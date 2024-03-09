«Заберите подсумок и дайте мне подохнуть!»: методы воспитания детей в новосибирском центре «Альфа» попали на видео

— В конце полевого сбора у мальчика нашли большую гематому на голове. Начал разбираться. Оказалось, что мальчик вместе с другим несли бревно. У него руки соскользнули, макушкой врезался в бревно. А то, что у него синяки там на руках и ногах — скорее всего это от того, что мальчик на утренней физической зарядке мог взять и упасть, и делайте мол со мной, что хотите. Были такие моменты, что он притворялся потерявшим сознание, плакал. Мать его пришла, встретила с полевого, я ей все об этом сказал, вопросов у неё не возникло, — рассказал Данил Шарган.

