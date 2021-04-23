Заберите свои деньги: семь пособий, которые можно получить уже сейчас (и три обещанных)

На днях состоялось послание президента Федеральному собранию, во время которого Владимир Путин анонсировал новые пособия для семей с детьми. Указы еще не подписаны, постановления, регламентирующие выплаты, не выпущены. Но у нас уже есть другие детские (и недетские) пособия, поэтому можно разобраться по аналогии и в новых. Мы решили напомнить о том, что есть уже сейчас, и собрали всё, что известно о новых выплатах.
Пособие по безработице
Чтобы получать пособие по безработице, нужно, чтобы безработность была официально зарегистрирована в центре занятости. Сделать это можно, придя туда лично или подав заявление через «Госуслуги». Чтобы заявление приняли, потребуются данные о прописке, образовании и последнем официальном месте работы. Также нужно свидетельство о рождении детей до 18 лет и реквизиты банковского счета (или адреса почтового отделения) для выплаты пособия.
Минимальная величина пособия — 1500 рублей, максимальные величины —
Единовременная выплата беременным
708 рублей 23 копейки получает женщина, если встает на учет в женской консультации на сроке беременности до 12 недель. За получением — к работодателю, а студенткам-очницам — в учебное заведение. Нужно предоставить справку из медицинской организации о постановке на учет в ранние сроки беременности.
Пособие по беременности и родам
Эти выплаты назначают женщинам, которые выходят в декрет. Платят его 70 дней до родов (при многоплодной беременности — 84) и еще 70 — после (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110). Оформлять также у работодателя, а студенткам — в своем учебном заведении. Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из среднего заработка застрахованной женщины за два календарных года, минимальное ежемесячное пособие платится в размере МРОТ — в 2021 году он равен
Единовременная выплата при рождении ребенка
При рождении ребенка один из родителей может получить единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, которая не зависит от трудоустройства и заработка. С
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери ребенка, эту выплату может оформить отец или другие близкие родственники, если они ухаживают за ребенком. Право на такое пособие полагается только одному члену семьи, поэтому при оформлении пособия понадобится справка с работы второго родителя (или обоих, если заботу о ребенке берет на себя, например, бабушка), а также свидетельство о рождении ребенка и справка о размере зарплаты с предыдущего места работы (если меняли его за последние два года). Размер ежемесячных выплат рассчитывается из средней заработной платы за два года — 40% от нее. В 2021 году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 7082 рубля 85 копеек, максимальный —
Пособие на детей до 3 лет
Из всей серии новых выплат эта была самой первой и получила народное название «путинские пособия». Назначаются они на первого и второго детей, причем на первого — из бюджета, на второго — из материнского капитала. Размер пособия равен детскому прожиточному минимуму. В среднем по стране в 2021 году это
Выплата полагается не всем семьям, а только тем, чей среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Здесь в расчет берется общий прожиточный минимум, в среднем по стране он составляет
Пособие на детей от 3 до 7 лет
Эта выплата совсем свежая, она появилась только в прошлом году. К слову, анонсировал ее президент во время послания Федеральному собранию, которое в 2020 году случилось раньше, чем в этом, — еще в январе. Первые деньги семьи получили в июне. Изначально пособие назначалось семьям, чей доход меньше прожиточного минимума на человека, и составляло половину прожиточного минимума ребенка.
В апреле правила поменялись. Во-первых, изменились критерии признания семьи нуждающейся в этом пособии. Во-вторых, само пособие увеличили, но не для всех. Система такая: если доход семьи меньше прожиточного минимума на человека, сначала назначают базовое пособие — половину прожиточного минимума. Если даже с учетом этого пособия доход семьи до прожиточного минимума не дотягивает, то пособие увеличивают еще на 25% — до 75% регионального прожиточного минимума на ребенка. Если даже после этого семья остается за чертой бедности, добавляют еще 25% — до 100% прожиточного минимума.
Что касается определения нуждаемости семей, то теперь при назначении пособия будет учитываться движимое и недвижимое имущество. Также вводится «правило нулевого дохода»: пособие назначается при наличии у каждого из взрослых членов семьи заработка. Подробнее о новых правилах можно прочитать в этом материале.
Что нового?
Среди анонсированного президентом во время послания парламенту — ежемесячные выплаты для будущих мам и ежемесячное же пособие одиноким родителям. И разовая выплата — эхо коронавирусных пособий.
Выплаты беременным
Деньги получат женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и находящиеся в трудной ситуации. Пособие будет назначаться в том случае, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека.
Пособие будут платить ежемесячно с момента постановки на учет в медицинской организации и до рождения ребенка. Сумма будет равна половине прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В каждом регионе она отличается, а в среднем по стране это порядка 6350 рублей.
Когда начнут платить, пока неясно, но в прошлом году, когда президент таким же образом анонсировал выплаты, их начислили задним числом: первые деньги выдали в июне, когда подготовили все документы, а насчитали с января.
Пособие одиночкам
Эти выплаты будут назначаться родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги смогут получать родители, в пользу которых суд назначил алименты от второго родителя.
Еще один обязательный критерий — среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума ребенка, который свой в каждом регионе. В среднем по стране это 5650 рублей.
Единовременная выплата
По 10 тысяч рублей будет выплачено семьям с детьми-школьниками, а также будущими первоклашками. Выплата будет в августе, чтобы родители успели собрать детей в школы. Такое решение было принято потому, что рынок труда и реальные располагаемые доходы пострадали из-за пандемии и пока не восстановились. Таким образом, можно считать эту выплату еще одной из «коронавирусной серии» — прошлогодних пособий семьям с детьми. Тогда деньги выплачивали после заявления, поданного на портале «Госуслуги», в Пенсионном фонде или МФЦ по месту жительства.
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