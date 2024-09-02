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Образование Стильные, зевающие и серьезные: как пошел День знаний в Новосибирске — 15 фото

Стильные, зевающие и серьезные: как пошел День знаний в Новосибирске — 15 фото

Сегодня во время торжественных линеек пошел дождь

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31 комментарий

В школе №77 первоклассникам выдали золотой ключ

В Новосибирске сегодня, 2 сентября, отметили День знаний. Дети отправились на торжественные линейки, многие — в первый раз. Во время праздника начался дождь, и школьникам пришлось спрятаться под зонтиками. Корреспонденты НГС побывали в разных школах города. Показываем моменты этого дня в фоторепортаже.

В школу детей провожали целыми семьями

На линейки пришли почетные гости

Детям пришлось прятаться от дождя под зонтиками

В школе №46 есть спецкласс, в котором учатся дети в форме

Некоторые друзья долго не виделись и сейчас делятся новостями

В школах прозвучали первые звонки

Дети готовились и наряжались ко Дню знаний

Учителям сегодня подарили много букетов

Вставать теперь придется рано

В гимназии №10 родители вышли с зонтиками, чтобы закрыть детей от дождя

Первоклассницы надели бантики и фартуки

После линеек в школах прошли первые уроки

Некоторые дети осознали, что учеба продлится долго

Первоклассники знакомятся с учителями

НГС рассказывал в онлйн-режиме, как проходил первый учебный день в этом году. В школе «Матрешках» появились 1 «М» и 1 «И» классы, в гимназии №4 учителя зачитали рэп, а в школе №77 выступил мэр. Читайте подробности по ссылке.

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Комментарии
31
С левого берега
2 сентября 2024, 14:49
Всем хорошего учебного года!
Гость
2 сентября 2024, 14:51
А что комментарии не пропускаете ? Реально достали гости города с их детьми . Русским детям отказывают в школах по месту жительства, а этих берут . Вы не могли с нормальной школы репортаж сделать или у вас программа ,, Дружбы народов,,?
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