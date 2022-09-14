Студенты — о ЕГЭ, поступлении и проблемах высшего образования: «‎Со своим дипломом никому не нужен»

MSK1.RU спросил учащихся ведущего вуза страны, как они относятся к системе поступления в высшие учебные заведения, а также какие проблемы могут поджидать будущих студентов.



Единый государственный экзамен — это серьезный стресс для большинства выпускников. При поступлении в престижный московский вуз важен каждый заработанный балл. Так, например, бывшая одиннадцатиклассница Мария Зайцева лишилась золотой медали, не добрав всего одного балла.

