Хор из Новосибирска попал на музыкальное шоу на телеканале «Россия 1» — что исполнила группа

Новосибирский эстрадный хор Jam Sound выступил на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе! Хором» на телеканале «Россия 1». Коллектив исполнил песню «Лететь» — визитную карточку группы «Амега».
Как рассказали участники коллектива, их хор образовался 6 лет назад в стенах Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. По словам участников, они работают в разных сферах, но их объединяет любовь к музыке.
— Мы исполняем эстрадную музыку. Наш состав — это такая маленькая сборная солянка. У нас очень интересный, самобытный коллектив. Есть модель Plus-size, есть оператор, юрист, архитектор, дизайнер. Самое главное — в этом хоре наши мечты сбываются, — рассказали участники коллектива.
К сожалению, жури не оценило выступления хора, в итоге коллектив набрал всего 42 голоса из 100 и выбыл из шоу.
— Столько версий эта песня пережила. Сейчас была одна из не самых удачных, — высказался композитор Олег Влади.
Ранее жительница Новосибирской области Елена Вершинина приняла участие в передаче Андрея Малахова «Песни от всей души». Сибирячка исполнила песню «Не отрекаются любя».