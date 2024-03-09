Львам — проблемы в личной жизни, Весам — развитие в карьере: как скажется новолуние в Рыбах на всех знаках Зодиака

Новолуние пройдет в знаке Рыб, что придаст событию еще один интересный момент. Рыбы — знак водной стихии, поэтому энергия воды станет доминирующей в период трансформации. Эмоциональный фон будет не очень стабильным, а значит, придется обращаться за помощью к друзьям и близким. Ощущение содействия и командной работы поможет избежать неудач и в профессиональной, и в личной жизни, так что оставаться в одиночестве не стоит.



Влияние на знаки Зодиака

Особое воздействие новолуние будет оказывать на представителей водной стихии — Рыб и Раков. У них откроются возможности для самосовершенствования. Не закрывайтесь от общения, оно сейчас будет необходимо для вашей поддержки. Скорпионов, напротив, могут просить о помощи — не стоит отказывать.