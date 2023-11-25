Лицо Барби, тело Халка: как выглядят девушки, которые лепили из себя куклу

Каждый может выглядеть так, как он хочет. Тем не менее иногда выбор идеала внешности кажется большинству странным. Например, когда целью становится выглядеть в точности как кукла. Смотрим на девушек, которым без проблем дали бы ВНЖ в Барбиленде.
Валерия Лукьянова
Валерия Лукьянова уже давно известна в интернете как Аматуе или одесская Барби. В 2007 году девушка стала «Мисс Бриллиантовая корона Украины» и дала несколько интервью, но настоящая слава пришла к одесской Барби после того, как она привлекла внимание западных СМИ в 2012 году. О девушке написало американское издание Jezebel, сделав ее всемирно знаменитой.
Необычная внешность Валерии принесла ей популярность по всему миру. Валерию Лукьянову снимали именитые фотографы, а на ее соцсети подписались сотни тысяч человек. Девушку даже обвиняли в том, что ее внешность ненастоящая, а все фотографии она ретуширует в фотошопе. Но после появления Валерии на телеканалах все сомнения отпали.
Девушку часто упрекают в том, что она добилась такой внешности многочисленными пластическими операциями. Но Валерия Лукьянова отрицает вмешательства хирургов — одесская Барби призналась лишь в увеличении груди на несколько размеров. Когда Валерии показывают ее старые и новые фотографии и указывают на изменение черт лица, девушка отвечает, что недоброжелатели испортили внешность на ранних снимках, поэтому разница так заметна.
Валерия Лукьянова увлекается мистицизмом — девушка даже написала несколько эзотерических книг и делилась с подписчиками необычными практиками по «чистке» организма. В 2023 году специфические курсы одесской Барби привлекли внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Увидев, как Валерия предлагает подписчикам дышать парами ртути и пить скипидар, Мизулина обратилась в прокуратуру. К какому выводу пришли прокуроры, еще неизвестно.
Анастасия Шпагина
Анастасия Шпагина — одна из самых популярных блогерш с кукольной внешностью. Девушка стала набирать популярность в 2011 году как бьюти-блогер. Анастасия рассказывала на своем YouTube-канале о том, как правильно наносить макияж, делилась секретами мейкапа и примеряла на себя образы самых разных персонажей.
Девушка быстро набирала популярность и даже стала лицом азиатской линии косметики для молодежи Yoida. Помимо фанатов, девушка нажила себе и хейтеров, которые обвиняли ее в многочисленных операциях. Но на самом деле Анастасия делала только одну операцию, которая обернулась для нее настоящим кошмаром.
В 2017 году Анастасия Шпагина решила сделать себе ринопластику (коррекцию формы носа), и обратилась к хирургу Тимуру Нугаеву. Первое время после операции всё казалось замечательным, но через несколько месяцев у девушки появились проблемы с дыханием, а нос сильно искривился.
Хирург отказался исправлять последствия операции. Не помогли ни обвиняющие видео на YouTube, ни участие в «Пусть говорят». В итоге Тимур Нугаев выиграл суд, и добиться ответа Анастасия так и не смогла.
После истории с ринопластикой девушка замкнулась в себе, начала страдать от депрессии и перестала снимать ролики. Позже Анастасия признавалась, что в то время удовольствия не приносил ни YouTube, ни макияж, а душа разрывалась из-за вины за то, что она с собой такое сделала.
Проблему с носом девушке так и не удалось решить. Визуальные дефекты помогает скрыть филлер, но дыхание так и не вернулось. Сейчас Анастасия Шпагина продолжает вести соцсети и признается, что приняла всё, что с ней случилось.
Анжелика Кенова
Анжелика Кенова — известная модель родом из Кургана. По признанию девушки, кукольный образ придумали ее родители — матери Анжелики очень нравятся черты лица и стиль Барби, и она начала делать всё, чтобы дочь стала похожа на знаменитую куклу.
Анжелика активно ведет соцсети и много занимается в спортзале. В ответ на обвинения в пластике модель заявляет, что не признает хирургические вмешательства во внешности — она считает, что по-настоящему красивое тело нужно создать самостоятельно.
В интервью девушка признается, что была «игрушкой в руках родителей» сколько себя помнит. Мать Анжелики полностью контролировала жизнь девушки и запрещала ей встречаться с понравившимся мальчиком. В итоге живая Барби отказалась от личной жизни и полностью сконцентрировалась на карьере модели.
Сейчас девушке 31 год, она по-прежнему эксплуатирует образ Барби в своих соцсетях.
Юлия Винс
Не все девушки-куклы стремятся стать максимально похожими на эталонную Барби. Наглядный тому пример — Юлия Винс, также известная как Muscle Barbie.
Юлия — российская спортсменка, занимающаяся пауэрлифтингом. В соцсетях девушка набрала популярность благодаря необычной внешности — многие пишут, что у девушки лицо Барби и тело Халка.
Юлия Винс начала заниматься спортом в 2012 году — он помогал девушке обрести уверенность и силу. Всего через год она начала преуспевать в пауэрлифтинге и стала выступать на соревнованиях. С тех пор Юлия стала не только популярной красоткой в соцсетях, но и профессиональным спортсменом.
Юлия продолжает активно заниматься спортом вместе с любимым человеком. Muscle Barbie активно ведет соцсети и проводит мастер-классы, рассказывая всем желающим о том, как похудеть, нарастить мышцы и прийти в отличную спортивную форму.
Лили Морто
Лили Морто, в миру Лилит Мартиросян, долгое время была известна в Армении как профессиональная модель и финалистка нескольких конкурсов красоты. В какой-то момент девушка решила, что мечтает выглядеть как настоящая кукла Барби, и начала преображаться с помощью пластической хирургии.
Сейчас девушку знают как армянскую Барби. Чтобы добиться такой внешности, Лили Морто убрала комки биша, поправила скулы, сделала ринопластику и увеличила грудь и ягодицы. В России девушку заметили после того, как она снялась в выпуске «Мужского и женского».
Лили Морто не только модель, но и певица — девушка записала несколько песен, которые набирают сотни тысяч просмотров на YouTube.
Девушка признается, что никогда не стремилась кому-то угодить и понравится всем, потому что понимает, что это невозможно. Она не обижается на хейтеров, осуждающих ее внешность, и продолжает жить в свое удовольствие.
Бонус: Джастин Джедлика
Не только девушки стараются быть похожими на кукол — некоторые парни тоже стремятся к тому, чтобы стать Кеном в реальной жизни. Один из тех, кто приблизился к своей цели ближе всего, — Джастин Джедлика.
Американец Джастин Джедлика прошел через множество пластических операций, чтобы стать похожим на Кена. Впервые он лег под нож хирурга в 18 лет, и с тех пор врачи более трехсот раз корректировали его внешность. Вместе с кукольным лицом к нему пришла слава — Джастина начали приглашать на съемки для глянцевых журналов и в многочисленные телевизионные шоу.
В интервью Джастин говорит, что не страдает зависимостью от пластических операций. Тем не менее останавливаться он не собирается. Всего на пластику он потратил более миллиона долларов. Скальпель хирурга прошелся не только по его лицу — врачи сделали ему импланты бицепсов, трицепсов, грудных мышц и пресса.
Самой опасной операцией Джастина стало удаление вены на лбу, которая грозила живому Кену слепотой. Многие врачи отказывались ее делать, но ради гладкого лба он был готов на всё. Впрочем, для того, чтобы стать точной копией Кена, ему нужна еще одна, самая сложная операция. В интервью Джастина часто спрашивают о его готовности удалить гениталии, чтобы стать точной копией куклы. В ответ он говорит, что способен на всё.