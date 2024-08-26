Угадайте российский фильм по кадру: едва ли у вас выйдет ответить на все 10 вопросов

За десятки тестов по фильмам СССР мы убедились, что наши читатели почти наизусть помнят советскую классику. А что насчет российских фильмов? Ведь за последние тридцать лет их вышло немало. В день российского кино мы решили, что пора проверить, насколько хорошо вы знаете российские фильмы в лицо (или, если быть точнее, в кадр). Есть среди вас те, кто без труда угадает все десять?
Начнем с простого, здесь проблем быть не должно.
- «Елки»
- «Чебурашка»
- «Летучий корабль»
- «Бедные родственники»
А это что за фильм?
- «Троцкий»
- «Время первых»
- «Оттепель»
- «Мастер и Маргарита»
Размялись? Давайте повысим сложность.
- «Нелюбовь»
- «Левиафан»
- «Дурак»
- «Аритмия»
Из какого фильма этот усатый джентельмен?
- «Движение вверх»
- «Легенда № 17»
- «Командир»
- «Тренер»
Знакомый пистолет? Помните, из какого он фильма?
- «Бумер»
- «Брат 2»
- «Жмурки»
- «Брат»
Похоже, этот мужчина сделал что-то нехорошее...
- «Бригада: Наследник»
- «Горько!»
- «Хардкор»
- «Майор Гром: Чумной доктор»
Сможете узнать этот фильм по кадру?
- «Притяжение»
- «Полицейский с Рублевки»
- «Текст»
- Это не фильм, а сериал: «Звоните ДиКаприо!»
Бортич снималась во многих фильмах, а это какой?
- «Викинг»
- «Холоп»
- «Неуловимые»
- «Я худею»
Узнаете кадр?
- «Майор Гром: Игра»
- «Этерна: Часть первая»
- «Майор Гром: Чумной доктор»
- «Фандорин. Азазель»
Серебрякова вы, конечно, узнали. А фильм это какой?
- «Охотники за караванами»
- «Никто»
- «Бандитский Петербург»
- «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»