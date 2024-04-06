«Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

Русский язык способен засмущать человека с любым словарным запасом. Сложных в написании слов у нас очень много. И не все они специализированные: многие могут встретиться и в простой переписке. Чтобы не выставить себя неучем, лучше быть готовым заранее. Попробуете написать правильно эти десять слов в нашем новом тесте?

