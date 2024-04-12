Премьера раньше, чем в Москве: новосибирцы пришли в кино и встали в очередь за автографом к красивой актрисе

В Новосибирске состоялся предпоказ фильма «Сто лет тому вперед» по повести Кира Булычева. Кино продемонстрировали в кинотеатре «Каро» в ТРЦ «Галерея Новосибирск».
Таким образом, премьера картины состоялась в Новосибирске раньше, чем в Москве.
На мероприятие приехала актриса Дарья Верещагина, исполнительница главной роли в фильме — Алисы Селезневой. Также картину представил и режиссер, уроженец Новосибирска Александр Андрющенко.
Верещагина впервые оказалась в Новосибирске. Во время встречи она поделилась впечатлениями о городе.
—Новосибирск — чудесный город. Особенно у вас разница такая…временная. Как будто мы немного в другом времени существуем, — сказала актриса.
Перед началом показа фильма на месте организовали автограф-сессию. Как сообщает корреспондент НГС Анна Скок, которая побывала на премьере, новосибирцы выстроились в очередь за автографом актрисы.
В середине марта в Новосибирске состоялась автограф-сессия с Никитой Кологривым. Рассказываем, как прошла встреча.