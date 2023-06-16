«Там были тачпады»: сибирячка заявила, что ее дочь плохо сдала экзамен из-за ноутбука без мышки

Мать 15-летней новосибирской школьницы заявила, что из-за нарушений в организации ОГЭ по информатике ее дочь получила низкий балл. Теперь девочка не может получить красный аттестат, а обжаловать результаты уже поздно.
«Не получит красный аттестат»
Сибирячка, представившаяся Светланой, рассказала корреспонденту НГС, что экзамен проходил в лицее
— Их предупреждали, что можно сразу подать апелляцию, если что-то мешало. Но там перечислялись шум и болезнь. Но никто не ожидал, что в классе будут ноутбуки, но не будет мышек. Там были тачпады. Соответственно, скорость выполнения работ была очень низкой, и даже если она знала, как выполнить задание, то ей просто не хватило времени. Детям по 15 лет, подумали, что так и надо. Телефонов нет, их выдают только на выходе. Они расписались, что всё хорошо, и им выдали телефоны, — рассказала жительница Новосибирска Светлана.
В гимназии, где училась девочка, компьютеры для работы были с мышками, уточнила Светлана. Из-за этого никто не предположил, что на экзамене их лишат этого оборудования.
— Дочь не успела сделать часть заданий. Она до последнего сидела. Я бы, может, и махнула рукой, но у нас из-за этого экзамена ребенок не получит красный аттестат. Пришла тройка. Нам одного балла не хватило. Если бы она четыре получила, то у нее за счет средней оценки в аттестате была бы пятерка, — объяснила Светлана.
Выпускница хочет пойти в колледж, в котором платное обучение. С красным аттестатом у нее была бы скидка 20%.
— В комиссии нам сказали, что мы опоздали. Мы должны были сразу подать, в день экзамена. Мы готовы пересдать, но, как говорится, сами виноваты, — добавила сибирячка.
«Проверку проведем, но результаты не отменим»
Сергей Кондратьев, заместитель директора новосибирского института мониторинга образования, объяснил корреспонденту НГС, что сейчас уже на апелляцию не подать и обнулить результаты школьница не сможет.
— На инструктаже говорят о том, что ученик может подать апелляцию, не выходя с экзамена. А они, получается, дождались результатов экзамена, которые были на той неделе выставлены. Нужно было подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ. Если они напишут заявление в ГЭК, мы проведем проверку, посмотрим видеозаписи, но аннулировать результаты никто уже не будет, — рассказал Сергей Кондратьев.
Отсутствие мышки, уточнил Кондратьев, не считается нарушением при проведении ОГЭ по информатике. При этом во всех пунктах проведения экзаменов для таких случаев должны быть дополнительные мышки. Чтобы их получить, нужно обратиться к организатору.
В лицее № 159 корреспондента НГС попросили перезвонить, когда директор освободится. После этого телефон лицея был недоступен.
Вчера, 15 июня, на сайте института мониторинга появилось сообщение, что первую публикацию результатов ОГЭ по русскому языку в Новосибирской области признали недействительной из-за технического сбоя. Корректные результаты опубликовали сегодня.