«Если подчиняться этим правилам, то и крест надо запретить». Эксперты — о запрете ношения хиджаба в школе
Они считают, что ситуация может стать причиной межнациональной розни и даже повлечь серьезный конфликт
Неожиданный поворот приобрел скандал с ношением хиджаба в тюменской школе
Мы пообщались с экспертами на эту тему. По мнению большинства, запрещать носить религиозный атрибут было ужасной ошибкой. Специалисты рассказали, почему это может привести к серьезному конфликту, как страдают от этого дети и почему директора и вовсе нужно уволить.
Сначала администрация школы разрешила ходить на уроки в платке. Представители школы объяснили это тем, что сделали это временно, до рассмотрения вопроса на управляющем совете. Позже совет поменял решение. В школе сказали, что запретили хиджаб, ссылаясь на законодательство.
«Будет расти количество отчуждаемых от образования»
Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук:
— Вопрос ношения платков в российских школах удивительный. Почему вообще он встает в России? Россия на фоне Европы во все последующие годы после крушения СССР выглядела как самый надежный островок веротерпимости. Самый надежный островок, в котором уважали традиции всех народов и конфессий. Россия гордилась тем, что, в отличие от западных колониальных держав, относилась ко всем народам, которые входили в состав российского государства, с огромным уважением: сохранила все их языки, традиции, ни один народ не исчез. Вдруг появляется запрет ношения платка после краха СССР. Даже в сталинские годы такой вопрос не вставал, потому что никому даже в голову не приходило придираться к платочку. Даже в самые жесткие годы борьбы с религией платочек носили во всех советских школах. Приводить доводы, что в светских школах должны быть запрещены все атрибуты религиозности — не выдерживает никакой критики. Да, у нас школы светские. Да, государство у нас светское. Но оно не должно быть атеистическим и богоборческим.
У нас в конституции прописана свобода вероисповедания и равный доступ к образованию. То, что какая-то девочка покрывает свою голову платочком, не должно являться основанием для ограничения ее доступа к образованию. Это нарушение конституционных статей. Сам платок — это не демонстрация религиозности, а демонстрация скромности. Вот если будут кресты, или звезды Давида, или полумесяцы демонстрировать — это можно ограничить. У меня есть огромное количество семей, которые даже намаз не совершают. Но от того, что мать, бабушка носили платок, глава семейства считает: дочки тоже должны носить. У меня есть друг, который всем платочки подготовил еще с детского садика. Они носят их как косынки. И что, теперь этих девочек тоже исключить из учебного процесса?
У меня у самого русская бабушка, которая вышла замуж в Дагестане. Она всю жизнь проработала учительницей. Она не была мусульманкой, но я никогда не видел цвет ее волос. Будучи ее родным внуком. Почему? Потому что она по традиции носила платок. Это не было символом религиозности. Поэтому, если наша чиновничья братия будут упираться, что светский характер школ должен бороться с традициями скромности народов, это будет приводить к отчуждению детей от образовательного процесса и отчуждению детей от идеи сплочения народов РФ. Религиозность растет среди народов РФ. И это факт. Значит, будет расти количество отчуждаемых от образования.
«Из-за этого начинаются войны»
Светлана Ганнушкина, член совета руководителей сети «Миграция и право», правозащитница, бывший педагог:
— Я считаю, что человек должен иметь возможность ходить одетым так, как он одет, если это не нарушает права других людей. Если, например, учитель придет в трусах — это будет не совсем хорошо. Для многих религия стала очень важна. Такого не было в советское время. Тогда на вопрос, есть ли Бог, как правило, отвечали: «Нет». Теперь всё меняется. И мне кажется, что обращать внимание на это не следует. Где-то заставляют надеть хиджаб, и это унижает людей, где-то заставляют снять хиджаб, и это унижает людей. Делать не надо ни того, ни другого. Это не такая одежда, которая мешала заниматься.
Я бы приняла решение спокойно к этому моменту отнестись, с пониманием. Значит, девочке сейчас так нужно. Настанет день, и она снимет хиджаб. Можно было бы рассказать про момент в истории, когда женщины боролись за право не носить хиджаб. Они считали, что это лишает их свободы выбора. В моей практике возникала похожая история с чеченцами. Когда началась война, для родителей было принципиальным моментом, чтобы дети носили платок. Это было способом выражения принадлежности к своему народу. Мы не стали этот способ у них отнимать. Унижать детей нельзя.
Поступок директора возмутителен. Чего она добивалась? Задача руководителя думать о том, что у ребенка в голове, а не про то, во что он одет. Это абсолютно непедагогично и непрофессионально. Споры о том, надевать ли хиджаб, не стоят выеденного яйца. Стоит только то, что человек свободен. Дети вокруг могут начать относиться к этой девочке по-другому.
Это качество свойственно всем животных. А мы все-таки хотим жить в мире. Интересный момент про детей с крестиками. Есть люди, у которых крест висит наружу как медальон. Этот атрибут, между прочим, нательный, его не носят наружу. Если подчиняться этим правилам, то и крест нужно запретить.
Я сейчас вам приведу пример. У меня один знакомый ребенок живет в Америке. В школу родители им дают с собой еду. И принято в Америке, что дети приносят с собой коробочки с печеньем, снеками. Одному мальчику из России мама давала с собой термос, где лежало пюре с овощами. Можете представить, что пахнет это не совсем приятно. И пюре для американских детей выглядит не так, как надо. В итоге русского мальчика стали дразнить: нехорошим словом называть пюре. Педагог провел разговор в группе про еду в разных странах. Ребенок рассказал про борщ. Таким образом, повысился его рейтинг в классе. На следующий день уже никто не смеялся над его термосом с пюре.
«Такая же дикость — заставить женщину раздеться»
Руслан Нагиев, адвокат, к которому обратилась за помощью семья девочки:
— У нас страна многонациональная и многоконфессиональная. Здесь нужно сохранять межрелигиозный и межнациональный мир. Мусульмане не являются чужими в этой стране. Они не пришлые. У них нет другой родины. Политическая ситуация требует, чтобы общество консолидировалось. Мы должны объединить наших граждан, обеспечить права всех. Это послужит взаимному пониманию. Каким образом платок вредит кому-либо? Никто объяснить не может. Просто есть неприязнь. Это приводит к радикализации населения. Это проблема не только в Тюмени. Это по всей стране. Не нужно сеять раздор и разжигать ненависть. Нужно взять в пример опыт Татарстана. Где-то примерно половина населения не мусульмане. Там не запрещено в платочках в школу ходить. Все дети нормально общаются, уживаются.
Такие решения принимают советские кадры. Они жили в стране, где религия была под запретом: в школе не носили крестик, платок. Эти кадры положительно не влияют на развитие страны. Молодежь гораздо толерантнее относится к платкам, к крестикам. Почему те, кто не носит платок, навязывают свои убеждения тем, кто его носит?
Никто не вправе раздевать женщину вопреки ее воли. Эти запреты способствуют разжиганию вражды между народами. В гимне России поется: «Братских народов союз вековой». Нужно поддерживать эти строчки.
Никаких запретов на платочки не должно быть. Это относится к традиционной ценности народов России. Запрет может вызвать ненависть, и человек может озлобиться. Мы хотим, чтобы наши граждане жили в равных правах. На школьную форму никто не претендует. Пусть форма будет единая. Но девочка имеет право надеть еще и платок. Согласно правилам светского государства, женщина вправе не снимать платок в помещении. А сейчас самое чистое, что досталось нам от наших предков, пытаются нам запретить. Не надо раздевать посторонних женщин.
«Нужно с этим смириться»
Директор тюменской школы:
— Во-первых, форма запрета может быть разная. Можно категорически запретить, не объясняя. Можно эту тему перенести для разговора с родителями. Я бы рассуждал так: ребенка на урок пустить, а потом разговор на эту тему поднять с родителями. Нужно им объяснить, что в образовательном учреждении другие правила. Я считаю, что если учреждение общеобразовательное, все моменты, подчеркивающие религиозную принадлежность, выпячивать не надо. Подчеркивать какими-то аксессуарами это не стоит. От этого не пострадает ни вера, ни приверженность человека к этой вере. В нашей стране живут не только мусульмане. Нам каким-то образом, живя в этой стране и имея определенную веру, нужно как-то с этим мириться.
«Как строить здоровое общество?»
Учитель тюменской общеобразовательной школы
— По моему мнению, менеджер от образования забыла, что Российская Федерация — это многонациональная и многоконфессиональная страна. За одно то, что она всем своим весом и авторитетом надавила на девочку и довела ее до слез, надо расторгнуть с ней договор. Это было на камеру, сложно представить, что позволяет себе этот менеджер без камер. Кабаниха отдыхает. В городе есть пример выстраивания уважительного отношения к ученикам разных национальностей и конфессий. Это 9-я школа. Но самое страшное не это. В комментариях люди высказывали пожелание устроить девочке остракизм, травлю так, чтобы внешне было не придраться, а девочка ушла из школы. Взрослые люди хотят такой судьбы ребенку. Как строить здоровое общество?
«Нарушение прав девочки и семьи»
Максим Шевченко, журналист и политик:
— Я считаю, что это нарушение гражданских прав и девочки, и членов ее семьи. Я считаю, что это преследование ребенка и сегрегация граждан РФ по религиозному признаку. Значит, нельзя ходить мусульманкам в платочках, а еврейским мальчикам нельзя ходить в кепе? Получатся, с точки зрения директора, еврейским мальчикам нельзя посещать школу. Это совершенно абсурдная претензия. Думал, что этот бред давно уже ушел в прошлое. Видимо, кому-то надо во время спецоперации, когда на мусульманские регионы России легла такая нагрузка, специально противопоставлять мусульман российскому государству. Другого объяснения этой теме нет. Я это вижу как провокацию. Никакой логики здесь нет. То что ребенок носит на голове — это его право. Не могут религиозные взгляды детей регламентироваться школой.
Таким образом, православным нельзя носить крест. Кажется, эти учителя и чиновники на себя много берут, запрещая детям в полной мере исповедовать религию или не исповедовать ее. Преследование ребенка по национальному признаку в таком многонациональном регионе, как Тюменская область, недопустимо. Я приветствую школьную форму и считаю, что нужно ввести советскую форму обратно. Но в советской форме не запрещали носить платочки.
Напомним, после конфликта в образовательном учреждении прошла проверка. Папа школьницы, Ибрагим Давудов, встретился с заместителем губернатора по Тюменской области Алексеем Райдером, директором школы и представителем дагестанской диаспоры. Отец девочки по итогам встречи рассказал, что дочери разрешили ходить в хиджабе, только нужно предупредить директора.
Однако позже стало известно, что управляющий совет школы решил не вносить в правила внутреннего распорядка никаких изменений, касающихся формы одежды учащихся. Давудов сказал, что всё нормально, однако будет искать выходы.