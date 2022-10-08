Дядя Коля, куда ты пропал? Как сложились судьбы известных телеведущих 90-х

«Утреннюю почту» Николаев вел с 1975 по 1991 год, и это была одна из самых популярных передач советского телевидения. Юрий Николаев также вел и популярные музыкальные программы: «Голубой огонек», «Песню года» и фестивали песни из Юрмалы. В конце 70-х у ведущего были проблемы с алкоголем — однажды он попал в аварию в пьяном виде, а в июне 1978 года и вовсе оказался нетрезвым в прямом эфире.



— В истории советского телевидения не было подобного случая, чтобы в пятницу вечером в прямом эфире на аудиторию в двести миллионов ведущий, зачитывая программу передач, не вязал лыка, — вспоминал сам ведущий в интервью «Комсомольской правде». — Меня отстранили от эфира на несколько месяцев, выгнали из партии. Двух моих коллег уволили… Но в те годы «Утренняя почта» была настолько популярная, как бы сейчас сказали, рейтинговая передача, что меня спасли зрители. Они стали звонить и писать: «Куда пропал Юрий Николаев?»

