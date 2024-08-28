Любят не только уборку: характеристика знаков Зодиака Телец, Дева и Козерог

Некоторые представители земных знаков Зодиака любят бывать на природе Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Представители земных знаков зодиака — Тельцы, Девы и Козероги — считаются трудолюбивыми и очень аккуратными людьми. Поэтому они, особенно Девы, часто становятся жертвами многочисленных стереотипов. Но все не так однозначно: представителям земных знаков присущи и другие черты. Подробнее об этом рассказала новосибирский ведический астролог Юлия Тарантина

Общая характеристика

Стихия Земли связана с трудом, служением — это творцы и организаторы, рабочие и идеальные исполнители. Кроме того, представители знаков Земли приносят этом мир упорядоченность, дисциплину, рациональный взгляд на вещи. Знаки Земли — ранимые и чуткие, демонстрируют привязанность действиями и поступками. Природная сдержанность не позволяет им выплескивать стресс наружу, что нередко разрушает их изнутри.

Стихия Земли ориентирует на материальные ценности — четкие карьерные задачи, стремление к комфортному быту и роскоши. Эти люди не витают в облаках. Они найдут кратчайший путь к цели, заземлят фантазию, преодолеют любые препятствия путем мобилизации сил и внутренних ресурсов.

Представители земных знаков хорошо уживаются друг с другом и со знаками воды (Рак, Скорпион, Рыбы).

Тельцы

Телец (санскрит — Вришабха) — неподвижный женский знак.

Планета, управляющая Тельцом —Венера.

Шестой Дом — дом денег — символ Тельца.

Материалистичный, немобильный знак. Очень приземлён. Производительный, упорный характер. Очень привязан к комфорту, любит стабильность, природу, сельское хозяйство, очень разборчив в пище.

Придирчиво и долго все рассматривает перед тем, как сделать выбор. Это отличные ораторы, певцы, коучи и тренеры.

Неторопливы, рассудительны, склонны к прощению, эстетичным (Венера как управитель знака наделяет возможностью видеть прекрасное во всем).

Ключевое слово — стабильность.

Камень — алмаз, розовый кварц

Дева

Дева (санскрит — Канья) — двойственный женский знак.

Планета, управляющая Девой — Меркурий.

Шестой дом — дом болезней, долгов и врагов — символ Девы.

Представителям знака свойственная чистота натуры, любят работать детально. Девы очень практичны, для них характерны строгость и непорочность, аналитические способности, критика, педантичность, склонность к коммерческой деятельности. Могут быть нерешительны, наивны, обладают чистым сердцем. Девам открыта дорога к высоким духовным знаниям. Склонны к анализу, внимательны к деталям и мелочам.

Способны к суперсистемному подходу и анализу. У Дев встречается желание все разложить по полочкам, правдивость, образованность, воспитанность, любовь к земле, садам и растениям.

Ключевое слово – чистота.

Камень - нефрит, изумруд.

Козерог

Козерог (санскрит — Макара) — подвижный, женский знак.

Планета, управляющая козерогом – Сатурн.

Десятый Дом — Дом карьеры — символ Козерога.

У представителей знака присутствует большая внутренняя сила. Медлительны, обязательны, терпеливы, выносливы и честолюбивы. Для них характерны активность, постоянство, упорство, терпение, целеустремленность, работоспособность, способность доводить дела до конца, практичность, прагматизм, энергичность, дисциплина. Умеют создавать сложные структуры, любят путешествовать, обладают здоровым скептицизмом. Эгоистичны, не любят быть под контролем. Стремятся к власти. Это земные, чёткие, жёсткие, материальные люди. Многого достигают в карьере, могут долго идти к цели: постепенно, медленно, всё продумывают. Пунктуальны.

Ключевое слово — практичность.

Камень — синий сапфир, лазурит

Астролог Юлия Тарантина также рассказывала о характеристиках огненных знаков Зодиака. Читайте, какие особенности есть у них.