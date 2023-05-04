Верхом на бабушке: посмотрите, как живет 86-летняя пенсионерка, которую прославила кошка Алтынка

Пару лет назад пенсионерка Тамара Липовская и ее кошка Алтынка из Ярославля стали настоящими звездами интернета. Парочку, которая не расставалась ни во время походов в магазин, ни во время поездок на дачу, фотографировали всюду. К пожилой женщине, на шее которой постоянно сидит ее хвостатая любимица, подходили фотографироваться, спрашивали о чудесах дрессировки.
Сейчас здоровье пенсионерки сдает — в этом году она даже не поехала на дачу. Но все равно продолжает обучать Алтынку новым командам и ухаживать за любимой кошкой.
— Мне уж скоро 87 лет, такую жизнь прожила, конечно, к земле тянет. Давление поднимается. Но пока ничего. Алтынка у меня новые команды выучила, также любит показывать пальчики и кулачок, — рассказывает Тамара Липовская. — За нее только переживаю, чтобы если что — то в добрые руки.
Как Алтынка сидит на своей хозяйке — смотрите на видео, которое опубликовано чуть выше. А здесь вы найдете большой текст о том, как Тамара Липовская и Алтынка уживаются вместе.