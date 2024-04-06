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Образование тест «Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

«Облигация» или «аблигация»? Спорим, вы не напишете эти слова правильно с первого раза

Тест, в котором придется думать над каждой буквой

246
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Многие слова лучше запоминаются, если их где-нибудь записать

Русский язык способен засмущать человека с любым словарным запасом. Сложных в написании слов у нас очень много. И не все они специализированные: многие могут встретиться и в простой переписке. Чтобы не выставить себя неучем, лучше быть готовым заранее. Попробуете написать правильно эти десять слов в нашем новом тесте?

ТЕСТ
1 / 10
Каким общим словом называется малохудожественная литература?
  • Биллетристика
  • Билетристика
  • Беллетристика
  • Билитристика
2 / 10
Какой кофе вы получите, если добавите в эспрессо вспененное молоко?
  • Капучино
  • Каппучино
  • Капуччино
  • Каппуччино
3 / 10
Лицо считается невиновным, пока его вина не доказана — так гласит «...» невиновности.
  • Призумция
  • Презумция
  • Презумпция
  • Презумтция
4 / 10
Как называется наконечник на пожарном рукаве?
  • Брандспойт
  • Брандсбойт
  • Брансбойт
  • Брантспойт
5 / 10
А это слово очень редко пишут правильно на «Тотальном диктанте».
  • Кординально
  • Кардинально
  • Координально
  • Карденально
6 / 10
Словарь определяет значения этого слова как «чрезвычайно тщательный, точный до мелочей». Как вы его напишете?
  • Скрупулезный
  • Скурпулезный
7 / 10
ГИБДД, ОАО и СССР — это всё примеры...
  • ...аббревеатур
  • ...абривиатур
  • ...аббривиатур
  • ...аббревиатур
8 / 10
Никакому водителю не пожелаешь, чтобы у него внезапно сел...
  • ...акамулятор
  • ...аккамулятор
  • ...аккумулятор
  • ...акомулятор
9 / 10
Как вы напишете слово, обозначающее принудительное изъятие имущества?
  • Экстраприация
  • Экспроприация
  • Экстропреация
  • Экспопреация
10 / 10
Как называется фургон с холодильной камерой?
  • Рефрижератор
  • Рефрижиратор
  • Рефрежиратор
  • Рефрежератор
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