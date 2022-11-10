«Это время я называю адом»: как многодетная семья вернула домой мобилизованного водителя скорой

История многодетной семьи из Кондрево прогремела на всю Россию. Неравнодушные из разных городов писали Ксюше слова поддержки, предлагали помощь. Сама она была приятно удивлена тем, какими отзывчивыми умеют быть люди.



— Я никогда не думала, что окажусь в ситуации, чтобы посторонние люди меня поддерживали. Мне писали: «Ты держись, мы в тебя верим. Борись до конца». Слова ободрения. Предлагали помощь, вещи. Кто-то деньги скидывал. При этом я даже не знала этих людей. Была одна женщина, мы с ней и сейчас поддерживаем общение. Она звонила мне и плакала: «Мне так тебя жалко. У меня двое детей, а у тебя трое. Как ты одна остаешься? Я приеду к тебе в гости, у тебя такая хорошая малышка». Мы до сих пор с ней хорошо общаемся. Я не думала, что, оказывается, люди настолько добрые. С работы многие звонили и говорили: «Ксюха, ты такая знаменитая у нас стала. Ты молодец, держись. Мы в тебя верим». Я очень всем благодарна за поддержку и помощь. Мне кажется, что не оставили бы в беде, даже если бы у меня ничего не получилось. Наши девочки предлагали помощь отвезти детей в садик, даже те, кого знали, но не общались близко. Я не отказывалась от помощи, потому что не знала, чего ждать и в какой ситуации я окажусь потом.