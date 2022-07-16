«Наше будущее — стенка из памперсов». История мамы, которая родила тройню

— Когда нам сказали, просто что в положении она, мы так обрадовались. А потом раз: будет тройня. Был такой немножко испуг, был долго, волновались, — признался дедушка Евгений Александрович. — Когда ребята и девочка родились уже, Надя стала нам фото присылать. И там уже любовь, слезы счастья, вот и всё. Спокойные. Наверное, будут киноартистами, съемки выдерживают только так, не кричат, не плачут.



Поздравила семью и начальница Нади, директор Pizza Mia Арина Зборомирская. Надежда работает в этой сети директором по закупкам и логистике, поэтому ей быстро удалось организовать и распланировать времяпрепровождение с детьми. От компании ей вручили деньги и вкусные подарки. Еще будучи беременной, Надя планировала выйти на работу уже через месяц! Но мечты разбились о суровую материнскую реальность. Правда, Надя не унывает и готовится работать удаленно.