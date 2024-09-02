Образование Стильные, зевающие и серьезные: как пошел День знаний в Новосибирске — 15 фото
Стильные, зевающие и серьезные: как пошел День знаний в Новосибирске — 15 фото
Сегодня во время торжественных линеек пошел дождь
3 745
В Новосибирске сегодня, 2 сентября, отметили День знаний. Дети отправились на торжественные линейки, многие — в первый раз. Во время праздника начался дождь, и школьникам пришлось спрятаться под зонтиками. Корреспонденты НГС побывали в разных школах города. Показываем моменты этого дня в фоторепортаже.
НГС рассказывал в онлйн-режиме, как проходил первый учебный день в этом году. В школе «Матрешках» появились 1 «М» и 1 «И» классы, в гимназии №4 учителя зачитали рэп, а в школе №77 выступил мэр. Читайте подробности по ссылке.
Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU