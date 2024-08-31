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Развлечения «Косо смотрели из-за моего образа»: сибирская порноактриса поделилась кадрами из Диснейленда — фото

«Косо смотрели из-за моего образа»: сибирская порноактриса поделилась кадрами из Диснейленда — фото

Последний раз она была здесь еще в школьные годы

1 570
23 комментария

Девушка родом из Омска

Сибирская порноактриса Ева Эльфи поделилась кадрами из Диснейленда. Фото из парка развлечений девушка опубликовала в личном телеграм-канале.

Как рассказала девушка, последний раз она была здесь семь лет назад, когда еще училась в школе, вместе со своими одноклассниками.

— Эмоции всё такие же яркие, посетила комнату страха в этот раз, в прошлый раз побоялась идти одна. Люди косо смотрели на меня, видимо, это из-за моего образа, — написала актриса. Девушка не уточнила, в какой стране она посетила Диснейленд.

Также девушка поделилась видео с отдыха в Норвегии. Судя по кадрам, сибирячка отправилась в поход к горному озеру.

Ева Эльфи — 26-летняя порноактриса из Омска. Ева является звездой международного уровня. Уже к 22 годам девушка оказалась в пятерке лидеров рейтинга популярности сайта PornHub, а чуть позже стала обладательницей двух «порно-Оскаров» от сайта AVN в категориях «Звезда независимого видео» и «Лучшая новая иностранная старлетка». В начале этого года она получила премию американского издания XBIZ Awards в номинации «Порноактриса года».

В прошлом году Юлия Романова (это настоящее имя девушки) вместе со своим супругом Артемом откровенно рассказали о своей жизни, профессии и отношениях с близкими. За несколько дней интервью с меткой «18+» набрало миллионы просмотров.

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Комментарии
23
bla-bla-bla
31 августа 2024, 10:24
Так что бабы берут пример и монетизируют свою суть точно так же.
отец Кабани
31 августа 2024, 09:37
Безобразие. Это скрытая реклама услуг девушек с низкой социальной ответственностью.
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