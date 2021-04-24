«Ишь, зазналась»: мать, бросившая 6-летнюю дочь, возмущена, что через 15 лет она не хочет платить ее долги

Лилия говорит, что думает, как забрать к себе младшего сына своей матери. Ему сейчас семь лет, и девушка с ужасом думает, что ребенок переживает весь тот кошмар, который пережила когда-то она сама.



— Ничего хорошего его с такой матерью ждать не может, — говорит Лилия.

А вот у самой может сложиться очень хорошая семья. У нее есть парень Ефим, с которым она живет несколько лет. Он учится на повара.

— Он очень добрый, — рассказывает о нем девушка. — На днях брошенную собаку подобрал, мы всю ночь не спали, думали, как ее устроить. Ее, видимо, били и не кормили.

Девушка с такой болью говорит о собачке, будто вспоминает себя в детстве, когда она с тоской ждала мать в больнице, а она всё не шла. Она вообще не появилась ни разу за долгие годы.



— Я плакала и ждала, а потом ждать устала, появились обида и злость.



От бывших родственников добиваться помощи бесполезно, считает Лилия. Бремя доказательств и судебных споров таким образом ложится целиком на плечи хрупкой девушки.

