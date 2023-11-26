У Вячеслава Добрынина объявился внебрачный сын. Он узнал результаты ДНК-теста

Альберт Штефан, родившийся в Красноярском крае, то и дело пересматривает концерты Вячеслава Добрынина. И не только потому, что любит его музыку. Альберт каждый раз находит у себя общие черты с народным артистом России — нос, брови, одна из которых так же, как и у композитора, смотрит вверх. А всё после того, как несколько лет назад мама мужчины открыла ему семейную тайну: Альберт — внебрачный сын знаменитого «Доктора Шлягера». Чтобы убедиться в этом, мужчина сдал ДНК-тест, и результаты уже пришли.
«Всё произошло в Красноярске»
Правду о своем рождении Альберт узнал от матери в 2016 году. Они смотрели телевизор, когда зазвучала одна из песен Вячеслава Добрынина. И женщина неожиданно выпалила: «Это твой отец».
Огорошенный таким сообщением, Альберт посчитал услышанное шуткой и не поверил матери. Но та продолжила и в подробностях рассказала сыну о романе со звездой.
— Как оказалось, всё произошло в Красноярске. Миловидная девушка, похожая на Наталью Варлей, сразу привлекла внимание длинноволосого красавца, исполнявшего свои песни на сцене одного из клубов, — рассказал Альберт Штефан в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1». — Несколько раз после концертов Вячеслава они встречались.
Узнав о беременности, молодая женщина сначала написала письмо возлюбленному, а потом приехала в Москву по тому самому адресу, который ей оставил Добрынин. Там она встретилась с матерью музыканта. Внимательно выслушав незнакомку, она вынесла строгий материнский вердикт: Вячеслав только в начале карьеры, и семья будет ему мешать.
Уехав ни с чем, в дальнейшем мать Альберта Штефана дважды выходила замуж, но ни один из отчимов не смог дать Альберту настоящую отцовскую любовь. Сейчас этих мужчин уже нет в живых, и Штефан решился на смену данных в паспорте: он взял отчество предполагаемого папы — Вячеславович.
«Я ищу родственные связи»
Альберт, котрому сегодня перевалило за 50, неоднократно пытался выйти на связь с семьей певца, но они ни к чему не привели. Он подумывал было бросить это неблагодарное занятие, но затем заболел коронавирусом и чуть не лишился жизни. Перспектива уйти из жизни, так и не повидавшись с отцом, напугала мужчину. Пока Альберт лежал в больнице, его жена возобновила поиски встречи с Добрыниным и обратилась на телевидение.
Сам Альберт заявляет, что меркантильных целей он не преследует, на наследство не претендует — для него важен «контакт с отцом».
— Я ищу родственные связи. Когда мама сказала, что я его сын, я не верил, не понимал, но подумал, что надо что-то делать. Начал искать связь с ним. Мама сказала, что приезжал друг Вячеслава, который написал книгу «Доктор Шлягер». Он сфотографировал меня, потом показал фото Добрынину. Но я тогда ничего не знал, поэтому встречи у нас не получилось, — рассказал Альберт.
«Мне надо всё переосмыслить»
Услышав историю Альберта Штефана, Андрей Малахов сразу же позвонил Вячеславу Добрынину. Но время он выбрал не самое подходящее — композитор восстанавливался после недавно перенесенного инсульта.
— Вы же видите, как я себя чувствую, вы знаете про мой инсульт, я восстанавливаюсь, мне надо всё переосмыслить. Позвоните летом и осенью, — ответил Добрынин.
Пока «Доктор Шлягер» восстанавливался, историю с его внебрачным сыном подхватили многие СМИ. В одной из передач Добрынин увидел Штефана. Его вердикт был краток: «Не похож. Буду думать».
Раздумывая над ситуацией, композитор не торопится выходить на связь с мужчиной, который называет себя его сыном. Не дожидаясь ответа, Альберт поехал в Ереван, где живут родственники Добрынина. Там он нашел могилу своей предполагаемой бабушки и заглянул в гости к племяннику Добрынина — Армену Петросяну.
В семье Армена Штефана приняли радушно, племянник Вячеслава Добрынина отметил некоторое сходство гостя со звездным родственником, но недоверие вызвали глаза Штефана: у него они светлые, а у Добрынина — темные.
Тем не менее Армен согласился сдать ДНК-тест, результаты которого озвучили в телестудии. Оказалось, что отцы Альберта и Армена были сыновьями одного и того же мужчины. Правда, эксперт предупредила, что это еще не означает, что Добрынин — отец Штефана. Установить отцовство получится, только когда «доктор Шлягер предоставит биоматериал, а он на связь пока не выходит».
— Получается, что Альберт и Армен — предполагаемые двоюродные братья. Но то обстоятельство, что мать Альберта и отец Армена имеют только одного общего родителя, отца, это не позволяет дать однозначный ответ об их родстве на основании данного теста. Поэтому даже если результаты будут исключать родство, то это не означает, что его нет. А результаты такие: родственные связи между Альбертом и Арменом подтверждаются с вероятностью 17%, — заявила специалист.
Пока вопрос об отцовстве Вячеслава Добрынина остается открытым. Решить его могут анализ ДНК «Доктора Шлягера», который можно провести в спокойной обстановке, и встреча двух предполагаемых родственников без камер.