Второй университет в Новосибирске отменил очные занятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

В Новосибирском государственном педагогическом университете (НГПУ) перевели студентов на дистанционное обучение после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Информация об этом появилась в Telegram-канале учебного заведения.
— Наши сердца и мысли сейчас с теми, кто потерял своих близких. Мы выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим и их семьям, — заявили в НГПУ.
Из-за произошедшей трагедии администрация учебного заведения перевела все занятия для студентов в дистанционный формат. Также отменены все спортивные и развлекательные мероприятия 23 и 24 марта.
Кроме того, стало известно об отмене Дня открытых дверей руководством Новосибирского государственного университета (НГУ). Он должен был пройти 24 марта. Также об усилении мер безопасности для студентов и сотрудников сообщили в НГУЭУ.
Напомним, первыми об отмене очных занятий и переводе студентов на дистант сообщили в НГТУ.
Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. По данным СК, в результате теракта погибли больше 80 человек. Всё, что известно о происшествии, мы собираем в режиме онлайн.