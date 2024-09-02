Стильные, зевающие и серьезные: как пошел День знаний в Новосибирске — 15 фото

В Новосибирске сегодня, 2 сентября, отметили День знаний. Дети отправились на торжественные линейки, многие — в первый раз. Во время праздника начался дождь, и школьникам пришлось спрятаться под зонтиками. Корреспонденты НГС побывали в разных школах города. Показываем моменты этого дня в фоторепортаже.