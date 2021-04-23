Заберите свои деньги: семь пособий, которые можно получить уже сейчас (и три обещанных)

На днях состоялось послание президента Федеральному собранию, во время которого Владимир Путин анонсировал новые пособия для семей с детьми. Указы еще не подписаны, постановления, регламентирующие выплаты, не выпущены. Но у нас уже есть другие детские (и недетские) пособия, поэтому можно разобраться по аналогии и в новых. Мы решили напомнить о том, что есть уже сейчас, и собрали всё, что известно о новых выплатах.



Пособие по безработице



Чтобы получать пособие по безработице, нужно, чтобы безработность была официально зарегистрирована в центре занятости. Сделать это можно, придя туда лично или подав заявление через «Госуслуги». Чтобы заявление приняли, потребуются данные о прописке, образовании и последнем официальном месте работы. Также нужно свидетельство о рождении детей до 18 лет и реквизиты банковского счета (или адреса почтового отделения) для выплаты пособия.

