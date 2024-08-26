Тельцам — перемены, Овнам — знакомства: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака

Если на протяжении августа дела тормозил ретроградный Меркурий, то с самого начала сентября он сдаст свои позиции, и всё пойдет быстрее, веселее, продуктивнее. В общих чертах: сентябрь 2024 года — самое время решать вопросы, касающиеся договоров, поездок, покупки высокотехнологичной техники и разного рода общения. А вот о частностях расскажет астролог Ольга Якубовская.
Овен
Овнам в сентябре не стоит отказываться от новых знакомств и предложений сходить куда-нибудь с друзьями. Совершенно неожиданно можно найти хороших знакомых, а тем, кто еще не в отношениях, — обзавестись второй половинкой. Да не простой, а такой, кто может улучшить социальный статус.
Единственное, на что стоит обратить внимание, — это импульсивные траты и спонтанные покупки. Старайтесь распределять бюджет разумно, а не пускать пыль в глаза новым знакомым, крича на весь ресторан: «Бей посуду — я заплачу!»
Телец
Тельцам в сентябре захочется перемен. Причем это может касаться как внешнего облика, так и смены работы. Идеи могут спонтанно приходить в голову, как вспышки, поэтому лучше обсудить их рациональность с друзьями и домашними.
Финансовая сфера достаточно активно дает о себе знать в сентябре, потому старайтесь ухватить за хвост возможности улучшить материальное состояние.
Близнецы
Близнецам в сентябре совершенно не захочется сидеть на месте. Постоянно куда-то тянет и манит дорога. Кстати, вполне вероятно, что случайный попутчик может оказаться в дальнейшем удачным партнером. Да и идеи по формированию нового прибыльного дела тоже сможет подкинуть. Так что смена картинки за окном окажется не только приятной, но и полезной затеей, которая расширит и без того большой круг общения.
Рак
Ракам захочется уединения и тишины. Максимальное количество сил и мыслей уходит на размышления о том, как бы организовать свое собственное гнездышко таким образом, чтобы всё устраивало. Не исключено, что многие Раки ради такого даже пойдут в банк за осуществлением своей мечты, пусть и в кредит.
Круг общения по тем или иным причинам может претерпеть значительные изменения. Беседа с незнакомцем будет длиться до рассвета, а вот со старыми друзьями общение может прекратиться.
Лев
Львы в сентябре в случайном попутчике могут разглядеть вторую половинку. Сфера отношений в первом месяце осени может претерпеть значительные изменения. И это касается не только личной жизни, но и других партнеров, например, по работе.
Да и сама карьера может сделать неожиданный виток, причем таким образом, о котором Львы и не догадывались. Так что лучше держать нос по ветру, а хвост пистолетом и быть готовым к разного рода сюрпризам.
Дева
Девы в сентябре максимально сконцентрированы и собраны. Единственное, что здравыми размышлениями вряд ли захочется с кем-то делиться. «Молчание — золото» — ваш девиз в этом месяце.
Финансовые сбережения пойдут на повышение квалификации или другие обучения, позволяющие добиться расширения клиентской базы. И это в том случае, если не захочется психануть и укатить на море. Если подойти к вопросу своей карьеры разумно, то есть все шансы улучшить свое социальное положение.
Весы
Весы в сентябре как никогда органичны и знают, с какой стороны себя лучше подать. Это весьма удачно можно использовать для самопиара и узнаваемости.
Единственное, что может омрачать настроение, — это первые осенние походы к врачам. Заранее позаботьтесь о том, чтобы витаминизироваться и подготовить организм к переменчивой погоде.
Скорпион
Скорпионам в сентябре стоит задуматься о своем личном деле. Новое хобби или увлечение может значительно повлиять на текущее положение дел. Не возбраняется обратиться за помощью к знакомым, чтобы те использовали свои ресурсы для достижения желаемой вами цели.
О крупных финансовых тратах лучше лишний раз промолчать, не привлекая внимание.
Стрелец
Стрельцов в сентябре может посетить идея о том, не поменять ли свою привычную работу на что-то более финансово выгодное.
И действительно, такая возможность есть, особенно если поделиться своими мыслями с друзьями. Те и подсказать что-то дельное смогут, и партнера для вашего нового бизнеса найдут. Так что дерзайте, у вас это хорошо получается.
Козерог
В сентябре Козероги будут сфокусированы на вопросах формирования своего графика. Нужно всё успеть и потому грамотно распределить время, цену которому по-настоящему знают только Козероги.
И не забыть в своем плотном расписании оставить местечко для форс-мажоров, которые могут подкинуть дети. Сюрпризы и неожиданности, связанные с продолжателями вашего рода, могут знатно выбивать из колеи.
Успокоиться и стабилизировать нервную систему поможет разговор с подружкой или вечернее чаепитие с соседкой. Так что не отказывайте себе в этом полезном мероприятии.
Водолей
Водолеям сентябрь уготовил удачные стечения обстоятельств, которые могут значительно улучшить финансовое положение. Только придется приложить усилия и пораскинуть мыслишками, каким именно образом можно монетизировать свое увлечение.
Новый знакомый может не только подсказать правильные пути развития, но и поучаствовать, приложив свои силы и привлекая полезные связи.
Рыбы
Рыбы в сентябре, несмотря на свои желания, будут вынуждены ими пожертвовать и сфокусироваться на вопросах семьи и быта.
Хаотичность, которая может образовываться из-за снежного кома скопившихся дел, лучше всего минимизировать, составляя себе достаточно четкий график или расписание. В противном случае будет возникать ощущение, что успеть хотя бы что-то просто невозможно.
А от этого меланхолия, неврозы и прочие прелести стрессового характера. Оно вам надо? Тайм-менеджмент в помощь, да построже — это поможет сберечь львиную долю нервных клеток.
На что нужно обратить внимание всем
Конечно, есть и общие аспекты, которые в этом сентябре коснутся каждого. Например, в середине месяца не стоит упускать возможность расширить сферы своего влияния с помощью полезных знакомств. Влиятельные люди могут существенно поправить текущее положение ваших дел благодаря своей протекции. Так что не стесняйтесь просить о помощи и услугах.
Может возникать желание потратить внушительную сумму на свой имидж и вопросы красоты. Что ж, если вы давно откладывали, середина месяца — самое подходящее для этого время.
С 17 по 19 сентября будьте осторожны в высказываниях. Сложно будет договориться о чем-то, ощущение, что разговариваешь со стеной, посетит многих из нас. А у некоторых и вовсе общение может оборваться.
Зато последняя неделя сентября благоволит для разного рода удачных стечений обстоятельств. Можно значительно улучшить течение своих дел в совершенно разных сферах жизни. Главное — хорошо продумать, что именно вам нужно, а еще лучше — выписать и пройтись по пунктам, отсекая лишнее и незначительное, сфокусировавшись на важном.