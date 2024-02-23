А можно всех посмотреть? Самые богатые онлифанщицы мира

Но если с любовью Игги Азалии не везет, то вот на Onlyfans ей нет равных: девушка завела аккаунт в 2023 году и моментально стала самой популярной моделью на платформе. Девушка не раскрывала точных цифр, но компания по производству секс-игрушек Lelo предполагает, что всего за год Игги Азалия заработала больше 48 миллионов, а в месяц она получает порядка 3 миллионов долларов — абсолютный рекорд для площадки.