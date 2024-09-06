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Развлечения Эзотерика и магия Глоток свежего воздуха: характеристики знаков Зодиака Водолей, Весы и Близнецы

Глоток свежего воздуха: характеристики знаков Зодиака Водолей, Весы и Близнецы

Их черты назвала новосибирский астролог Юлия Тарантина

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По мнению астрологов, представители воздушных знаков Зодиака — творческие люди

К воздушным знакам зодиака относятся Близнецы, Весы и Водолеи. Считается, что они легки на подъем и не очень серьезны. Но так ли это на самом деле? О характеристиках представителей стихии воздуха рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина.

Общая характеристика

Стихия Воздуха связана с коммуникацией, движением энергии через торговлю и обмен. Представители стихии — свободолюбивые интеллектуалы, генераторы идей, но с очень переменчивым настроением, и исполнять эти идеи часто приходится другим.

Воздушные знаки приносят в мир легкость, остроумие и обаяние. Знаки Воздуха обладают отличным чувством юмора, их появление в любой компании подобно глотку свежего воздуха.

Совместимы с представителями стихии воды (Рак, Скорпион, Рыбы) и огня (Овен, Лев, Стрелец).

Близнецы

Близнецы (санскрит — Митхуна) — двойственный мужской знак.

Планета, управляющая Близнецами – Меркурий.

Третий Дом — Дом собственных усилий — символ Близнецов.

Стремятся к различным связям, очень любознательны, их энергия — информация. Успешные предприниматели, торговцы, переговорщики. Близнецы разговорчивы, любопытны, веселы, торопливы, привлекательны внешне и общительны. Их настроение может быть изменчиво. Они стремятся всё успеть, поэтому часто поверхностны. Близнецам нужно избегать переутомления и нервного напряжения. Не браться за 100 дел сразу.

Ключевое слово — разнообразие.

Камень — нефрит, изумруд.

Весы

Весы (санскрит — Тула) — подвижный мужской знак.

Планета, управляющая Весами — Венера.

Седьмой Дом — Дом партнёрства и брака — символ Весов.

Знак философов, медиаторов. Всегда стремятся к гармонии и балансу во всех сферах. Очень быстро схватывают идеи. Духовно продвинутые, привлекательные люди. Для них предпочтительно работать в тандеме.

Могут совмещать в жизни духовное и материальное начала. Не любят насилие, иногда бывают высокомерны. Видят и ценят прекрасное во всем.

Ключевое слово — справедливость.

Камень — алмаз, розовый кварц.

Водолей

Водолей (санскрит — Кубха) — неподвижный, мужской знак.

Планета, управляющая Водолеем — Сатурн.

Одиннадцатый дом — Дом желаний, амбиций и социальных связей — символ Водолея.

Научиться управлять энергией желаний — одна из задач Водолея на это воплощение. Стремятся к духовным и мистическим знаниям. Легкие, веселые, независимые натуры. Карма Водолея — служить человечеству или служить другим. Очень мистические и интуитивные люди.

Ключевое слово — дружба.

Камень — синий сапфир, лазурит.

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь. Читайте, кому стоит ждать удачу, а кому — финансовое благополучие.

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