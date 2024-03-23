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Образование Теракт в Crocus City Hall Второй университет в Новосибирске отменил очные занятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Второй университет в Новосибирске отменил очные занятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

В вузе также отменили развлекательные и спортивные мероприятия 23 и 24 марта

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Как долго студенты будут учиться удаленно пока неизвестно

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) перевели студентов на дистанционное обучение после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом появилась в Telegram-канале учебного заведения.

— Наши сердца и мысли сейчас с теми, кто потерял своих близких. Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим и их семьям, — заявили в НГПУ.

Из-за произошедшей трагедии администрация учебного заведения перевела все занятия для студентов в дистанционный формат. Также отменены все спортивные и развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.

Кроме того, стало известно об отмене Дня открытых дверей руководством Новосибирского государственного университета (НГУ). Он должен был пройти 24 марта. Также об усилении мер безопасности для студентов и сотрудников сообщили в НГУЭУ.

Напомним, первыми об отмене очных занятий и переводе студентов на дистант сообщили в НГТУ.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Всё, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.

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Новосибирск НГПУ НГУЭУ Вузы Crocus City Hall Теракт
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