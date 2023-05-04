Верхом на бабушке: посмотрите, как живет 86-летняя пенсионерка, которую прославила кошка Алтынка

Пару лет назад пенсионерка Тамара Липовская и ее кошка Алтынка из Ярославля стали настоящими звездами интернета. Парочку, которая не расставалась ни во время походов в магазин, ни во время поездок на дачу, фотографировали всюду. К пожилой женщине, на шее которой постоянно сидит ее хвостатая любимица, подходили фотографироваться, спрашивали о чудесах дрессировки.

