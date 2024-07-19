Прилетает раз в 68 лет: в небе над Новосибирском пронесется редкая комета Ольберса — когда ее наблюдать

В небе над Новосибирском пронесется редкая комета Ольберса. Ее можно увидеть раз в 68 лет.
Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, комета будет находиться в северном направлении, под Большой Медведицей.
— Ее можно будет наблюдать, но в телескоп и при ясной погоде. У нас сейчас достаточно светлое небо после захода Солнца, — рассказал специалист.
Комета Ольберса уже достигла перигелия — так называется ближайшая точка к Солнцу. На минимальном удалении от Земли она окажется 20 июля, на расстоянии чуть более 280 миллионов километров.
Комету Ольберса обнаружил немецкий астроном Генрих Ольберс в 1815 году. В последний раз она прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы 68 лет назад — в 1956 году.
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