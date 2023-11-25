Лицо Барби, тело Халка: как выглядят девушки, которые лепили из себя куклу

Самой опасной операцией Джастина стало удаление вены на лбу, которая грозила живому Кену слепотой. Многие врачи отказывались ее делать, но ради гладкого лба он был готов на всё. Впрочем, для того, чтобы стать точной копией Кена, ему нужна еще одна, самая сложная операция. В интервью Джастина часто спрашивают о его готовности удалить гениталии, чтобы стать точной копией куклы. В ответ он говорит, что способен на всё.

