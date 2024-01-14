«В Нью-Йорке не слишком жалуют»: 12-летняя модель из Сибири попала в американский глянец

Зоя Кукушкина родилась в 2011 году в Кемерове, пишут наш коллеги из кемеровского NGS42. Очень рано девочка осталась сиротой и оказалась в детдоме. Когда малышке было четыре года, ее удочерили супруги Татьяна и Денис Кукушкины из Заинска (Татарстан). Однажды во время прогулки по «Центральному детскому миру» в Москве на ребенка обратил внимание фотограф Алексей Васильев, который работал со звездами модельного бизнеса (например, Натальей Водяновой). Позднее Зоя появилась в рекламе Disney, участвовала в показе детской коллекции «ТВОЁ» и обувной марки «Рандеву», а также приняла участие в детской неделе моды в Москве. В 2018 году стала лицом европейского бренда Junona Fashion House.

