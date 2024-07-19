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Развлечения эксклюзив Прилетает раз в 68 лет: в небе над Новосибирском пронесется редкая комета Ольберса — когда ее наблюдать

Прилетает раз в 68 лет: в небе над Новосибирском пронесется редкая комета Ольберса — когда ее наблюдать

Небесное тело было открыто немецким астрономом в 1815 году

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Ближайшей точки к Земле комета достигнет 20 июля

В небе над Новосибирском пронесется редкая комета Ольберса. Ее можно увидеть раз в 68 лет.

Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, комета будет находиться в северном направлении, под Большой Медведицей.

— Ее можно будет наблюдать, но в телескоп и при ясной погоде. У нас сейчас достаточно светлое небо после захода Солнца, — рассказал специалист.

Комета Ольберса уже достигла перигелия — так называется ближайшая точка к Солнцу. На минимальном удалении от Земли она окажется 20 июля, на расстоянии чуть более 280 миллионов километров.

Комету Ольберса обнаружил немецкий астроном Генрих Ольберс в 1815 году. В последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы 68 лет назад — в 1956 году.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал снимок Сатурна. Посмотрите на кадр красивой планеты с кольцами.

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Новосибирск Большой новосибирский планетарий Комета Космос Астрономия
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