Что делать, если завещали только долги? 16 неудобных вопросов о наследстве

1
Когда можно писать завещание?
Начинать можно, как только исполнится 18 лет. Для оформления понадобится помощь нотариуса, он подтверждает, что в завещании указывается воля конкретного человека, с тех пор документ будет иметь законную силу.
Впрочем, в некоторых случаях и без нотариуса можно обойтись.
— Есть ряд исключений, когда функцию нотариуса могут выполнять другие люди: когда составляющий завещание недоступен для нотариуса, а составить завещание необходимо, потому что наследодателю грозит опасность, — объясняет Андрей Конышев, адвокат-партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры». — Это, например, армия или другой охраняемый объект. Солдат получил серьезную травму и хочет составить завещание. В этом случае заверение делает самый старший по званию. К примеру, командир части. Или в открытом плавании на корабле, когда до Большой земли быстро не добраться, документ визирует командир корабля. Своей подписью он удостоверяет, что данное завещание составил конкретный человек.
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2
Сколько раз его можно переписать?
Хоть каждый день — законом не ограничено. Но помните, чтобы завещание было официальным, его всякий раз придется заверять нотариально и, соответственно, каждый раз платить комиссию.
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3
Что можно завещать?
— Всё, что вам принадлежит, и даже то, что вы можете приобрести в будущем, — говорит Денис Валдеев, юрист компании «Бенефактум». — Человек может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.
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4
А что нельзя?
Есть определенные правила наследования отдельных категорий вещей: оружия, сильнодействующих и психотропных веществ (так называемые ограниченно оборотоспособные вещи). Эти предметы входят в состав наследства, но для наследования их в полной мере наследнику нужно получить специальное разрешение (например, на хранение оружия).
— При отказе в разрешении это имущество реализуется, а вырученная сумма передается наследнику. Из нее вычитаются расходы на реализацию, — говорит Денис Валдеев.
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5
Завещать можно любому человеку? Даже Путину?
Любому. Но так просто завещать всё не получится. Нотариусу нужны данные будущего наследника: Ф. И. О., дата рождения, место проживания, паспортные данные. Без них завещание не составить.
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6
А не человеку?
— В российской правовой системе существует определенный перечень субъектов, кому можно завещать свое имущество, — говорит член правления Нотариальной палаты Свердловской области, нотариус Елена Белянская. — Это физические и юридические лица, фонды, музеи, церковные организации, а также государственные органы и муниципалитеты. Животные, согласно Гражданскому кодексу, относятся к имуществу. Собаку, к примеру, завещать можно, а вот собаке — нет.
Юристы говорят, что при желании можно указать, что кошка или собака отдаются конкретному человеку, только если он обещает за ним исправно ухаживать.
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7
Если нет завещания, кто всё получит?
Наследство пойдет в порядке очереди от близких родственников к самым дальним. В России действует так называемая система восьми кругов наследования. Вот как она выглядит.
Если наследники не объявятся, имущество достанется государству.
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8
Завещание можно оспорить?
Да, и этим правом часто пользуются родственники умершего, которые считают, что завещание составлялось не в здравом уме.
— Родне нужно доказать, что наследодатель был недееспособен. В суд подается исковое заявление, приводятся свидетели — это или соседи, или те, кто часто общался с родственником, когда он составлял завещание или перед его смертью, — объясняет адвокат Андрей Конышев. — Судья делает запросы по месту жительства наследодателя в больницы, чтобы узнать, состоял ли тот на учете. Если будет подтверждение, суд назначит посмертную психиатрическую экспертизу, а уже потом может отменить право наследования.
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9
Долги передаются по наследству?
Да. Отказаться от них нельзя, только если вместе с наследством.
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10
Можно завещать долги одному человеку, а имущество другому?
Нет. Наследуются права и обязанности в комплексе, поэтому по долгам умершего наследник отвечает в полном объеме. Если наследников несколько, то они отвечают по долгам совместно.
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11
А если наследника нет, кто погасит долги?
Если наследники отказались от наследства или отсутствуют, имущество признается выморочным и уходит государству. В таком случае оно не имеет права отказываться от выморочного имущества и наследует его автоматически. Следовательно, долги наследодателя в этой ситуации погашают государство и муниципалитет, в котором жил наследодатель.
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12
За наследство надо платить?
Да. При получении свидетельства о наследстве нужно оплатить пошлину (нотариальный тариф):
- родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя —
0,3%стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей;
- другим наследникам —
0,6%стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000рублей.
От уплаты пошлины освобождаются несовершеннолетние наследники. Если речь идет о наследуемой квартире, то не платить могут те, кто проживал совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти.
Если наследство достается государству, оно также ничего не платит.
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13
Когда вступать в права наследства?
В течение шести месяцев со дня смерти наследодателя.
— К заявлению требуется приложить документы, подтверждающие факт родственных связей (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака либо иные документы в зависимости от ситуации). В этом случае нотариус по истечении шести месяцев выдаст свидетельство о принятии наследства, — говорит Денис Валдеев.
Всё это время можно фактически обладать наследством: жить в квартире, хранить деньги, ухаживать за доставшимся в наследство животным. А вот что-то с ним делать (продавать/тратить/отдавать другим) — нельзя.
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14
А если не успею?
Можно восстановить срок на вступление в наследство через суд. Подается исковое заявление, в котором указывается уважительная причина. Например, что человек не знал о смерти родственника или что он является его наследником. Среди уважительных причин — командировка, служба в армии или проживание в другой стране.
— Обычно судья встает на сторону наследника, если соблюден адекватный срок — год или чуть больше. Бывало и такое, что в суд обращались спустя десять лет после смерти наследодателя, и, конечно, суд отказывал, — говорит Андрей Конышев.
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15
Наследников кто-то разыскивает?
На деле нет. Если человек умер и к нотариусу никто не обратился, имущество уходит в собственность государства. Если это квартира, она останется на балансе муниципалитета, и он распоряжается ей. Деньги попадают в бюджет.
— У нас нет такого органа, который следит за имуществом усопших. Наследников никто не ищет, — говорит адвокат. — Обычно происходит так: человек умер, за квартиру никто не платит, коммунальные службы выписывают долг, передают сведения дальше по инстанциям... Впоследствии имущество передается государству.
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16
А если наследство у государства, но объявился родственник?
Просто взять и отдать имущество государство не может. Наследнику останется в суде оспорить факт передачи имущества. Суд должен признать уважительной причину невступления, восстановить срок, вернуть имущество и передать наследнику.
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