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Главную красотку Земли выбрали во Вьетнаме: любуемся фото победительницы

Корона конкурса «Мисс Земля» досталась девушке из Албании

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Девушка из Албании впервые получила титул «Мисс Земля»

Девушка из Албании впервые получила титул «Мисс Земля»

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Во Вьетнаме состоялся финал конкурса «Мисс Земля». За корону победительницы в нем сражались 80 красоток со всего света. В итоге победа досталась Дрита Зири — модель из Албании стала самой красивой девушкой Земли.

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Девушка с детства привыкла к сцене: в юности она выступала в театральных и танцевальных представлениях. Кроме того, с ранних лет модель ездила по разным странам и признается, что путешествия сформировали ее мировоззрение, помогли научиться ценить и понимать чужую культуру.

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В 2022 модель выиграла конкурс «Мисс Албания», став самой красивой девушкой страны. В этом же году Дрита Зири заняла второе место в конкурсе «Мисс Глобус».

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В финале конкурса «Мисс Земля» жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», который достался Дрите Зири из Албании. Свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды. «Мисс Огнем» назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт.

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Титул «Мисс Вода» получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

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«Мисс Воздух» стала филиппинка Ильяна Адуана.

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Россию представляла Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Красотке 20 лет, она работает моделью, детским аниматором и учится в Нижегородском педагогическом университете. На конкурсе девушка заняла восьмое место.

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