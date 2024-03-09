Львам — проблемы в личной жизни, Весам — развитие в карьере: как скажется новолуние в Рыбах на всех знаках Зодиака

10 марта состоится новолуние в знаке Рыб. Считается, что оно может способствовать внутренней трансформации и продуктивности, а представители некоторых знаков Зодиака особенно остро почувствуют влияние Луны в этот день. Подробнее об этом рассказала новосибирский астролог Анастасия Першина в авторской колонке.
Эффект новолуния
10 марта в 12:03 по московскому времени наступает новолуние в Рыбах, которое отличится сильной трансформацией нашего внутреннего мира. Утром может быть напряженность и суета, а к вечеру появится продуктивность. Именно 10 марта придет осознание того, какие ошибки были совершены за прошедшее время. Чувство обновления встретит всех без исключения, а пришедшая весна только добавит позитива к периоду сложного новолуния.
Если вы хотите лучше понять свои внутренние ощущения, потребности и желания, в новолуние рекомендуется сделать медитацию или провести самоанализ. А также это отличное время для определения своих целей и направления — поставьте перед собой ясные и конкретные задачи.
Новолуние пройдет в знаке Рыб, что придаст событию еще один интересный момент. Рыбы — знак водной стихии, поэтому энергия воды станет доминирующей в период трансформации. Эмоциональный фон будет не очень стабильным, а значит, придется обращаться за помощью к друзьям и близким. Ощущение содействия и командной работы поможет избежать неудач и в профессиональной, и в личной жизни, так что оставаться в одиночестве не стоит.
Влияние на знаки Зодиака
Особое воздействие новолуние будет оказывать на представителей водной стихии — Рыб и Раков. У них откроются возможности для самосовершенствования. Не закрывайтесь от общения, оно сейчас будет необходимо для вашей поддержки. Скорпионов, напротив, могут просить о помощи — не стоит отказывать.
Знаки огненной стихии — Овны, Стрельцы и Львы — столкнутся с небольшими проблемами в личной жизни. Не стоит заострять на этом внимание, решение придет постепенно. Стоит сосредоточиться на профессиональной сфере.
Самые приятные неожиданности ждут представителей земной стихии — Тельцов, Дев и Козерогов. Эмоциональное состояние будет отличным, можно заняться творчеством, это вдохновит на свершение дел, которые, возможно, вы откладывали. Полезны прогулки и встречи с друзьями.
А вот воздушные знаки зодиака — Близнецы, Весы и Водолеи — будут сосредоточены на карьере и статусе в обществе, появятся интересные идеи. Но будьте внимательны: это не должно негативно влиять на здоровье.
Советы
День подходит следующих активностей:
- Творчество — появится вдохновение, такие занятия повышают концентрацию внимания;
- Спорт и прогулки — спорт рекомендуется легкий, без сильной физической нагрузки (например, бег или йога). Прогулки на свежем воздухе зарядят вас энергией и придадут сил;
- Забота о себе — уход за телом, лицом, покупки.
Не рекомендуется в период новолуния:
- Проявлять агрессию — не ссоримся, ничего не доказываем и не убеждаем;
- Принимать импульсивные решения — лучше составить четкий план действий;
- Злоупотреблять вредными привычками. Лучше отказаться от них — алкоголь может негативно сказаться на нервной системе.
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