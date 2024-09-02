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Развлечения Эзотерика и магия Четыре знака Зодиака почувствуют влияние сентябрьского новолуния — советы астролога

Четыре знака Зодиака почувствуют влияние сентябрьского новолуния — советы астролога

Оно состоится в знаке Девы

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Новолуние наступит рано утром

3 сентября в 08:55 по новосибирскому времени состоится Новолуние в знаке Девы. Считается, что у таких дней особенная энергетика. Для некоторых людей она может быть полезна, а другим может мешать в повседневной жизни. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Елена Коржаневская в своей авторской колонке.

Общее значение

Новолуние — это всегда начало нового цикла, витка жизни в новом месяце. Если оно проходит в знаке Девы, то влияет на скрупулезность, аналитику, детали, интеллектуальность и трудолюбие.

В это Новолуние хозяин знака — Меркурий — будет уже в прямом движении, то есть выйдет из ретроградного и начнет медленно, постепенно набирать скорость и обороты, но ещё в знаке Льва. Возможны отголоски пафоса и напыщенности в речи и поведении, в знакомствах и самопрезентации.

9 сентября Меркурий зайдёт в уже родной знак и все встанет на свои места. Важно обратить внимание, что в это новолуние и весь сентябрь оппозиция между Солнцем и Сатурном будут держать нас в тонусе. Также достроится квадрат от Юпитера, образуя замкнутую фигуру — Тау-квадрат. Сатурн и Юпитер — две планеты противоположного значения. Юпитер любит давать оптимизм и возможности, и Сатурн планета ограничений, совести, порядка и закона.

Это новолуние и весь месяц нужно чётко знать и выделять свои цели из всего потока мыслей и желаний, не бояться делать новые шаги, следовать структуре, чувствовать и нести ответственность за свои поступки. Стоит запастись терпением и смело идти в новую жизнь, не ожидая быстрых результатов.

Дева и Сатурн не любят ленивых, и если вы трудились, то будете вознаграждены.

Значение для знаков Зодиака

Девы, Тельцы, Львы, Весы будут максимально спокойно переживать этот период. Размеренность, планирование и результат — для этих знаков знакомые цели и энергии.

Близнецам, Стрельцам, Водолеям и Рыбам будет тяжеловато сосредоточиться, углубляться в работу и мысли. Дело в том, что этим знакам свойственна любовь к массовым мероприятиям, многозадачности, а также витанию в облаках.

Овны, Раки, Козероги и Скорпионы — найдите себе дела по душе, не сидите в засаде.

Новосибирский астролог Марина Шумкина составила гороскоп для всех знаков Зодиака на осень. Смотрите его в формате видео или читайте в материале НГС.

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Комментарии
1
Гость
2 сентября 2024, 07:43
хорошо, что я не баран буду спокойно лежать в засаде под теплым одеялком
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