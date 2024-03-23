Второй университет в Новосибирске отменил очные занятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Как долго студенты будут учиться удаленно пока неизвестно Источник: nspu2020.nspu.ru











В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) перевели студентов на дистанционное обучение после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом появилась в Telegram-канале учебного заведения.



— Наши сердца и мысли сейчас с теми, кто потерял своих близких. Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим и их семьям, — заявили в НГПУ.



Из-за произошедшей трагедии администрация учебного заведения перевела все занятия для студентов в дистанционный формат. Также отменены все спортивные и развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.



Кроме того, стало известно об отмене Дня открытых дверей руководством Новосибирского государственного университета (НГУ). Он должен был пройти 24 марта. Также об усилении мер безопасности для студентов и сотрудников сообщили в НГУЭУ.



Напомним, первыми об отмене очных занятий и переводе студентов на дистант сообщили в НГТУ.

