«Там были тачпады»: сибирячка заявила, что ее дочь плохо сдала экзамен из-за ноутбука без мышки

В гимназии, где училась девочка, компьютеры для работы были с мышками, уточнила Светлана. Из-за этого никто не предположил, что на экзамене их лишат этого оборудования.

— Дочь не успела сделать часть заданий. Она до последнего сидела. Я бы, может, и махнула рукой, но у нас из-за этого экзамена ребенок не получит красный аттестат. Пришла тройка. Нам одного балла не хватило. Если бы она четыре получила, то у нее за счет средней оценки в аттестате была бы пятерка, — объяснила Светлана.

Выпускница хочет пойти в колледж, в котором платное обучение. С красным аттестатом у нее была бы скидка 20%.