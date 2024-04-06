«Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

Русский язык способен засмущать человека с любым словарным запасом. Сложных в написании слов у нас очень много. И не все они специализированные: многие могут встретиться и в простой переписке. Чтобы не выставить себя неучем, лучше быть готовым заранее. Попробуете написать правильно эти десять слов в нашем новом тесте?
- Биллетристика
- Билетристика
- Беллетристика
- Билитристика
- Капучино
- Каппучино
- Капуччино
- Каппуччино
- Призумция
- Презумция
- Презумпция
- Презумтция
- Брандспойт
- Брандсбойт
- Брансбойт
- Брантспойт
- Кординально
- Кардинально
- Координально
- Карденально
- Скрупулезный
- Скурпулезный
- ...аббревеатур
- ...абривиатур
- ...аббривиатур
- ...аббревиатур
- ...акамулятор
- ...аккамулятор
- ...аккумулятор
- ...акомулятор
- Экстраприация
- Экспроприация
- Экстропреация
- Экспопреация
- Рефрижератор
- Рефрижиратор
- Рефрежиратор
- Рефрежератор