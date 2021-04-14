Что делать, если завещали только долги? 16 неудобных вопросов о наследстве

Начинать можно, как только исполнится 18 лет. Для оформления понадобится помощь нотариуса, он подтверждает, что в завещании указывается воля конкретного человека, с тех пор документ будет иметь законную силу.



Впрочем, в некоторых случаях и без нотариуса можно обойтись.



— Есть ряд исключений, когда функцию нотариуса могут выполнять другие люди: когда составляющий завещание недоступен для нотариуса, а составить завещание необходимо, потому что наследодателю грозит опасность, — объясняет Андрей Конышев, адвокат-партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры». — Это, например, армия или другой охраняемый объект. Солдат получил серьезную травму и хочет составить завещание. В этом случае заверение делает самый старший по званию. К примеру, командир части. Или в открытом плавании на корабле, когда до Большой земли быстро не добраться, документ визирует командир корабля. Своей подписью он удостоверяет, что данное завещание составил конкретный человек.