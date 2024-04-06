Новосибирец получил почти 4 миллиона рублей — он выиграл в лотерею

Распределительный тираж состоялся накануне Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Житель Новосибирской области стал обладателем почти 4 миллионов рублей. Сибиряк выиграл деньги в лотерею, сообщили в телеграм-канале «Столото».



В сообщении сказано, что всего участники выиграли более 265,6 миллиона рублей, новосибирец забрал крупнейшую сумму на текущем этапе. Подробности о жителе региона не уточняются.



— Миллионер всего один, но зато какой — больше всего повезло участнику из Новосибирской области, купившему билет на сайте «Столото». Он забрал крупнейший выигрыш в размере 3 897 912 рублей, — сказано в сообщении.



«Столото» — распространитель всероссийских государственных лотерей, организаторами которых являются министерство финансов и министерство спорта России. Об этом сказано на его сайте.

Распределительный тираж лотереи состоялся накануне, 4 апреля, в нем участвовали 1 521 028 билетов.