Родителям устроили дегустацию: в школе под Новосибирском стали снимать на видео блюда из-за жалоб на плесень

Родители жаловались, что детей кормят блюдами с плесенью, холодными и невкусными Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Министерство образования Новосибирской области проверило еду, которую дают детям в Криводановской школе № 22. Ранее на ее качество массово жаловались родители.

Они заявили, что детей кормят блюдами с плесенью, еда холодная и невкусная. Родители даже пожаловались на это через «Госуслуги». Некоторые на сайте Flamp выложили ряд фото, заявив, что сделаны они именно в школе. Директор комбината питания «Левобережный» ответил, что снимки еды с плесенью — фейк.

В министерстве создали рабочую группу, которая 5 марта без предварительного оповещения выехала в школу, говорится в ответе на запрос редакции НГС.

— Рабочей группой и представителями родительской общественности проведена дегустация рациона. Вкусовым характеристикам блюд была дана положительная оценка, — отметили в министерстве. — По результатам выезда администрации школы, технологу комбината питания «Левобережный», заведующему столовой даны рекомендации по организации питания обучающихся.

Комбинат поставляет еду в школу с 1 декабря прошлого года, и, по словам директора учреждения, нападки могут быть связаны «с интересами третьих лиц, которых не устроило смещение с должности заведующей столовой».

— Появление жалоб свидетельствует о недостаточном контроле со стороны школы за осуществлением полномочий по организации питания обучающихся, а также о недостаточном взаимодействии с родительской общественностью по данному вопросу, — уверены в министерстве. — Представители родительской общественности, присутствовавшие на встрече с рабочей группой министерства, отметили положительную динамику в организации питания в школе.



После жалоб еду каждый день стали контролировать как чиновники, так и представители родителей, причем блюда фотографируют и снимают на видео. В министерстве добавили, что таких нарушений, как «присутствие плесени на продуктах и скорлупы в готовых блюдах», выявлено не было. Ведомство продолжает контролировать ситуацию.

Проверку проводит и прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.