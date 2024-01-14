Самый дорогой тур по России в 2023 году был куплен в Сибири. Он стоит 6,5 миллиона рублей

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила ежегодный рейтинг самых дорогих туров, приобретенных в 2023-м.
Как видно на сайте организации, в топ-10 дорогих путешествий по России вошли пять туров в Сочи, два в Анапу, один речной круиз от Москвы до Ростова и обратно, одна поездка на Алтай, а лидером стал круиз по Енисею из Дудинки в Красноярск. Правда, состоится тур только в августе 2024 года, но куплен он был в 2023-м, поэтому попал в рейтинг за прошедший год.
Семейная компания из 11 человек приобрела круиз за 6 миллионов 479 тысяч рублей в компании «Водоходъ». Тур называется «Енисейская экспедиция» и длится 12 дней. Пассажиры поплывут на теплоходе класса люкс «Максим Горький» в каютах «делюкс». При этом авиабилеты до места посадки на теплоход и от места высадки с теплохода не входят в стоимость. Их туристы будут покупать отдельно.
Теплоход «Максим Горький» был построен в Австрии в 1974 году. Как говорится на сайте «Водоходъ», в 2019–2020 годах он прошел глобальную модернизацию и превратился в плавучий пятизвездочный отель с рестораном, тренажерным залом и зоной SPA. В данный момент самые короткие 4-дневные круизы на теплоходе «Максим Горький» стоят от 67 тысяч рублей за одного человека. А цена на 12-дневные путешествия начинается с 900 тысяч за человека и доходит до 1 миллиона 750 тысяч рублей.