«В Нью-Йорке не слишком жалуют»: 12-летняя модель из Сибири попала в американский глянец

Уроженка Кемерова,
Съемки проходили в усадьбе Кусково, в Москве. Зоя предстала в белом брючном костюме от премиального российского бренда MISHURA. Вместе с ней снималась другая модель в зеленом платье. По словам Татьяны, дочери предлагали оба варианта, но она отдала предпочтение белому наряду.
— Мне как маме, конечно, хотелось увидеть Зою в том красивом ярком зеленом платье с белым жабо. Зое все примерили, но она сама остановила свой выбор на брючном костюме. И дизайнер с командой стилистов увидели, что Зое больше подходит именно этот образ. Судя по результату, этот выбор был правильным, — рассказывает Татьяна.
Съемки проходили больше года назад, но журнал вышел только в ноябре 2023 года. Но у мамы девочки есть только догадки, почему так вышло.
— Можно предположить, что российских моделей, дизайнеров и фотографов в Нью-Йорке не слишком жалуют и поэтому так долго публикуют. Но можно посмотреть и с другой стороны. Несмотря ни на что, мировая индустрия моды наблюдает за модными тенденциями в России, — объяснила Татьяна.
Мама юной модели считает, что российские дизайнеры вдохнули полной грудью после того, как с рынка ушли европейские бренды. Качество костюма на Зое было такое, что Татьяна не сразу поняла, что это российская марка.
Как же юная звезда попала на страницы зарубежного глянца? На самом деле Зоя не в первый раз снимается для иностранных журналов. В случае с La Belle ей повезло с фотографом, объясняет Татьяна.
— В России есть фотографы, за работами которых наблюдают продакшены со всего мира. Именно к ним относится фотограф из Красноярска Ксения Арбузова. К ней нас направили зарубежные агенты, когда просили отснять материал для очередной обложки в России, — отметила она.
Татьяна не стала раскрывать гонорар, сославшись на коммерческую тайну.
— Но могу сказать одно: что когда снимаешь бренд, от образов которого у тебя мурашки по всему телу, что очень хочется, чтобы тебе подарили этот образ, — добавила мама.
Зоя Кукушкина родилась в 2011 году в Кемерове, пишут наш коллеги из кемеровского NGS42. Очень рано девочка осталась сиротой и оказалась в детдоме. Когда малышке было четыре года, ее удочерили супруги Татьяна и Денис Кукушкины из Заинска (Татарстан). Однажды во время прогулки по «Центральному детскому миру» в Москве на ребенка обратил внимание фотограф Алексей Васильев, который работал со звездами модельного бизнеса (например, Натальей Водяновой). Позднее Зоя появилась в рекламе Disney, участвовала в показе детской коллекции «ТВОЁ» и обувной марки «Рандеву», а также приняла участие в детской неделе моды в Москве. В 2018 году стала лицом европейского бренда Junona Fashion House.