«Я получаю слишком много пособий». Как матери-одиночки пытаются добиться выплат от государства

Пособия считаются большой поддержкой для семей с детьми. Мы разбирали, кому и на каких условиях положены различные выплаты. Оказалось, что получить пособия через портал «Госуслуги» сейчас легче, чем раньше. А вот доказать, что ваша семья в этом пособии нуждается, — зачастую труднее. Мы спросили подписчиков нашего инстаграма о том, насколько хорошо построена система получения пособий. Публикуем три истории мам.

Софья, получает пособие на ребенка от 3 до 7 лет

Пособие я оформила без проблем на «Госуслугах», и проблем с доказательством необходимости нам такого пособия не возникло. Для нас оно является существенной поддержкой — позволяет жить без кредитов и долгов. Однако сама система пособий работает несправедливо. Я, например, получаю пособие на младшего (6 лет), но с этим пособием доход становится выше прожиточного минимума. В этом случае я не могу уже оформить пособие на старшего (9 лет) — то, что выделяется для неполных семей. Вообще считаю, что для неполных семей не должно быть никаких критериев для назначения пособия. А детям, получающим пенсию по потере кормильца, все полагающиеся пособия должны оформляться без заявления.