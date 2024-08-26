Тельцам — перемены, Овнам — знакомства: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака

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Конечно, есть и общие аспекты, которые в этом сентябре коснутся каждого. Например, в середине месяца не стоит упускать возможность расширить сферы своего влияния с помощью полезных знакомств. Влиятельные люди могут существенно поправить текущее положение ваших дел благодаря своей протекции. Так что не стесняйтесь просить о помощи и услугах.

Может возникать желание потратить внушительную сумму на свой имидж и вопросы красоты. Что ж, если вы давно откладывали, середина месяца — самое подходящее для этого время.



С 17 по 19 сентября будьте осторожны в высказываниях. Сложно будет договориться о чем-то, ощущение, что разговариваешь со стеной, посетит многих из нас. А у некоторых и вовсе общение может оборваться.

