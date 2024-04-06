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Развлечения Новосибирец получил почти 4 миллиона рублей — он выиграл в лотерею

Новосибирец получил почти 4 миллиона рублей — он выиграл в лотерею

Сибиряк забрал крупнейший выигрыш не текущем этапе

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Распределительный тираж состоялся накануне

Житель Новосибирской области стал обладателем почти 4 миллионов рублей. Сибиряк выиграл деньги в лотерею, сообщили в телеграм-канале «Столото».

В сообщении сказано, что всего участники выиграли более 265,6 миллиона рублей, новосибирец забрал крупнейшую сумму на текущем этапе. Подробности о жителе региона не уточняются.

— Миллионер всего один, но зато какой — больше всего повезло участнику из Новосибирской области, купившему билет на сайте «Столото». Он забрал крупнейший выигрыш в размере 3 897 912 рублей, — сказано в сообщении.

«Столото» — распространитель всероссийских государственных лотерей, организаторами которых являются министерство финансов и министерство спорта России. Об этом сказано на его сайте.

Распределительный тираж лотереи состоялся накануне, 4 апреля, в нем участвовали 1 521 028 билетов.

Если вам известа личность человека, который выиграл почти 4 миллиона рублей, просим связаться с НГС.
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В январе житель Красноярского края выиграл в лотерею миллион рублей. Средства сибиряк хочет потратить на погашение части ипотеки.

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Лотерея Новосибирская область Деньги Выигрыш в лотерею
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