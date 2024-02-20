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Хор из Новосибирска попал на музыкальное шоу на телеканале «Россия 1» — что исполнила группа

Коллектив образовался 6 лет назад

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Коллектив выступил в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором»

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Новосибирский эстрадный хор Jam Sound выступил на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» на телеканале «Россия 1». Коллектив исполнил песню «Лететь» — визитную карточку группы «Амега».

Как рассказали участники коллектива, их хор образовался 6 лет назад в стенах Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. По словам участников, они работают в разных сферах, но их объединяет любовь к музыке.

— Мы исполняем эстрадную музыку. Наш состав — это такая маленькая сборная солянка. У нас очень интересный, самобытный коллектив. Есть модель Plus-size, есть оператор, юрист, архитектор, дизайнер. Самое главное — в этом хоре наши мечты сбываются, — рассказали участники коллектива.

К сожалению, жури не оценило выступления хора, в итоге коллектив набрал всего 42 голоса из 100 и выбыл из шоу.

— Столько версий эта песня пережила. Сейчас была одна из не самых удачных, — высказался композитор Олег Влади.

Ранее жительница Новосибирской области Елена Вершинина приняла участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души». Сибирячка исполнила песню «Не отрекаются любя».

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Музыкальное шоуТелеканал Россия 1Новосибирск
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