Мы переписали 10 популярных песен на язык прокуроров и следователей. Попробуйте теперь угадать их

Как часто в жизни вы пользуетесь официально-деловым стилем? Наверняка, не замечая того, вы постоянно вворачиваете в речь какие-то изысканные обороты, которые годятся только для документов или пресс-релизов. Именно поэтому мы подумали: что бы было, если бы популярные песни писали таким протокольным языком? Мы перевели тексты 10 известных русских поп-песен в официально-деловой стиль. Сможете отгадать, какие современные (и не очень) хиты скрываются за этими замысловатыми фразами?