«Я получаю слишком много пособий». Как матери-одиночки пытаются добиться выплат от государства

Сибирячки считают, что пособия помогают держаться на плаву
Пособия считаются большой поддержкой для семей с детьми. Мы разбирали, кому и на каких условиях положены различные выплаты. Оказалось, что получить пособия через портал «Госуслуги» сейчас легче, чем раньше. А вот доказать, что ваша семья в этом пособии нуждается, — зачастую труднее. Мы спросили подписчиков нашего инстаграма о том, насколько хорошо построена система получения пособий. Публикуем три истории мам.
Софья, получает пособие на ребенка от 3 до 7 лет
Пособие я оформила без проблем на «Госуслугах», и проблем с доказательством необходимости нам такого пособия не возникло. Для нас оно является существенной поддержкой — позволяет жить без кредитов и долгов. Однако сама система пособий работает несправедливо. Я, например, получаю пособие на младшего (6 лет), но с этим пособием доход становится выше прожиточного минимума. В этом случае я не могу уже оформить пособие на старшего (9 лет) — то, что выделяется для неполных семей. Вообще считаю, что для неполных семей не должно быть никаких критериев для назначения пособия. А детям, получающим пенсию по потере кормильца, все полагающиеся пособия должны оформляться без заявления.
Наша семья состоит из меня и двоих детей. Я вдова. На крупные покупки или отдых надо копить, но в целом на жизнь хватает. В основные траты входят коммунальные платежи (включая интернет и телефоны), продукты, проезд. Одежда в основном не покупается — много достается от родственников и друзей.
Анастасия, получает пособие на ребенка от 3 до 7 лет
С момента беременности получила несколько пособий: по беременности и родам — 53 тысячи рублей, единовременная выплата — 21 тысяча рублей, по уходу за ребенком ежемесячное до 1,5 лет — 11 400 (потом до 3 лет продлевала — 12 300), «путинские» — в карантин получила сначала 15 тысяч рублей за апрель/май/июнь, потом 10 тысяч рублей в июле и 5 тысяч рублей в декабре. Сейчас получаю пособие на ребенка от 3 до 7 лет — те же 12 300.
Сначала было проблематично оформить пособия из-за порядка оформления: приходилось стоять у администрации, занимать очередь в отдел соцзащиты с месячным ребенком и с коляской. Администрация открывалась с 9 утра, и к моменту открытия стояло уже 30 человек — кто с детками, кто без. Потом, как в древние времена, писали список подошедших на листочек. Чтобы оформить пособие, приходилось пройти 7 кругов ада с этими справками и копиями. И не дай бог хоть одного листочка нет — по новой стоишь, с утра ждешь. После приема документов приходилось ждать 60–90 дней, когда придет пособие. Ребенку исполняется год, и ты идешь продлевать пособие. Раньше было только до 1,5 лет, потом только в 2020 году стало до 3. В общем с каждым разом продлить и получить было проще.
Эволюционировало всё только спустя 3 года, когда портал «Госуслуг» наконец-то стал работать для людей. Пандемия, видимо, поставила мозги разработчикам сайта на место, когда возможность личного посещения исчезла, а пособия выдавать надо было. Сейчас вообще пособие детям от 3 до 7 лет легко оформить в 2 клика, ждать, правда, тоже 35 рабочих дней, но хоть избавило мамочек от бумажной волокиты.
Нам, как неполной семье, все пособия были жизненно необходимы, до появления ребенка всё равно были уже финансовые обязательства, кредиты. А когда ты становишься мамой, да еще и без поддержки мужчины, хоть какой-то финансово прикрытый тыл облегчает существование. Если есть ипотека, я думаю, это тоже спасает, хоть 12 тысяч рублей не огромные деньги, но лично мне каждый месяц это очень помогает обеспечивать свою семью. Я думаю, система работает справедливо. Мне, к примеру, не составило трудностей доказать государству необходимость в пособиях — когда всё максимально прозрачно, то вопросов не возникает. Я считаю, когда молодая семья, студенты или мамы-одиночки, то это реально нужная помощь. При наличии нормального мужчины в семье содержание детей не так обременительно, как когда его нет или он еще не зрелый ученик вуза или техникума.
Выделять пособия нужно людям реально в трудной жизненной ситуации, чтобы именно поддержать население, дать уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Когда семья адекватно понимает, что и без пособия прекрасно справляется, но из алчных побуждений старается урвать кусок, надо думать, что возможно они забирают кусок хлеба у тех, кому он действительно нужен. Понятно, что в нашем обществе каждый сам за себя, но я все-таки верю, что еще есть адекватные и добрые люди.
Юлия, мать троих детей
Я — ИП, честно работаю в приложении по системе налогообложения НПД. Доход в справке фиксируется без вычета налога и прочих расходов (аренда и пр.). В этом месяце я узнала, что получаю слишком много пособий, и семья уже не является малообеспеченной. В августе мне, скорее всего, все пособия не продлят, а отменят. Без пособий мой доход составляет сумму меньше необходимого прожиточного минимума на члена семьи. То есть пройдет 3 месяца, я соберу справки и мне снова назначат все пособия, в том числе и за прошедшие три месяца! Ну не бред это? Такая глупая бюрократия!