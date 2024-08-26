Угадайте российский фильм по кадру: едва ли у вас выйдет ответить на все 10 вопросов

За десятки тестов по фильмам СССР мы убедились, что наши читатели почти наизусть помнят советскую классику. А что насчет российских фильмов? Ведь за последние тридцать лет их вышло немало. В день российского кино мы решили, что пора проверить, насколько хорошо вы знаете российские фильмы в лицо (или, если быть точнее, в кадр). Есть среди вас те, кто без труда угадает все десять?