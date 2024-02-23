А можно всех посмотреть? Самые богатые онлифанщицы мира

Сначала мы думаем, что нас уже ничем не удивить, а потом узнаем, что самые богатые блогерши на Onlyfans зарабатывают сотни миллионов и продают воду, в которой недавно купались. Не будем осуждать девушек, лучше полюбуемся на пять самых богатых красоток, сколотивших состояние на продаже своих фотографий.
Amouranth
На пятом месте в нашем рейтинге самых богатых онлифанщиц — стримерша из США Кейтлин Сирагуса, больше известная как Amouranth. Девушка прославилась в 2016 году благодаря довольно откровенным стримам на Twitch — несколько раз площадка даже банила девушку за уж слишком откровенные наряды.
Amouranth популярна не только на Twitch: помимо стримов, девушка ведет и другие соцсети и собрала многомиллионную аудиторию на YouTube и в TikTok. Но одной из главных строчек дохода остается OnlyFans, где она публикует наиболее откровенный контент.
Подписка на откровенный контент от стримерши стоит 15 долларов в месяц. Как признавалась сама Amouranth, в среднем она зарабатывает на площадке 850 тысяч долларов всего за месяц. А всего за 4 года работы на площадке ей пришло порядка 57 миллионов долларов от щедрых фанатов.
Белль Дельфин
На четвертой строчке расположилась английская модель и блогер Белль Дельфин. Девушка родилась в ЮАР в 1999 году и после развода родителей переехала в Англию вместе с мамой. На новом месте у Белль не получилось найти общего языка с одноклассниками, и в 14 лет она бросила школу. После попыток найти нормальную работу девушка решила стать блогером — и не прогадала.
В 2015 году Белль начинала карьеру блогера, записывая уроки макияжа и публикуя фотографии с косплеем разных персонажей из фильмов и игр. Через несколько лет, в 2018 году, девушка создала страничку на Patreon, где ее фанаты за небольшую плату получали доступ к более откровенному контенту.
В 2019 году Белль Дельфин прославилась на весь мир, продавая воду из ванны, в которой она мылась, за 30 долларов. Эта бизнес-идея моментально стала мемом и облетела соцсети и СМИ. Это принесло Белль огромную популярность.
Сейчас больше всего денег девушка зарабатывает на своей страничке OnlyFans: в одном из интервью девушка признавалась, что зарабатывает примерно 1,2 миллиона долларов в месяц.
Дениз Ричардс
От других Onlyfans-моделей Дениз Ричардс отличает то, что в первую очередь она известна не откровенными снимками, а ролями в кино. Кто бы мог подумать, что на третьем месте окажется бывшая девушка Джеймса Бонда!
Помимо роли в шпионском фильме «И целого мира мало» (18+), Дениз Ричардс снялась в десятках других картин. Самая знаменитая ее роль — пилот Кармен Ибаньес в «Звездном десанте» (18+).
Актриса до сих пор снимается в кино, но, помимо этого, получает солидный доход со своей странички на Onlyfans. По информации издания People, Дениз Ричардс получает два миллиона долларов в месяц за откровенный контент на площадке.
Bhad Bhabie
Серебро в нашем топе получает 20-летняя Даниэлла Бреголи, известная фанатам под именем Bhad Bhabie. Популярность пришла к девушке случайно: вместе с мамой Даниэлла попала на американское ток-шоу, где ведущий обсуждал плохое поведение девочки, и в итоге стала популярным на Западе мемом. Воспользовавшись внезапной славой, Даниэлла начала рэп-карьеру.
Внезапный успех дебютного сингла позволил Даниэлле заключить многомиллионный контракт с лейблом и влиться в музыкальную индустрию. Вместе с музыкальной карьерой девушка постоянно попадала в передряги: судилась за использование своей коронной фразочки, дралась вместе с матерью с пассажирами самолета и даже отсидела один год за хранение наркотиков.
В 2022 году Даниэлла призналась, что заработала на своей страничке Onlyfans 53 миллиона долларов. Ежемесячный доход девушки за откровенный контент — 2,84 миллиона долларов. Но в ближайшее время ждать откровенный контент от девушки не стоит — в декабре 2023 года Даниэлла призналась, что беременна.
Игги Азалия
На первой строчке самых популярных моделей Onlyfans — австралийская хип-хоп-исполнительница Игги Азалия. Девушка начала читать рэп с 14 лет, но по-настоящему прославилась после того, как ее клипы начали собирать миллионы просмотров на YouTube.
Помимо многомиллионных просмотров под клипами, Игги Азалия знаменита своими романами: в конце 2011 года девушка встречалась с A$AP Rocky и даже набила на пальцах татуировку с названием его микстейпа. Но уже через два года девушка ушла от рэпера к кузену Кендрика Ламара.
В 2016 году пара сыграла свадьбу, но Азалия вновь не нашла свою любовь — через год звезды развелись. В 2020 году девушка родила сына от рэпера Playboi Carti, но воспитывает его одна — отношения вновь не сложились.
Но если с любовью Игги Азалии не везет, то вот на Onlyfans ей нет равных: девушка завела аккаунт в 2023 году и моментально стала самой популярной моделью на платформе. Девушка не раскрывала точных цифр, но компания по производству секс-игрушек Lelo предполагает, что всего за год Игги Азалия заработала больше 48 миллионов, а в месяц она получает порядка 3 миллионов долларов — абсолютный рекорд для площадки.