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Студенты — о ЕГЭ, поступлении и проблемах высшего образования: «‎Со своим дипломом никому не нужен»

Публикуем результаты опроса студентов ведущего вуза России

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MSK1.RU спросил учащихся ведущего вуза страны, как они относятся к системе поступления в высшие учебные заведения, а также какие проблемы могут поджидать будущих студентов.

Единый государственный экзамен — это серьезный стресс для большинства выпускников. При поступлении в престижный московский вуз важен каждый заработанный балл. Так, например, бывшая одиннадцатиклассница Мария Зайцева лишилась золотой медали, не добрав всего одного балла.

Студенты МГУ рассказали о своем опыте сдачи экзаменов, поступления в вуз и о том, какие проблемы остаются актуальными в российском высшем образовании. Они отметили, что главным минусом системы является недостаток практики и прикладных дисциплин в учебных планах. Тем не менее учащиеся Московского университета единогласно поддержали концепцию ЕГЭ как способ поступления в вузы. По их словам, данная система дает возможность выпускникам из регионов поступить в столичные вузы, а также ставит всех экзаменуемых в равные условия.

— Я считаю, что это даже очень облегченный вариант для поступления вузы, — думает 22-летняя социологиня Ирина.

— Современная система поступления — это, конечно, достаточно большой прикол, — считает 22-летний математик Михаил.

— Это была моя цель, моя мечта, и теперь я тут учусь, — говорит 19-летняя юристка Соня.

Самую оперативную информацию о жизни столицы теперь можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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