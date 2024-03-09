«Заберите подсумок и дайте мне подохнуть!»: методы воспитания детей в новосибирском центре «Альфа» попали на видео

Росмолодёжь обратилась к детскому омбудсмену и в Генеральную прокуратуру с требованием наказать тренера частного военно-спортивного центра «Альфа» в Новосибирске. 6 марта жительница Новосибирска заявила об избиении ее 10-летнего сына во время полевых сборов. К заявлению приложены видеозаписи — ранее они нигде не публиковались, рассказал НГС представитель Росмолодежи Владимир Гаврилов.
— После резонанса в СМИ, в том числе и после вашей публикации, мы начали разбираться в ситуации. Нам предоставили несколько видеозаписей с тех полевых сборов. На видео с автоматом — тот самый мальчик, про которого вы писали. Анализ видеозаписей привёл нас к выводу, что подобное поведение со стороны тренера-педагога является неподобающим и не допустимым, — заявил Гаврилов. — Здесь речь о психологическом и физическом давлении на несовершеннолетних.
На видеозаписях можно наблюдать, как тренер жестко отчитывает мальчиков во время сборов. Отдельного внимание заслуживает вечерний разбор ситуации с воспитанником, мать которого впоследствии заявила об избиении педагогом.
— Он такой берет и головой в сугроб специально падает. И говорит: «заберите у меня мой подсумок и дайте мне подохнуть», — говорит тренеру другой мальчик про пострадавшего. Мужчина находит это смешным.
Руководитель военно-спортивного центра «Альфа» Данил Шарган ранее в беседе с корреспондентом НГС изложил свою версию событий. Он утверждает, что мальчика никто не бил.
— В конце полевого сбора у мальчика нашли большую гематому на голове. Начал разбираться. Оказалось, что мальчик вместе с другим несли бревно. У него руки соскользнули, макушкой врезался в бревно. А то, что у него синяки там на руках и ногах — скорее всего это от того, что мальчик на утренней физической зарядке мог взять и упасть, и делайте мол со мной, что хотите. Были такие моменты, что он притворялся потерявшим сознание, плакал. Мать его пришла, встретила с полевого, я ей все об этом сказал, вопросов у неё не возникло, — рассказал Данил Шарган.
После публикации НГС прокуратура Новосибирской области организовала проверку по инциденту во время полевых сборов.
Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело на мать, которая на два дня оставила малолетнего сына без еды. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.