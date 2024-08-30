Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака

Для многих сентябрь — благоприятный период Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сентябрь — напряженный месяц, особенно для тех, кому приходится возвращаться из отпусков. Но есть и те, кто отправляется на моря в бархатный сезон, или на дачу собирать урожай. Если уже планируете первый осенний месяц, то читайте таро-гороскоп от новосибирского астролога Анастасии Першиной.

Овен — Девятка Мечей

Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, он может подсказать правильные пути решения задач. Принимайте только позитивную сторону. Уйдите от своих страхов и сомнений, не нужно зацикливаться на проблемах. Не стоит оставаться одному. Наоборот, делитесь чувствами, ощущениями, мыслями и переживаниями.

Телец — Девятка Кубков

Очень удачный месяц, фортуна на вашей стороне. Обязательно воспользуйтесь ситуацией, но не стоит полагаться только на успех, который посылает судьба.

В финансовой сфере — хорошая материальная прибыль. Это может быть как прибавка к зарплате, так и выплата премии. В любви и отношениях стабильность, гармония, теплота и уют в доме.

Близнецы — Семерка Жезлов

Будьте готовы в этом месяце действовать быстро и решительно. На помощь со стороны вряд ли стоит надеяться. Только благодаря собственным силам вы добьетесь хороших результатов и получите удовольствие от проделанной работы.

Необходимо установить четкое направление действий, тогда неприятности обойдут стороной. В личных отношениях не стоит советоваться с кем-то, действуйте на свое усмотрение.

Рак — Колесница

Любые задачи и проблемы будут разрешимы, если сконцентрироваться на них как следует. Нужно обязательно всё обдумать и предусмотреть, прежде чем делать.

Колесница предвещает сюрпризы в личной жизни Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В профессиональной сфере может быть рост и развитие, если проявите свою изобретательность и самообладание. Не исключены любовные приключения и курортные романы.

Лев — Король Кубков

Никаких сложностей и преград на вашем пути не возникнет. Если есть какие-то сомнения и страхи, то смело выбрасывайте их из головы. Всё, что планировали, пройдет гладко и без нервов. При возникновении неуверенности, не пренебрегайте помощью друзей и родных. В любовных отношениях период идиллии и романтики.

Дева — Верховная Жрица

Не спешите, проявляйте бдительность и рассудительность. Больше наблюдайте за собой и за окружающими людьми. Внимательно следите за ситуацией, чтобы принять правильное решение. И не торопите события, если суждено, то это непременно произойдет. В отношениях партнеры будут понимать друг друга по глазам и с полуслова.

Весы — Умеренность

Очень важно в этом месяце сохранять спокойствие и уравновешенность. Находитесь в гармонии с собой и окружающими, не конфликтуйте и не доказывайте свою правоту. Можно браться за любое дело. Даже если появятся сложные задачи, вы сумеете найти оригинальное решение. И обязательно доводите начатое дело до конца, чтобы в дальнейшем не возникало трудностей.

Скорпион — Семерка Кубков

В ближайшее время стоит быть осторожным во всём. Если имеются сомнения, то лучше перепроверить несколько раз, прежде чем принимать решение. И это касается не только личных отношений, но и карьеры. Не живите мечтами, находитесь в реальности.

Стрелец — Четверка Жезлов

Месяц очень удачный, можно переезжать, менять место работы, отдыхать. Действуйте, как велит сердце. Не ущемляйте себя в желаниях.

Возможны приятные знакомства с новыми людьми, некоторые из них могут стать верными друзьями. В любовных отношениях период наслаждения от времени, проведенного вместе.

Козерог — Девятка Жезлов

В этом месяце вы смело можете опираться на свою смелость и силу, тогда все проблемы и задачи можно разрешить. Могут открыться новые возможности.

В финансовой сфере всё благополучно и успешно. Для одиноких не лучшее время для новых отношений. У тех, кто в паре, всё будет стабильно и гармонично.

Водолей — Десятка Мечей

Все проблемы покажутся не такими сложными, какими казались на первый взгляд. Обязательно будут силы и стремление для преодоления трудностей. Вы сумеете находиться в гармонии с собой. Посмотрите на то, за что вы цепляетесь, возможно, сейчас настало время понять, что это совсем не важно. Научитесь различать мнимые и истинные ценности.

Рыбы — Четверка Кубков

Обратите внимание, возможно, вы упускаете большие возможности. Оглянитесь вокруг — там много интересного.

В личных отношениях всё стабильно, местами скучно и рутинно, вам не хватает впечатлений. В финансах без взлетов и падений.

Ранее Юлия Тарантина, ведический астролог из Новосибирска, рассказала о характеристиках огненных и земных знаков Зодиака. Читайте об их особенностях в материалах НГС.