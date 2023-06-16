freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 83.96
eur 90.97
Тема дняЧто за профессия «суетолог»
Все новости
Все новости

Более 800 выпускников не смогли посмотреть результаты ОГЭ из-за сбоя — сейчас проблему устранили

Теперь школьники могут посмотреть корректные результаты

733

О сбое стало известно вчера

Поделиться

На электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9 появились корректные результаты ОГЭ по русскому. Об этом сообщили в Министерстве образования Новосибирской области.

— Причина некорректного отображения результатов ОГЭ по русскому языку оперативно устранена. Это коснулось порядка 800 выпускников Новосибирской области. Обновленные результаты уже пересчитаны. Приняты все необходимые меры по недопущению такой проблемы вновь. Ребята могут ознакомиться с результатами ОГЭ в электронном сервисе демонстрации результатов ГИА-9, — рассказали в Минобре.

Первую публикацию результатов ОГЭ по русскому языку в Новосибирской области признали недействительной из-за технического сбоя. Об этом вчера вечером сообщил Новосибирский институт мониторинга и развития образования.

Министерство образования Новосибирской областиГИАОГЭ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter