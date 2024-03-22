Козерогам — проблемы со здоровьем, Тельцам — перемены: гороскоп на апрель 2024 года для всех знаков зодиака

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Апрель будет достаточно интенсивным месяцем. Как расцветает природа, так и нам хочется действовать и творить. Однако практически на протяжении всего месяца будет хозяйничать ретроградный Меркурий: с первого числа он уже становится в стоянку и вплоть до 25 апреля все дела, которые находятся в сфере его влияния, могут буксовать. То есть лучше заниматься текущими делами, начатыми ранее, рутиной, чем начинать новое.



Новизну и прорывы лучше оставить на потом, в противном случае очень велика вероятность, что придется переделывать начатое в период ретроградности. А под это попадают все вопросы, связанные с документами, договоренностями, передвижениями, покупкой техники.



Так что лучше поставить на паузу активный старт, но это не мешает вам продумывать детально то, что хочется воплотить в жизнь. Продолжайте то, что начали в марте. Не замирайте.



То, что будет происходить в апреле, заложит фундамент того, что будет происходить с нами в ближайшем будущем. Обращайте внимание на события, которые происходят с вами вблизи 8 апреля — это период солнечного затмения. Достаточно кармическое время, так что быть внимательнее к знакам судьбы точно стоит.



Венера переходит в Овна 5 апреля, что добавляет нетерпения, интенсивности, резкой реакции на происходящее.



Последние дни апреля готовьтесь проводить активно, проявлять инициативу, динамичность нам обеспечена.

