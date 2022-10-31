Бывший муж продал долю семейной квартиры «профессиональному соседу», который теперь выживает мать с дочерью

В редакцию 74.RU обратилась челябинка Наталья. Она развелась с мужем больше года назад, и с тех пор у нее начались проблемы с жильем. Бывший супруг продал свою долю в трехкомнатной квартире «профессиональному соседу», который формулирует свои услуги как помощь с разделом имущества. Он подселяет к матери с дочерью семьи мигрантов, отключает электричество, взламывает замки. О том, почему расставание супругов превратилось в жесткую борьбу за квартиру и как действуют люди, именующие себя «профессиональными соседями», — в нашем материале.
«Не ожидала, что он так поступит»
Наталья рассказала, что они с мужем прожили вместе больше 20 лет. Всё было хорошо: супруг Алексей занимался бизнесом — продавал фрукты на рынке, она растила двоих детей (
— У него как-то начал сыпаться бизнес, всё шло не так. Он пил и перестал ходить на работу. Потом стал бегать к даме, с которой торговал на рынке, — вспоминает Наталья. — Он приходил и уходил, то жил дома, то не жил. Свои вещи потихоньку перетаскал куда-то. Тогда я ему сказала: «До свидания». Я официально развелась и подала на алименты. В тот момент не шло речи о переделе имущества, но спустя 7 или 8 месяцев пришло извещение из суда.
Бывший супруг, по словам Натальи, хотел выплатить ей и детям денежные компенсации, а квартиру оставить себе.
— Он хотел рассчитаться деньгами — предлагал по 150–
Дальше началось самое неприятное: некогда любящий и заботливый муж продал свою долю в квартире «профессиональному соседу» — Евгению Криницыну. На его страницах в соцсетях висит реклама «Срочный выкуп недвижимости. Выкуп комнат/долей без согласия соседей». Вдобавок специалист заявляет, что привык работать с проблемным жильем и его опыт — 12 лет.
— Криницын мне позвонил и заявил: «Меня зовут так-то, теперь я хозяин в квартире, собирайте вещи, вы там жить не будете», — делится Наталья. — Притом приобрел он долю в нашей квартире с правовыми нарушениями: проводил махинации с документами, которые высылал нам и предоставил нотариусу. Я ему предлагала как-то с этим разобраться, но он сразу сказал, что будет приходить и взламывать замки. Так и произошло: приезжал посреди ночи, отключал свет в квартире, открывал двери, мочился в туалете на пол, грыз семечки и тут же на пол бросал шелуху. Потом по нарастающей: начал с какими-то мужиками мебель-рухлядь заносить, ломать двери в комнатах.
По словам Натальи, так продолжалось несколько месяцев. Съехать она решила после стычки с сожителем, которая закончилась вызовом неотложки, говорит женщина.
— В один из дней, когда я с дочерью была дома, в квартиру зашел Криницын, кидался на меня с кулаками, — продолжает наша собеседница. — Ночью зашел в комнату к сонной дочери, взял ее за руку и сбросил с кровати со словами: «Подъем! У тебя больше нет комнаты, ты теперь будешь спать в туалете». Она вся дрожала, мы вызвали неотложку, врач после осмотра поставил диагноз — «расстройство вегетативной нервной системы». А дочери на тот момент было 13 лет, то есть официально она считалась малолетней.
Сначала мать с дочкой жили в саду вместе с отцом-инвалидом Натальи, затем арендовали квартиру поближе к школе за
— Криницын настойчиво звонил и требовал решения [о продаже оставшейся доли], в итоге я перестала с ним вообще разговаривать, он начал принимать кардинальные меры — заселил в мою квартиру семью из Таджикистана — 6 человек. Я зашла забрать почту и увидела, что у меня стоит новая дверь, позвонила, мне открыли эти люди. Мои вещи были разбросаны, оставшаяся в квартире мебель переставлена. Пришлось вызывать полицию, — говорит Наталья. — Вообще изначально эта квартира покупалась с тем расчетом, что она останется нашей дочери. Я думала, что бывший муж нашего ребенка никогда не обидит, не ожидала, что он так поступит.
После визита участкового жильцы покинули скандальную квартиру, а следом за ними появились граждане Узбекистана — два мужчины и три женщины. Но, похоже, и они не задержались. Спустя еще некоторое время, на сайте объявлений появилось новое сообщение с фото квартиры на проспекте Победы: «Только для квартирантов со злыми собаками! Это обязательное условие! Собственник». Там же указано желаемое количество потенциальных съемщиков — 8 и более.
Сейчас Наталья и ее юрист обратились в суд, чтобы вернуть жилье.
— Действительно, он — собственник, выгнать из квартиры мы его не можем, — объясняет юрист Натальи Владлена. — Мы добиваемся того, чтобы права Криницына перешли Наталье и она стала полноценным собственником. Мы можем признать сделку недействительной.
Проблема еще в том, говорит Наталья, что доли в квартире они с супругом официально не разделили, недвижимость долгое время была в общей собственности: никто заранее не готовился к болезненному расставанию. В итоге при разводе суд решил так: мужу — 87%, Наталье и детям — 13%. Логика такая: первую полуторку покупали совместно, но документально это никак не подтверждено (однушку записали на Алексея), разводит руками Наталья, вдобавок на момент сделки брак между ними еще не был зарегистрирован. Официально поженились они только перед покупкой трехкомнатной на проспекте Победы, вложили в нее деньги с продажи полуторки и материнский капитал, полностью рассчитавшись за новое жилье. Юрист Натальи пояснила, что суд поделил маткапитал равными долями на всех членов семьи, то есть 400 тысяч на четверых — на Наталью, мужа, сына и дочь, а часть, оплаченную за счет полуторки, полностью присудили бывшему мужу. Таким образом, большая доля недвижимости осталась Алексею.
«А мне на улице жить?!»
Мы связались с бывшим мужем Натальи — Алексеем. Но он не стал давать развернутые комментарии.
— Я продал долю, что там сейчас, я не знаю. Я предлагал бывшей жене совместно продать и купить ребенку квартиру, но она отказалась. Сказала, что она хочет всё, а я, мол, могу пожить и в машине. А мне что, реально на улице надо было жить, что ли?! Я сейчас сам взял квартиру в ипотеку, плачу, — заявил Алексей в телефонном разговоре.
«Профессиональный сосед» Евгений оказался более разговорчивым. Он признался, что у него зарегистрировано ИП, и заявил, что официально занимается куплей-продажей недвижимости, часто это именно доли в квартирах. На один спорный объект у специалиста уходит от двух месяцев до двух лет.
— Я приобрел у бывшего мужа Натальи долю в этой квартире. Всё по закону: нотариус поставил свою печать и подпись на договоре, — изложил свою версию Евгений. — Потом я встретился с Натальей, предложил ей как-то дружно и мирно решать этот вопрос. Она сказала, что выкупит эту долю. После этого она пыталась оформить ипотеку на сына, чтобы выкупить долю. Протянула время — около месяца. Потом перестала отвечать на звонки и сообщения. Затем вышла на связь, но заявила, что ничего выкупать не собирается. Сейчас она подала в суд на отмену сделки, но шансов у нее никаких, потому что у меня всё было по закону.
Евгений рассказал, что предложил Наталье выкупить его долю за 2 миллиона рублей, но диалога не вышло. При этом он не стал отрицать, что пытался заработать, сдавая свою долю.
— Да, я сдавал свою долю жильцам. Мне за эту квартиру нужно платить коммунальные платежи, пока идет суд. Я ее и сдал, готов был Наталье платить часть арендной платы. Но она идет войной, выгоняет квартирантов, тут пришла выдрала все розетки, выключатели. Ерундой занимается, когда можно обо всем договориться, — возмущается «специалист по недвижимости». — Да, я давлю на нее определенным образом, потому что она не хочет по-хорошему решать этот вопрос. Я ей предлагал адекватные условия, а она не хочет идти на них. Я не понимаю ее мотивов. У нее ненависть к бывшему супругу, который продал мне долю. Согласен, у них личные разногласия и обиды, а я-то здесь ни при чем, я посторонний человек.
Что говорят юристы
Специалисты в области права признаются, что им нередко приходится сталкиваться с квартирными рейдерами. Особенно, если речь идет о болезненном разводе. Они говорят, что используется одна и та же схема: один из собственников продает свою долю в квартире такому «специалисту по недвижимости», после чего второму собственнику предлагают выкупить ее за определенную сумму, порой стоимость выше рыночной в несколько раз. Если тот отказывается, в ход идут самые разные инструменты: от бытовых, в виде мелких пакостей (повредить мебель, устроить ночью посиделки с шумными друзьями на общественной кухне) до откровенно криминальных — применение реального физического и морального насилия, объясняют эксперты.
— В первую очередь нужно смотреть, было ли соблюдено право преимущественного выкупа. То есть были муж и жена, с ними жили двое детей. Муж не может просто прийти к риелтору и сказать: «Купите у меня долю». Закон говорит, что сособственники имеют преимущественное право: муж должен письменно уведомить бывшую жену, что он собирается продать свою долю в такой-то период. Если там было нарушение, суд примет это во внимание, — объясняет юрист Сергей Мукин. — Возможно, кто-то себя незаконно вел. Как происходило вселение арендаторов? На каких основаниях? Если были правонарушения в отношении несовершеннолетних жильцов, то в суде такие сделки признают ничтожными, прецеденты уже были.
Совет простой: жильцам нужно выдержать оказываемое давление и суметь собрать доказательства противоправных действий — медсправки, протоколы полиции, видео нападений. Только так получится выиграть суд.
К сожалению, разводы часто выливаются в драматичные и некрасивые истории. Читайте, как расставания превращаются в настоящую войну за детей, квартиры и машины.