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Верхом на бабушке: посмотрите, как живет 86-летняя пенсионерка, которую прославила кошка Алтынка

Неразлучная парочка — пожилая женщина и ее хвостатая подружка — стали звездами интернета

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Пару лет назад пенсионерка Тамара Липовская и ее кошка Алтынка из Ярославля стали настоящими звездами интернета. Парочку, которая не расставалась ни во время походов в магазин, ни во время поездок на дачу, фотографировали всюду. К пожилой женщине, на шее которой постоянно сидит ее хвостатая любимица, подходили фотографироваться, спрашивали о чудесах дрессировки.

Сейчас здоровье пенсионерки сдает — в этом году она даже не поехала на дачу. Но все равно продолжает обучать Алтынку новым командам и ухаживать за любимой кошкой.

— Мне уж скоро 87 лет, такую жизнь прожила, конечно, к земле тянет. Давление поднимается. Но пока ничего. Алтынка у меня новые команды выучила, также любит показывать пальчики и кулачок, — рассказывает Тамара Липовская. — За нее только переживаю, чтобы если что — то в добрые руки.

Как Алтынка сидит на своей хозяйке — смотрите на видео, которое опубликовано чуть выше. А здесь вы найдете большой текст о том, как Тамара Липовская и Алтынка уживаются вместе.

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