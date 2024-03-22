Козерогам — проблемы со здоровьем, Тельцам — перемены: гороскоп на апрель 2024 года для всех знаков зодиака

Мы, конечно, все хозяева собственной жизни, но в отдельных ситуациях, если верить астрологии, за нас многое предрешено. Что нам остается? Сверить свои планы с тем, что обещает нам Вселенная, и немного скорректировать поведение и привычки, чтобы точно добиться успеха и избежать неприятностей. И астролог Ольга Якубовская поможет нам в этом разобраться, рассказав, что ждет разные знаки зодиака в апреле 2024 года.
Общий прогноз
Апрель будет достаточно интенсивным месяцем. Как расцветает природа, так и нам хочется действовать и творить. Однако практически на протяжении всего месяца будет хозяйничать ретроградный Меркурий: с первого числа он уже становится в стоянку и вплоть до 25 апреля все дела, которые находятся в сфере его влияния, могут буксовать. То есть лучше заниматься текущими делами, начатыми ранее, рутиной, чем начинать новое.
Новизну и прорывы лучше оставить на потом, в противном случае очень велика вероятность, что придется переделывать начатое в период ретроградности. А под это попадают все вопросы, связанные с документами, договоренностями, передвижениями, покупкой техники.
Так что лучше поставить на паузу активный старт, но это не мешает вам продумывать детально то, что хочется воплотить в жизнь. Продолжайте то, что начали в марте. Не замирайте.
То, что будет происходить в апреле, заложит фундамент того, что будет происходить с нами в ближайшем будущем. Обращайте внимание на события, которые происходят с вами вблизи 8 апреля — это период солнечного затмения. Достаточно кармическое время, так что быть внимательнее к знакам судьбы точно стоит.
Венера переходит в Овна 5 апреля, что добавляет нетерпения, интенсивности, резкой реакции на происходящее.
Последние дни апреля готовьтесь проводить активно, проявлять инициативу, динамичность нам обеспечена.
Вторая половина месяца более эмоциональна, так что держим нос по ветру, а хвост пистолетом!
Овен
Овнам стоит обращать внимание на свою ответственность и данное слово. Если вы хотя бы минимально допускаете вероятность того, что можете не сдержать обещание — лучше вовсе его не давать. Нужно будет доводить начатое до конца, и вопрос ответственности будет стоять достаточно остро у вас весь апрель. Соблюдайте правила дорожного движения и старайтесь усмирить свою вспыльчивость. Придется познакомиться со словом «дисциплина» поближе.
Телец
Тельцам апрель готовит внезапные перемены, достаточно резкие и неожиданные сюрпризы. Без удивления точно не останетесь. Желание разорвать отношения внутри семьи может быть сильнее вас. Подумайте, насколько вы готовы навсегда выйти из них, не надоест ли вам ощущение свободы через месяц. Это может касаться и сепарации с родителями, какого бы они возраста не были. Ну и гармоничным выходом из сложных обстоятельств может стать обновление пространства вокруг вас — если не готовы к капитальному ремонту, то хотя бы сделайте перестановку в своей комнате.
Близнецы
Близнецам стоит готовиться к внутреннему дисбалансу. Ожидания не будут равны реальности. Наполеоновские планы, которые вы настроили еще недавно, не осуществляются, принося вам уныние и излишний критицизм к себе. Обычно общительным Близнецам захочется тишины, или обстоятельства могут складываться таким образом, что общения станет меньше. Неостанавливающийся мыслительный процесс станет замедляться, что тоже иногда полезно.
Рак
Ракам апрель может принести дополнительные ресурсы для развития себя. Новая энергия, приток сил и бодрости подталкивают к свершениям. Особенно это может касаться вопросов детей, творчества и хобби. Неправильно распределенные силы могут обернуться апатией, так что главное — верно оценить свои силы, чтобы не оказаться на эмоциональном дне.
Лев
Львам в апреле стоит готовиться к изменениям, в том числе в партнерских отношениях (как личных, так и деловых). Недопонимания могут приводить к конфликтам и даже скандалам. Держите себя в руках, когда начинаете спорить с партнером. В дальнейшем нахождение в одном пространстве может быть максимально дискомфортным после склок. Следите за словами, которые могут вылететь без вашего контроля в состоянии аффекта.
Дева
Девам в апреле всё не так и всё не то. Выбивать из колеи могут не столько внешние обстоятельства, сколько своя голова покоя не дает. «Чего хочу — не знаю, чего знаю — не хочу». Вроде всё хорошо, но тянет покачаться на эмоциональных качелях. Лучше не примеряйте на себя роль Овна, помните, что вы — знак рациональный. Проявляйте терпение, выдержку и стремитесь к взаимопониманию с другими людьми. Конфликтные отношения обязательно решаем мирными переговорами или паузой в общении.
Весы
Весам апрель добавляет динамики. Могут возникать люди из прошлой жизни, а ситуации давно забытые дают о себе знать. Подумайте, как вы можете завершить незакрытый гештальт, даже если придется резко отстаивать свои границы и говорить «нет». Чем больше вы сможете решить и проработать сейчас, шагая с гордо поднятой дальше, тем сильнее вы вырастите в ближайшие месяцы, получив огромный ресурс. Простите того, кого никак не могли простить. Выкидываем всё старое из головы и из дома, освобождая место новому.
Скорпион
Скорпионы в апреле почувствуют палки в колесах своих целей. Хочется нового и перспективного, но прыгнуть выше головы никак не получается. Вырваться из сложившихся обстоятельств сложно. Но для вас это привычная стихия. Кардинальные перемены я бы не рекомендовала. Лучшим решением в апреле будет обратить внимание на здоровье, сделайте чек-ап организма и профилактику. Берегите нервную систему, иначе могут обостриться старые болячки.
Стрелец
Стрельцам в апреле нужно совместить несовместимое. Работа тянет одеяло на себя, а семья и социальная жизнь — на себя. Нужно строить графики и планы, чтобы не распыляться, пытаясь усидеть на двух стульях. Обязательно уделите время себе, своим хобби, встрече с друзьями, иначе карьера и работа могут засосать, превратив вас в черствый сухарь. Особое внимание уделите близким и родным. Пусть это будет один выходной в неделю, проведенный с ними, зато качественный, когда вы все свои 100 процентов внимания уделяете любимым.
Козерог
Апрель для Козерогов достаточно противоречив. Люди из ближайшего окружения могут подвести в самый неподходящий момент. Высокие требования и завышенные ожидания могут подрывать вашу веру в друзей и коллег. Не все так дисциплинированы, как вы, и вам сложно принять это в других. Но если постоянно вас высасывает общение с кем-то, то подумайте, может стоит оставить этот чемодан без ручки? Кроме того, стоит обратить внимание на сферу здоровья. Могут возникать обострения вплоть до стационара. Не затягивайте поход к специалисту, если что-то нужно сделать уже достаточно давно.
Водолей
Водолеи, пожалуй, чуть ли не единственные, кому можно расслабиться в апреле. Друзья и единомышленники поддержат вас и в эмоциональной просадке, и материальных сложностях. Апрель не должен принести вам глобальных проблем и перемен. Но если у вас в близком круге знакомых есть токсичный персонаж, будь то родственник или знакомый, то подумайте над завершением таких тянущих на дно отношений. Для карьеры и работы апрель — хорошее время, энергии для этой сферы будет достаточно.
Рыбы
Для Рыб апрель несет оживление коммуникативной сфере. Внутренний мир и творческие прорывы будут заметны у многих представителей знака. Получится наконец принять себя, не без помощи и поддержки социума, конечно, но приятно повышается самооценка. Однако, следует помнить про внутреннего критика и отключать его вместе с перфекционистом, иначе вы сами себя будете стопорить, пробуксовывая на месте в то время, когда стоит двигаться вперед. Серьезных проблем и потрясений не ожидается, так что цветите, творите и развивайтесь!