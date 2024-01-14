Самый дорогой тур по России в 2023 году был куплен в Сибири. Он стоит 6,5 миллиона рублей

Теплоход «Максим Горький» был построен в Австрии в 1974 году. Как говорится на сайте «Водоходъ», в 2019–2020 годах он прошел глобальную модернизацию и превратился в плавучий пятизвездочный отель с рестораном, тренажерным залом и зоной SPA. В данный момент самые короткие 4-дневные круизы на теплоходе «Максим Горький» стоят от 67 тысяч рублей за одного человека. А цена на 12-дневные путешествия начинается с 900 тысяч за человека и доходит до 1 миллиона 750 тысяч рублей.