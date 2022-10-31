Бывший муж продал долю семейной квартиры «профессиональному соседу», который теперь выживает мать с дочерью

— Он хотел рассчитаться деньгами — предлагал по 150– 180 тысяч рублей на человека, — говорит юрист Натальи Владлена Ковалева. — Мы пришли в суд и сказали: «Нет». Это единственное жилье Натальи и уже тем более у их несовершеннолетней дочери. Фактически он за 150 тысяч предлагал жить всем на улице.

Дальше началось самое неприятное: некогда любящий и заботливый муж продал свою долю в квартире «профессиональному соседу» — Евгению Криницыну. На его страницах в соцсетях висит реклама «Срочный выкуп недвижимости. Выкуп комнат/долей без согласия соседей». Вдобавок специалист заявляет, что привык работать с проблемным жильем и его опыт — 12 лет.

