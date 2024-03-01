«Это было сложное время»: Митя Фомин признался, что в школе пережил буллинг

Певец Митя Фомин, родившийся в Новосибирске, пережил буллинг во время учебы в школе. По его словам, этот период стал для него трудным.
В интервью Om1.ru исполнитель рассказал, что во время учебы у него случались конфликты, особенно с некоторыми сверстниками. Ситуацию осложнял логоневроз — особенность речи, при которой нарушается ее ритм и темп.
— Надо мной издевались, дразнили, устраивали «темные» после уроков, вызывали моих родителей и обидчиков в школу, но это не помогало. Это было сложное время для меня — я пережил то, что сейчас принято называть буллингом, — рассказал артист в интервью.
Он добавил, что происходившее изменила только смена места жительства и школы.
Ранее Митя Фомин заявил, что его мама живет в отравительных условиях в Новосибирске. Кроме того, певец объяснил, когда получил перелом на съемках шоу и впервые увидел свою кость.