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Мы переписали 10 популярных песен на язык прокуроров и следователей. Попробуйте теперь угадать их

Вы наверняка слышали эти треки!

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Оценили бы такую песню от группы «Сплин»? Хорошо, что оригинал написан понятным языком (кстати, узнали?)

Оценили бы такую песню от группы «Сплин»? Хорошо, что оригинал написан понятным языком (кстати, узнали?)

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Как часто в жизни вы пользуетесь официально-деловым стилем? Наверняка, не замечая того, вы постоянно вворачиваете в речь какие-то изысканные обороты, которые годятся только для документов или пресс-релизов. Именно поэтому мы подумали: что бы было, если бы популярные песни писали таким протокольным языком? Мы перевели тексты 10 известных русских поп-песен в официально-деловой стиль. Сможете отгадать, какие современные (и не очень) хиты скрываются за этими замысловатыми фразами?

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