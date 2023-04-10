Ряпчек или борсук? 9 ошибок из свежего «Тотального диктанта» — проверьте себя

В прошлые выходные в 19-й раз прошла акция «Тотальный диктант» — добровольная проверка знаний русского языка, которая каждый год собирает тысячи участников по всей стране и за ее пределами. Проверка всех работа еще не завершена, но организаторы и проверяющие диктанта уже рассказали о самых распространенных ошибках этого года. Несколько слов раскрыла РИА Новости руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова, о других во время пресс-конференции рассказал председатель филологического совета Владимир Пахомов. Так, например, сложности вызвало написание наименований животных и птиц: слово «рябчик» часто писали как «ряпчек», а барсука называли «борсук» и «барсюк». Также встречались написания «муровей» (вместо муравей), «инот» и «янот» (вместо енота) и несколько «изюбрин» (вместо изюбря). В этом тесте мы собрали слова, которые вызвали больше всего сложностей у участников «Тотального диктанта — 2023»: проверьте, знаете ли вы, как они пишутся правильно.