Отложите переговоры: Луна соединится с Юпитером — каких сюрпризов ждать знакам Зодиака

Астролог назвала ключевые тренды недели Источник: Дарья Селенская / 74.RU











В ближайшие дни ожидается соединение Луны с Юпитером, а затем с Ураном. Такое явление может принести знакам Зодиака как неприятности, так и радости. Как вести себя 13–14 марта, чтобы привлечь удачу и сохранить гармонию, в своем Telegram-канале рассказала астролог Марина Шумкина.



Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.



По словам эксперта, в предстоящие среду и четверг может захотеться внимания, свободы и ярких эмоций. Когда появляется желание «потянуть одеяло на себя», то серьезные переговоры лучше отложить.



— В бизнесе: запланируйте на эти дни работу с ценностями и видением, — продолжает Марина. — Вы сможете акцентироваться на себе.



В своем посте астролог также добавила, что с прошедшего 10 марта по 15 мая у людей должна повышаться сообразительность, можно запланировать сложное обучение или рутинную работу. Отмечает: это связано с тем, что Меркурий оказывается в скоростном знаке Овна.



Период с 12 марта по 5 апреля удачен для романтики в отношениях, плодотворной работы с клиентами: Венера будет в знаке Рыб.



Ранее новосибирский астролог объяснила, как новолуние в Рыбах скажется на всех знаках Зодиака.

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