нет, — объяснил Никита. — Она должна идти с другой стороны, а мы, получается, через соседний участок ездим.
Возвращение Никиты на работу обрадовало его коллег. Недавно он наконец получил официальную бронь от станции.
— Тоже называли звездой СМИ? — спрашиваем.
— Да как только ни называли, — отшучивается Никита, покачивая на руках Варю.
По словам нашего героя, он не сталкивался с открытым осуждением. В основном, все встают на сторону многодетного отца.
— Ну, может, за глаза кто-то и говорит, что я испугался. Но в основном радуются, что я вернулся. Многие говорят, что если бы была возможность, большинство бы так сделало.
История Ксении помогла и другим женщинам. Жёны мобилизованных писали ей с просьбой подсказать, как можно вернуть резервистов, если у тех есть право на отсрочку. Ксюша отвечала каждой и писала слова поддержки — не давала женщинам сдаваться так же, как не дали опустить руки ей самой.
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— Мне начали писать девочки в таких же ситуациях, как у меня. Говорят: «У меня такая же ситуация. первый ребенок от первого брака». Спрашивают, какие документы доказывают, что у него трое детей. Пять девочек писали, что их мужей отпустили домой, благодарили. Я их морально поддерживала, говорила: «Я не сдалась, и ты давай, вперед».
Ксюша посоветовала не отпускать руки и принимать поддержку и тем, кто будет ждать мужей со спецоперации.
— Я бы посоветовала другим женам держаться и думать о хорошем. Мысли материальны. Страшно это всё всё равно, переживаешь за каждого. Даже сейчас у меня муж дома, но мы переживаем за знакомых, которые ушли. Прекрасно понимаю каждую женщину, которая проводила. Надо держаться и надеяться, что всё это быстро закончится. Хочется, чтобы все были дома и рядышком. Когда ты переживаешь, ты не видишь вокруг себя ничего совершенно. Я думаю, что и сама осталась бы в этом состоянии. Тогда мне не хотелось ничего: ни на работу, ни куда-либо еще. Ни готовить, не прибираться. Но нужно держать себя в руках. Заниматься детьми, ставить себе цели. Это поможет жить.