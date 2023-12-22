Главную красотку Земли выбрали во Вьетнаме: любуемся фото победительницы

Во Вьетнаме состоялся финал конкурса «Мисс Земля». За корону победительницы в нем сражались 80 красоток со всего света. В итоге победа досталась Дрита Зири — модель из Албании стала самой красивой девушкой Земли.
Девушка с детства привыкла к сцене: в юности она выступала в театральных и танцевальных представлениях. Кроме того, с ранних лет модель ездила по разным странам и признается, что путешествия сформировали ее мировоззрение, помогли научиться ценить и понимать чужую культуру.
В 2022 модель выиграла конкурс «Мисс Албания», став самой красивой девушкой страны. В этом же году Дрита Зири заняла второе место в конкурсе «Мисс Глобус».
В финале конкурса «Мисс Земля» жюри выбирает четырех победительниц. Самым почетным титулом считается «Мисс Земля», который достался Дрите Зири из Албании. Свои королевы есть и у других стихий — Воздуха, Огня и Воды. «Мисс Огнем» назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт.
Титул «Мисс Вода» получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.
«Мисс Воздух» стала филиппинка Ильяна Адуана.
Россию представляла Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Красотке 20 лет, она работает моделью, детским аниматором и учится в Нижегородском педагогическом университете. На конкурсе девушка заняла восьмое место.