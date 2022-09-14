«Если подчиняться этим правилам, то и крест надо запретить». Эксперты — о запрете ношения хиджаба в школе

— Я считаю, что человек должен иметь возможность ходить одетым так, как он одет, если это не нарушает права других людей. Если, например, учитель придет в трусах — это будет не совсем хорошо. Для многих религия стала очень важна. Такого не было в советское время. Тогда на вопрос, есть ли Бог, как правило, отвечали: «Нет». Теперь всё меняется. И мне кажется, что обращать внимание на это не следует. Где-то заставляют надеть хиджаб, и это унижает людей, где-то заставляют снять хиджаб, и это унижает людей. Делать не надо ни того, ни другого. Это не такая одежда, которая мешала заниматься.



Я бы приняла решение спокойно к этому моменту отнестись, с пониманием. Значит, девочке сейчас так нужно. Настанет день, и она снимет хиджаб. Можно было бы рассказать про момент в истории, когда женщины боролись за право не носить хиджаб. Они считали, что это лишает их свободы выбора. В моей практике возникала похожая история с чеченцами. Когда началась война, для родителей было принципиальным моментом, чтобы дети носили платок. Это было способом выражения принадлежности к своему народу. Мы не стали этот способ у них отнимать. Унижать детей нельзя.

