Российские видеоблогеры смогут зарабатывать на своем контенте до полумиллиона рублей в месяц

В России запускают новую программу монетизации контента для видеоблогеров Источник: Freepik.com











У российских видеоблогеров появилась новая возможность зарабатывать на своем творчестве. Платформа «VK Видео» запускает программу монетизации контента. Авторы оригинальных роликов с аудиторией более 5 тысяч подписчиков теперь смогут претендовать на 50–80% рекламного дохода площадки. Точные планы по выплатам пока не разглашаются, но, по оценкам экспертов, к концу 2025 года суммарные отчисления могут составить до 4 миллиардов рублей.

Монетизация будет работать по модели Revenue Share. Это значит, что за показы рекламы в видеороликах рекламодатель делится с блогером процентом от дохода. В программе могут участвовать ролики длиннее 2 минут, которые не содержат нецензурную лексику, призывы к преследованию, порнографию, ложные сведения — и не нарушают ничьих авторских прав.

— Монетизировать ранее выпущенные видео с других площадок будет можно при условии сохранения прав автора и отсутствия нарушения прав третьих лиц, — уточнили в VK.