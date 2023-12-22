Посмотрите, какая красавица представит Россию на «Мисс Земля»: 10 обворожительных фото

— Платье олицетворяет утонченную и первозданную русскую природу. Оно сшито из экологических материалов, чистых, как сама природа. Даже нитки для платья являются экологически чистыми. Кокошник является символом русского женского образа, но выполнен на современный стиль. Жемчужиной платья является ручная вышивка в виде дерева. Она напоминает о значимости природы для русских людей, о корнях и прошлом, о новых побегах и будущем. Деревья, как великая часть природы, связывают всё воедино, — рассказала Дарья о своем наряде.

