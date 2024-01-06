Львам — успех вдали от дома, Овнам — кризисы в семье: гороскоп на 2024 год от Тамары Глоба

1
Овны
Год для Овнов будет интересный и богатый на события. Главное — не упустить возможность и прислушиваться к подсказкам, которые дает Вселенная.
— Проекты, которые появятся в жизни Овна, нужно начинать. Нужно браться за новое, реализовывать свои идеи, — советует астролог. — Светлые мысли и идеи принесут значительный успех впоследствии в развитии, даже если сразу какие-то из них не состоятся.
Также 2024 год станет для Овнов годом материальных возможностей, хороших покупок и приобретений. А вот в семейных отношениях нужно быть настороже. Тамара Глоба предупреждает, что в кругу близких возможны конфликты и ссоры, особенно в марте.
— Здесь нужно добавить также и время, которое касается периода октября, конца сентября и первой половины октября: вот здесь главное — не разрушить то, что созидалось, — предупреждает Тамара Глоба. — Но если отношения утомили и уже не нужны, то, конечно, их нужно прерывать.
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2
Тельцы
Тельцам, которые решатся в 2024 году на что-то новое, крупно повезет: все идеи и мысли, которые придут к Тельцам, реализуются и принесут большой успех.
— Если человек во что-то вкладывается, над чем-то работает, что-то хочет получить от жизни и старается для этого — то тогда это будет период успеха реализации, подъема общественного, политического, и многие Тельцы могут достигнуть больших высот в этом году, — заключила Тамара Глоба.
Особенно хорошо дела пойдут в начале года, второй половине весны и летом. Это время идеально подойдет для воплощения мечты. Во второй половине года Тельцам повезет в интеллектуальных проектах: они принесут и новых партнеров, и неплохой доход. А вот в конце года стоит быть настороже.
— Стоит беречь деньги и притормозить в каких-то проектах в самом конце года, но и начало года даст некоторое торможение, — предупреждает астролог, — уйдут какие-то старые друзья, но появятся новые друзья, новые возможности и дополнительные заработки.
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3
Близнецы
В 2024 году звезды благоволят Близнецам: для них наконец-то открываются неожиданные перспективы. Период застоя еще сменится новыми перспективами и возможностями.
— Вторая половина года у Близнецов — после периода конца мая — откроет для них перспективы, которых они даже не ждали, — заявила Тамара Глоба. — Внезапно обратят внимание на их таланты, на то, как легко они генерируют идеи, переключаются с одной идеи на другую.
Именно во второй половине года Близнецам повезет и в материальном плане, и в плане реализации идей. Главное — не упустить свой шанс и стремиться к поставленной цели.
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4
Раки
Для Раков 2024 год станет переломным в плане работы и перспектив. Станет возможным реализовать проекты, которые Раки вынашивали несколько лет. Но успех необязательно придет быстро и легко.
— Возникнет ситуация, когда придется, вполне возможно, изменить место жительства, и перемены будут в карьере, — предупреждает Тамара Глоба. — Вторая половина года даст Ракам возможность подготовиться к 2025-му году, который принесет успех.
Также в этом году Раки могут рассчитывать на успех в личных отношениях. Особое внимание астролог советует уделить жилью и проблемам родителей.
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5
Львы
2024 год будет благосклонен к тем Львам, которые находятся вдали от дома. У них появятся возможности заработков и откроются карьерные перспективы. Особенно успешной станет вторая половина года.
— Осенью Лев разовьет небывалую активность для себя. В его жизнь придут друзья и покровители, которые внезапно его отнесут на волне удачи к новым берегам, — рассказала Тамара Глоба. — Эти новые возможности Лев по инерции может пропустить, если не сделает шаг вперед.
Также астролог упомянула, что в первой половине весны, в августе и октябре Львам стоит быть осторожными на дороге: возможна потеря личного транспорта или авария.
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6
Девы
Тамара Глоба предупреждает, что в этом году Девы могут переживать внутренний коллапс и смятение, связанное с личными делами и опасностью для здоровья.
— Могут навалиться какие-то духовные проблемы, которые беспокоят Деву, и переживания по поводу того, что что-то не состоялось, какие-то планы и мечты не реализовались. Но смотрите на главное, — советует астролог. — Потери, которые могут коснуться Девы, в первую очередь будут волновать и весной, в начале весны, они будут волновать уже и в сентябре-октябре. Но сентябрь принесет компенсацию.
Трудности также могут начаться и внутри семьи. Для того чтобы проблемы обошли стороной, Тамара Глоба советует полагаться на тех, кто протягивает руку помощи.
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7
Весы
Первая половина года у Весов будет тяжелая: воплощение всех идей окажется трудной задачей, будет немало срывов, потерь, трудностей и обманов.
— Весенний период со второй половины марта и почти до конца апреля — это время напряженное, когда нужно помогать семье, нужно обращать внимание на своих партнеров, — предупреждает Тамара Глоба. — Ни в коем случае не нужно расстраиваться, если уходят ненужные партнеры.
Начиная с летнего периода для Весов откроются перспективы работы вдали от дома. Это касается партнеров в сфере торговли, переговоров, вопросов обучения и логистики. Рабочие перспективы продлятся полтора года. В то же время возможны переживания и разочарования, которые касаются личной жизни.
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8
Скорпионы
Астролог советует Скорпионам в 2024 году настраиваться на работу: звезды сулят хорошие перспективы. Особенно это касается Скорпионов, которые строят свое дело.
— Но за спиной есть проблемы с друзьями, могут быть конфликты, могут срываться какие-то планы. Они могут рушиться в деловой и личной сфере тоже в период конца марта и первой половины апреля, — заявила Тамара Глоба. — К этому нужно отнестись спокойно.
Хороший период для Скорпионов начнется во второй половине осени — в это время смело можно делать перспективные профессиональные шаги. А до этого времени стоит полагаться на семью и друзей, одному работать нельзя.
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9
Стрельцы
В 2024 году Стрельцы переживут деловой подъем: появятся новые коллеги, их профессиональная деятельность будет замечена. Также появятся возможности для личных отношений и любви.
— Отношения, которые у Стрельцов могут возникнуть и в дальних дорогах, и в близких регионах, могут привести к браку, — заявила Тамара Глоба. — Вторая половина года приведет в их жизнь хороших партнеров, но будут трудности с друзьями.
К осеннему периоду Стрельцам нужно подходить осторожно: они могут считать, что знают всё и всё умеют. Такое самомнение может привести к потерям и срывам в профессии и отношениях. Необходимо быть особенно бдительными и не браться ни за что в одиночку.
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10
Козероги
Для Козерогов 2024 год станет временем творческих возможностей. И на работе, и в личных отношениях Козерогам будет везти в первую половину года.
— Работа будет радовать со второй половины года, но, пожалуй, даже уже начиная с конца весны придут возможности, обязательства, которые будут интересны, — предупреждает Тамара Глоба. — Здесь будет много поездок, путешествий, знакомств, обновлений круга.
Вторая половина года отлично подойдет Козерогам, чтобы построить свое собственное жилье и приумножить имущество. Особенно внимательными нужно быть в начале октября: возможны срывы рабочих планов. Но эти проблемы быстро пройдут.
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11
Водолеи
В жизни Водолеев в 2024 году произойдет крупная вспышка: она касается популярности и успеха. Для Водолеев это время возможностей и самореализации.
— Во многом здесь будут помогать близкие люди, родственники, круг знакомых, который был и который появится. Появятся новые возможности и в личной жизни. Путешествия, дороги дальние и ближние будут очень интересными, — заявила Тамара Глоба.
В первую половину года у Водолеев появится неплохая возможность приобрести имущество и увеличить свой капитал. Летний период станет временем любви, возможности пополнения семейства и путешествий.
Вторая половина года потребует от Водолеев больших сил и энергии: возможны конфликтные ситуации, а также опасность потери здоровья.
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12
Рыбы
Для Рыб 2024 год станет успешным в плане дорог, путешествий и командировок. Особенно повезет в работе со словом: обучении, преподавании и выступлениях.
— Хорошие возможности по материальному росту, по вложениям, которые Рыбы будут делать, их нужно делать обязательно, — считает астролог. — Кроме периода, который коснется опасности потерь личных (это конец марта) и опасности потерь материальных (это вторая неделя апреля).
Также в сентябре у Рыб могут возникнуть проблемы со здоровьем и опасности в путешествиях. В это же время на Рыб навалится очень много работы, которая в перспективе принесет материальный успех.
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