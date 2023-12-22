Посмотрите, какая красавица представит Россию на «Мисс Земля»: 10 обворожительных фото

Этим вечером во Вьетнаме состоится финал конкурса «Мисс Земля». За корону победительницы будут бороться 80 девушек со всего мира, и среди них есть красавица из России — это Дарья Луконькина из Нижнего Новгорода. Раньше она побеждала в городском конкурсе красоты и завоевывала титул «Краса России». Но главное, мы знаем, за кого сегодня будем болеть.
Дарья — студентка Нижегородского педагогического университета. Ей 20 лет, и она — модель, детский аниматор и участница группы поддержки хоккейного клуба «Торпедо». Кроме того, девушка занимается благотворительностью, заботится о бездомных животных, участвует в акциях по защите окружающей среды.
Титул «Мисс Нижний Новгород» она взяла в 2022 году, и вот как она представляла тогда сама себя.
— Занималась танцами, вместе с командой объездили много городов России. Сейчас я участница группы поддержки «Торпедо», но танцы по сей день остаются неотъемлемой частью моей жизни, — рассказывала Дарья. — Занимаюсь плаванием, другими видами спорта. Люблю творчество, создавать что-то новое, придумывать сценарии для мероприятий. Люблю детей, поэтому решила попробовать себя в анимации и организации детских мероприятий. Самое любимое мое дело — это модельный бизнес. Выкладываюсь на каждой съемке, какими бы тяжелыми они ни были. Моделинг помогает мне раскрыться и принять себя.
После победы на городском конкурсе девушка попала на «Красу России» и примерила на себя корону и этого конкурса.
Самым непривычным в конкурсах красоты Дарья называет дефиле в купальниках.
— На кастинге я немножко стеснялась, не хотела. В последний момент отпустила все свои мысли и подумала: купальник и купальник, на пляже же ходим, — рассказывала Дарья в интервью изданию NN.RU. — На самом выступлении, на шоу, мне понравилось, и я за такую идею, чтобы девушки выходили не просто в купальниках, показывали свое тело, а чтобы это был красивый костюм, который будет дополнять и украшать, показывать женственность, силуэт, но не будет опошлять.
Став первой на «Красе России», девушка не сразу поверила в свою победу.
— Конечно, не ожидала, но очень хотела, чтобы главный титул стал моим. Эмоции переполняют, я очень рада, что стала обладательницей этого звания, буду нести его с достоинством и гордостью всю жизнь, — делилась девушка своими эмоциями.
Участницы конкурса приехали во Вьетнам за несколько дней до финала. Чтобы акклиматизироваться, принять участие в мероприятиях, приуроченных к конкурсу. На одном из таких у Дарьи разрезали сумку и вытащили смартфон — одну из самых незаменимых вещей.
— Я была в шоке, плакала, не понимала, что я тут буду делать оставшееся время, — написала девушка у себя в соцсетях.
Дарью выручили организаторы. Они помогли ей купить новый телефон, и вскоре российская красавица опубликовала видео с полуфинала конкурса. По словам конкурсантки, ее костюм отражал Родину.
— Платье олицетворяет утонченную и первозданную русскую природу. Оно сшито из экологических материалов, чистых, как сама природа. Даже нитки для платья являются экологически чистыми. Кокошник является символом русского женского образа, но выполнен на современный стиль. Жемчужиной платья является ручная вышивка в виде дерева. Она напоминает о значимости природы для русских людей, о корнях и прошлом, о новых побегах и будущем. Деревья, как великая часть природы, связывают всё воедино, — рассказала Дарья о своем наряде.