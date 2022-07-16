«Наше будущее — стенка из памперсов». История мамы, которая родила тройню
Один из малышей весил меньше килограмма
— Первая реакция была такая… ну, я не поверила, думала, что это ошибка какая-то. Мне казалось, что рассосется как-то само, что у меня не может быть такого, потому что ни у родственников, ни у кого не было, вообще с такими случаями даже незнакома. Маленький очень срок был, нам сказали приходить на повторное УЗИ. Мы пришли, у нас всё подтвердилось, и мы уже начали как-то свыкаться с мыслями, хотя изначально я не ожидала. Совсем не ожидала, — признается Надежда.
28-летняя екатеринбурженка Надежда Вертячкина познакомилась с Александром Здравомысловым восемь лет назад — и с тех пор вместе. Пара задумывалась о ребенке, но судьба преподнесла им настоящий киндер-сюрприз: два месяца назад Надежда родила тройню. Она не пользовалась услугой ЭКО, да и в роду, что у Нади, что у Саши, даже двойняшек не было. Беременность проходила достаточно легко кроме вечного похода по больницам: раз в неделю нужно было ехать на УЗИ и плановый осмотр.
Папа от новости тоже был в шоке.
— Беременна — это нормально, всё окей. Мы ждали, потом на УЗИ, когда узнали, ну просто не поверили. Наверное, не разглядели, наверное, врач что-то перепутал. На втором УЗИ пришлось поверить второму специалисту. Надину реакцию помню: «Я на такое не подписывалась», — она мне сказала, — вспоминает Александр.
Врачи твердо решили, что Наде нужно заранее лечь в больницу и подготовиться к кесареву сечению. Операция прошла 12 мая, малыши родились совсем крохотными: Соня весила 1,6 килограмма, Семен — 1,5 килограмма, а Савелий — всего 960 граммов. Это экстремальная масса тела, поэтому Наде вместе с детьми пришлось провести два месяца в заточении в больнице. Особенно страшно, когда врачи твердят лишь одно: «Состояние стабильно тяжелое».
— Я пришла после операции сразу в реанимацию в этот же день, но вечером, — вспоминает Надежда. — Посмотрела на них, они там лежат в инкубаторе. На следующий день уже выходила туда с грудным молоком. Их кормили через зонд. Страшно, особенно первые дни после родов, когда вот они в реанимации, врачи же не говорят ничего, не говорят, что всё хорошо.
Тяжело пришлось и отцу.
— Я уехал как ошпаренный оттуда. Все звонят, поздравляют, очень было сложно это, — признался Александр, — Я их видел в окно — и всё. Ковидные меры не давали видеться.
За всё это время он впервые увидел детей, когда Надя поднесла их к окну роддома, потом — только на фотографиях в мессенджерах. Из-за коронавирусных ограничений родственников в палату не пускали. Но один раз ему удалось тайком пробраться к жене и хотя бы раз обнять ее за этих два долгих месяца.
Спустя неделю детей положили в специальные инкубаторы с подогревом, делали массаж, давали витамины. Медсестры помогали ухаживать за малышами. Стало понятно, что грудью их кормить не получится: детям нужно было срочно набирать вес, и для них готовили специальную смесь.
Вместе с Сашей мы встретили Надю на выписке 6 июня. Встречать новорожденных приехал целый табор: бабушки и дедушки, коллеги по работе, даже дальние родственники — все с шариками, шампанским, цветами и фруктами. Наконец-то они вживую посмотрят на малышей, наконец-то без риска для здоровья их отправят домой.
Врачи выкатили в коридор три тележки-кроватки и еще одну корзину с кучей пакетов с личными вещами. И папа впервые взял сына на руки.
Дедушки и бабушки тоже были наготове встречать сразу двух внуков и внучку. Ольга Александровна и Евгений Александрович живут недалеко и готовы приходить на помощь, когда это потребуется.
— Когда нам сказали, просто что в положении она, мы так обрадовались. А потом раз: будет тройня. Был такой немножко испуг, был долго, волновались, — признался дедушка Евгений Александрович. — Когда ребята и девочка родились уже, Надя стала нам фото присылать. И там уже любовь, слезы счастья, вот и всё. Спокойные. Наверное, будут киноартистами, съемки выдерживают только так, не кричат, не плачут.
Поздравила семью и начальница Нади, директор Pizza Mia Арина Зборомирская. Надежда работает в этой сети директором по закупкам и логистике, поэтому ей быстро удалось организовать и распланировать времяпрепровождение с детьми. От компании ей вручили деньги и вкусные подарки. Еще будучи беременной, Надя планировала выйти на работу уже через месяц! Но мечты разбились о суровую материнскую реальность. Правда, Надя не унывает и готовится работать удаленно.
— Пока в режиме удаленки будет. Она, конечно, сказала, что через месяц выйдет в офис, что она готова прямо на полный день выйти на полную рабочую неделю, — поделилась с E1.RU Арина. — В целом с Надиной активностью я не удивлюсь на самом деле.
Квартиру папа заранее обустроил для малышей: купил пока что две кроватки и поставил их в общей спальне, стерилизатор, ванночку — детских вещей теперь в доме больше всего. И потратиться тоже пришлось хорошенько: только тройная коляска стоит не меньше 50 тысяч рублей. В лифт, к счастью, она вмещается и вообще очень удобная: каждая из люлек отцепляется. А пеленки, распашонки, конверты — это еще как минимум 30 тысяч рублей.
— У меня было свободное время, и я через компании, которые занимаются, как с автомобилями, перепродажей колясок, проводят химчистку, техосмотр, нашел подходящую в Великом Новгороде. Сложно сказать, сколько денег ушло. Дети — это в принципе дорого, — рассуждает папа. — Автолюльки надо купить. Хочется и по делам ездить, и по отдыхам. Планов много, да, ребята?
Самое дорогое — это подгузники: 90 штук с тремя детьми мимолетно заканчиваются уже через три дня, а упаковка из 800 граммов смеси Nan Optipro стоит 1400 рублей (и хватает ее всего на два дня). У Савелия смесь другая, более сытная, чтобы мальчик скорее набирал вес. Сейчас ребята весят от 2 до 2,5 килограмма. Малышам и маме предстоит жить по особому режиму: кормление — каждые три часа, прогулки, переодевания. Иначе никак, ведь ребята с характером.
Удивительно, но мама не путает братьев друг с другом, хоть они и близнецы, а Софья — сестра-тройняшка.
— Они же разные, изначально я знала, кто где лежит, кого как зовут. Они разные, а медсестры приходили и спрашивали: «А у вас две девочки? А у вас два мальчика?» — продолжает Надежда. — Запаришься там, кофты закончатся, оденешь Семену розовую, и они говорят: «А у вас две девочки?» Да это мальчик! У них абсолютно разный характер, мальчики более ручные, а Соня спокойная. Она может сама по себе лежать, рассматривать что-нибудь, она не будет скандалить.
Мама учит отца, как обращаться с детьми: голову держать выше, кормить по чуть-чуть, а потом поносить ребенка столбиком. Папа пока в шоке и боится даже сделать лишнее движение.
— Я, честно говоря, дома тоже в быту первый раз всё делаю. Я даже не знаю по мерникам, кому сколько, сейчас буду считать и смотреть, — призналась Надежда. — В больнице всё равно при кормлении помогают медсестры, смесь тебе приносят уже готовую, пеленки ты не стираешь. Поэтому, возможно, нам потребуется вообще няня.
Буквально за месяц до беременности супруги завели чихуахуа, его назвали Браун. И кот у них тоже был, но его временно забрали родители. Потому что в однокомнатной квартире уже стало маловато места. Материнский капитал пара планирует потратить как раз на жилье, ведь дети разнополые и им потребуются отдельные комнаты.
Получилось так, что имена малышам выбрала именно Надя, она хотела, чтобы была некая единая концепция, поэтому все имена начинаются на «С». Теперь не хватает четвертого ребенка с именем на «Р», шутят родители.
Надежда смотрит в будущее с оптимизмом, и хоть ей и втройне сложно, она уверена, что у них всё получится.
— Это сложно, да, но привыкаешь — привыкаешь ко всему, к ограничениям, к троим детям сразу, потому что у меня одного-то не было. Дети, конечно, это ответственность и непривычные ощущения. Это прямо круто, ни с чем не сравнить и не передать словами, — подытожила Надя.
Ранее мы рассказывали, как другие тройняшки пережили коронавирус, им было всего семь месяцев. А вот Екатерина Смирнова родила сразу трех девочек: прочитайте ее рассказ о воспитании детей, тратах на школу и взглядах прохожих.