Дядя Коля, куда ты пропал? Как сложились судьбы известных телеведущих
90-х
Когда-то мы проводили с ними очень много времени, но теперь знаем о них очень мало
В 90-е годы мы знали лица этих людей даже лучше, чем некоторых родственников. Телеведущие известных программ сами по себе были очень харизматичными и привлекали внимание, заставляя сидеть у экранов в ожидании любимой передачи. Но что стало с героями нашей телевизионной юности сейчас? Как сложилась их судьба?
Александр Гуревич
В первую очередь мы знаем Александра Гуревича как бессменного ведущего авторского шоу «Сто к одному», которое было создано на основе американского Family Feud. Передача Гуревича вышла на экраны в 1995 году и просуществовала
Но, конечно же, карьера Александра Гуревича не ограничивается передачей «Сто к одному». Еще в вузе он играл в КВН, а после поступления в ГИТИС начал снимать рекламные ролики и дважды получал награду Фестиваля рекламы в Хьюстоне. С 1992 по 2000 год вел семейную развлекательную передачу «Устами младенца», а также принимал участие в создании шоу «Погоня». С 2007 по 2010 год был генеральным продюсером детского канала «Бибигон», затем до 2015 года работал на той же позиции на телеканале «Карусель». В 2013 и 2014 годах вместе с телеведущей Ольгой Шелест был комментатором шоу «Детское Евровидение», а с 2016 года вел проект «Удивительные люди» на телеканале «
Игорь Угольников
Игорь Угольников в первую очередь известен как актер и режиссер, но у него была и запоминающаяся карьера на телевидении. Туда он пришел практически случайно, но сумел открыть новые пути для самореализации. Сначала Угольников работал на «Авторском телевидении», где делал пародии на политиков вместе с Николаем Фоменко, но затем стал думать о создании собственной юмористической программы. И это получилось — свою программу Угольников назвал «Оба-на!», и она моментально завоевала популярность у зрителей. Тем не менее юмор передачи не всегда устраивал высшее руководство, поэтому ее не раз закрывали, не давая эфира. Последний выход шоу Угольникова состоялся в июне 1995 года. После этого ведущий сделал еще несколько успешных телепроектов, среди которых — программа «Добрый вечер с Игорем Угольниковым» и сериал «Доктор Угол».
В 2002 году Угольников ушел с телевидения, чтобы плотнее заниматься кинематографом — он стал снимать собственные фильмы. В 2010 году Угольников выпустил драму «Брестская крепость», в 2014 году — фильм «Батальонъ», а в 2018 году стал автором идеи и продюсером проекта «Ильинский рубеж».
Что касается личной жизни Угольникова, то он уже много лет женат на своей однокласснице Алле. У него есть любимый терьер по кличке Зяма, который назван в честь знаменитого актера Зиновия Гердта.
Юрий Николаев
Мы знаем Юрия Николаева по легендарным передачам «Утренняя почта» и «Утренняя звезда», а также как ведущего программы «ДОстояние РЕспублики» на Первом канале. Но у него также и богатая актерская карьера — он снимался в фильмах «Большие перегоны», «Дрессировщики», «Тайна, известная всем» и «Хождение по мукам». В 2006 году Юрий Николаев вернулся к съемкам после
«Утреннюю почту» Николаев вел с 1975 по 1991 год, и это была одна из самых популярных передач советского телевидения. Юрий Николаев также вел и популярные музыкальные программы: «Голубой огонек», «Песню года» и фестивали песни из Юрмалы. В конце
— В истории советского телевидения не было подобного случая, чтобы в пятницу вечером в прямом эфире на аудиторию в двести миллионов ведущий, зачитывая программу передач, не вязал лыка, — вспоминал сам ведущий в интервью «Комсомольской правде». — Меня отстранили от эфира на несколько месяцев, выгнали из партии. Двух моих коллег уволили… Но в те годы «Утренняя почта» была настолько популярная, как бы сейчас сказали, рейтинговая передача, что меня спасли зрители. Они стали звонить и писать: «Куда пропал Юрий Николаев?»
Николаев победил дурную привычку и вернулся в эфир. В 1991 году он создал телевизионную продюсерскую фирму «ЮНИКС», которая выпускала еженедельную программу «Утренняя звезда». Юрий Николаев был бессменным ведущим этой передачи и дал путевку в жизнь многим молодым музыкантам. С марта 1995 года был одним из продюсеров передачи «Угадай мелодию», спустя год придумал первую национальную премию детского творчества «Признание». В конце нулевых вел «Танцы на льду» и «Танцы со звездами», а затем стал ведущим программы «ДОстояние РЕспублики» совместно с Дмитрием Шепелевым.
Юрий Николаев был женат два раза: первый брак оказался скоротечным, а вторая жена — Элеонора — была влюблена в него еще с детства, и они до сих пор вместе. Детей у пары нет. Ведущий много лет борется с онкологией — он дважды переживал рецидив, но продолжает бороться, утверждая, что не собирается делать перерыв в работе из-за болезни. При этом Юрий Николаев увлекается спортом — теннисом и горными лыжами.
Дана Борисова
В 90-е Дана Борисова вела передачу «Армейский магазин» и стала кумиром среди военнослужащих. Сейчас телеведущая попадает в СМИ в основном со скандальными историями из личной жизни, но для начала мы вспомним, как зародилась карьера Даны. На телеэкран она попала уже в 16 лет — вела в Норильске передачу для молодежи под названием «Зебра», а затем зарекомендовала себя как диктор местного телеканала. После того как Борисова стала ведущей телешоу «Примите поздравления», она решила попытать счастья в столице и отправилась в Москву после окончания школы.
В столице Дана пыталась совмещать учебу в МГУ и съемки в «Армейском магазине», но в итоге девушка предпочла карьерный рост. И он оказался стремительным — в 1996 году Дана снялась для журнала Playboy, а в 2002 году ее признали самой популярной девушкой Рунета. Она участвовала в реалити-шоу «Последний герой», затем вела передачи «Город хищниц» и «Принцип домино». После этого Борисова пропала с экранов до 2012 года, а затем вернулась в проекты «Битва экстрасенсов» и «Вышка». В 2014 году вместе с Виктором Логиновым Дана вела передачу «Машина», а в 2021 году стала участницей нового сезона шоу «Форт Боярд».
Скандальные истории с Даной Борисовой чаще всего были связаны с ее зависимостью от запрещенных препаратов. Впервые об этом рассказала ее мать в эфире программы «Пусть говорят» в апреле 2017 года. Сама телеведущая отрицала это, заявляя, что она абсолютно здорова. Во время передачи Андрей Малахов обратился к Дане прямо в студии и настоял на ее принудительном лечении (предварительно попросив прощения за то, что не мог поступить иначе). Дана прошла курс реабилитации в Таиланде, после чего отметила, что выздоровела и планирует открыть собственный реабилитационный центр.
Первый скандал потянул за собой другие — Дана раскритиковала стилистов «Модного приговора» после участия в программе, конфликтовала с певицей Аленой Кравец, назвала алкоголиками Ксению Собчак и Сергея Шнурова. В феврале 2022 года Борисова призналась, что страдает биполярным расстройством. Затем телеведущая открыла для себя мир бокса и приняла участие в промоушене «Наше дело», сразившись с аптечным блогером Екатериной Диденко и порноактрисой Еленой Берковой.
Телеведущей приписывали много романов. Среди подтвержденных самой певицей мужчин оказались певец Данко и ее соведущий по «Армейскому магазину» Александр Ильин. Дана дважды была замужем — за бизнесменами Максимом Аксёновым и Андреем Трощенко. От первого брака у Даны родилась дочь Полина.
Николай Дроздов
Мы помним не только красочную заставку передачи «В мире животных», но и ее ведущего — ученого-зоолога Николая Дроздова. Он вел познавательную программу больше 40 лет, но при этом изначально пришел туда как научный консультант — еще в 1968 году (тогда ведущим был профессор ВГИКа Александр Згуриди). Самостоятельно вести программу Дроздов стал только с 1977 года. Гостями в передаче были известные деятели охраны природы, ученые и путешественники: Жак-Ив Кусто, Тур Хейердал, Питер Скотт и многие другие. В 2019 году Дроздов сообщил об уходе из программы, и замену с тех пор ему так и не нашли. Помимо «В мире животных» Николай Николаевич также вел программу «В мире людей», работал на «Детском радио», был автором и соавтором многих научно-популярных фильмов о природе, принимал участие в дубляже мультфильмов.
До начала своей телевизионной карьеры Николай Дроздов подрабатывал младшим табунщиком на конном заводе в Подмосковье (во время учебы в школе), а параллельно с учебой в вузе работал портным. После окончания аспирантуры (и до настоящего времени) устроился на кафедру биогеографии МГУ, где прошел путь от младшего научного сотрудника до профессора. За время научной деятельности написал около 200 научных и научно-популярных статей, более 20 книг, учебников и учебных пособий для школьников, студентов, учителей и преподавателей вузов. На счету Николая Дроздова множество научных экспедиций, он совершил два кругосветных путешествия, дважды опускался в батискафе на дно Байкала, в 1979 году покорил Эльбрус.
Алексей Весёлкин
Ведущий детской передачи «Царь горы» на ОРТ (нынешний Первый канал) Алексей Весёлкин в детстве активно увлекался музыкой — это даже плохо влияло на его учебу в школе. В старших классах он начал играть в школьном вокально-инструментальном ансамбле, а также занимался танцами. После окончания театрального училища имени Щукина его приняли в труппу Центрального детского театра, затем он начал режиссерскую карьеру.
В 80-е годы Весёлкин часто снимался в кино, тогда же началась и его телевизионная карьера. Алексей по случаю попал в детскую программу «Будильник» — режиссер передачи увидела его вместе с двумя одногруппниками на дипломных спектаклях и пригласила поработать вместе. Затем Весёлкина пригласили в программу «До 16 и старше...», а после этого были «Детский час» и «АБВГДейка». В
Алексей Весёлкин был ведущим первого в России телемагазина (передача так и называлась — «Весёлкин-магазин»), а также вел программы «Мускул-шоу», «Игрушки для взрослых», «Охота на Покемона» и, конечно же, «Царь горы». Телевизионная карьера Весёлкина не завершилась и в новом тысячелетии, но параллельно он работал и на радио (карьера радиоведущего также продолжается до сих пор).
Что касается личной жизни Алексея, то он женат — со своей супругой Татьяной он познакомился еще в 1988 году. У супругов двое детей — сын Алексей и дочь Анастасия, оба выбрали актерскую карьеру.
Что еще почитать по теме
- Восемь женщин — секс-символов
90-х, которые и сегодня выглядят великолепно.
- Как выглядят парни из сериала «Кадетство» спустя
16 лет.
- Чем занимаются и как выглядят сейчас участницы группы «Ранетки».