Мы нашли 1 «Ф», 1 «ЗК» и 10-й ФСБ: смотрите, как страна отметила День знаний

Когда закончатся буквы алфавита, классы в школах начнут именовать элементами таблицы Менделеева. Запомните этот твит! Ну а пока российские школы в наименовании первых классов дошли до литеры «ф». В этом убедились наши фотографы, которых мы отправили на линейки в разных городах страны. Они принесли нам оттуда сотни роскошных фотографий, из которых мы выбрали 30 — зато каких! Здесь есть и класс «Ф», и класс ФСБ, и даже класс «ЗК». Да что мы вам рассказываем — сами посмотрите!