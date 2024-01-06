Львам — успех вдали от дома, Овнам — кризисы в семье: гороскоп на 2024 год от Тамары Глоба

Год для Овнов будет интересный и богатый на события. Главное — не упустить возможность и прислушиваться к подсказкам, которые дает Вселенная.



— Проекты, которые появятся в жизни Овна, нужно начинать. Нужно браться за новое, реализовывать свои идеи, — советует астролог. — Светлые мысли и идеи принесут значительный успех впоследствии в развитии, даже если сразу какие-то из них не состоятся.



Также 2024 год станет для Овнов годом материальных возможностей, хороших покупок и приобретений. А вот в семейных отношениях нужно быть настороже. Тамара Глоба предупреждает, что в кругу близких возможны конфликты и ссоры, особенно в марте.



— Здесь нужно добавить также и время, которое касается периода октября, конца сентября и первой половины октября: вот здесь главное — не разрушить то, что созидалось, — предупреждает Тамара Глоба. — Но если отношения утомили и уже не нужны, то, конечно, их нужно прерывать.