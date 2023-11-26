У Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын. Он узнал результаты ДНК-теста

«Всё произошло в Красноярске»

Правду о своем рождении Альберт узнал от матери в 2016 году. Они смотрели телевизор, когда зазвучала одна из песен Вячеслава Добрынина. И женщина неожиданно выпалила: «Это твой отец».

Огорошенный таким сообщением, Альберт посчитал услышанное шуткой и не поверил матери. Но та продолжила и в подробностях рассказала сыну о романе со звездой.

— Как оказалось, всё произошло в Красноярске. Миловидная девушка, похожая на Наталью Варлей, сразу привлекла внимание длинноволосого красавца, исполнявшего свои песни на сцене одного из клубов, — рассказал Альберт Штефан в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1». — Несколько раз после концертов Вячеслава они встречались.