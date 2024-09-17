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Развлечения Российские видеоблогеры смогут зарабатывать на своем контенте до полумиллиона рублей в месяц

Российские видеоблогеры смогут зарабатывать на своем контенте до полумиллиона рублей в месяц

Новые правила монетизации уже действуют в тестовом режиме

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2 комментария

В России запускают новую программу монетизации контента для видеоблогеров

У российских видеоблогеров появилась новая возможность зарабатывать на своем творчестве. Платформа «VK Видео» запускает программу монетизации контента. Авторы оригинальных роликов с аудиторией более 5 тысяч подписчиков теперь смогут претендовать на 50–80% рекламного дохода площадки. Точные планы по выплатам пока не разглашаются, но, по оценкам экспертов, к концу 2025 года суммарные отчисления могут составить до 4 миллиардов рублей.

Монетизация будет работать по модели Revenue Share. Это значит, что за показы рекламы в видеороликах рекламодатель делится с блогером процентом от дохода. В программе могут участвовать ролики длиннее 2 минут, которые не содержат нецензурную лексику, призывы к преследованию, порнографию, ложные сведения — и не нарушают ничьих авторских прав.

— Монетизировать ранее выпущенные видео с других площадок будет можно при условии сохранения прав автора и отсутствия нарушения прав третьих лиц, — уточнили в VK.

Тестирование новой программы уже идет, в сентябре к ней планируют подключить около 70 тысяч авторов. В среднем создатели контента смогут получать десятки тысяч рублей, а топовые блогеры — до полумиллиона рублей в месяц.

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Комментарии
3
Гость
17 сентября 2024, 22:46
В итоге зарабатывать будет VK на плате за отключении рекламы. Хотя такой опции скорее всего им никто не предоставит, ибо рэкламу про номер 117 гонять нужно круглосуточно...
Гость
17 сентября 2024, 22:53
Бесогон там уже вещает?
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