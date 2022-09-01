СЕЙЧАС +27°С
Пробки 1/10
usd 60.24
eur 60.21
Тема дняМодные мамочки. Фоторепортаж
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Мы нашли 1 «Ф», 1 «ЗК» и 10-й ФСБ: смотрите, как страна отметила День знаний

Первоклассный фоторепортаж со всей России

1 818

Дети, которые забыли слова российского гимна, просто зевали в такт

Поделиться

Когда закончатся буквы алфавита, классы в школах начнут именовать элементами таблицы Менделеева. Запомните этот твит! Ну а пока российские школы в наименовании первых классов дошли до литеры «ф». В этом убедились наши фотографы, которых мы отправили на линейки в разных городах страны. Они принесли нам оттуда сотни роскошных фотографий, из которых мы выбрали 30 — зато каких! Здесь есть и класс «Ф», и класс ФСБ, и даже класс «ЗК». Да что мы вам рассказываем — сами посмотрите!

Начнем наш фоторепортаж с кадра, без которого не обходится ни одна школьная линейка 1 сентября

Начнем наш фоторепортаж с кадра, без которого не обходится ни одна школьная линейка 1 сентября

Поделиться

После первого звонка линейки во всех школах страны продолжились поднятием российского флага. Только поглядите, как восторженно смотрит омский школьник на триколор

После первого звонка линейки во всех школах страны продолжились поднятием российского флага. Только поглядите, как восторженно смотрит омский школьник на триколор

Поделиться

Спорим, вы не смогли удержаться и тоже зевнули, глядя на эту фотографию?

Спорим, вы не смогли удержаться и тоже зевнули, глядя на эту фотографию?

Поделиться

С этого года в российских школах будут больше говорить о патриотизме. В Ростове-на-Дону решили не затягивать и уже 1 сентября начать с показательных выступлений цвета хаки

С этого года в российских школах будут больше говорить о патриотизме. В Ростове-на-Дону решили не затягивать и уже 1 сентября начать с показательных выступлений цвета хаки

Поделиться

Кемерово не отстает. По лицам этих ребят видно, что школа — дело серьезное

Кемерово не отстает. По лицам этих ребят видно, что школа — дело серьезное

Поделиться

А в одной из школ Екатеринбурга решили устроить перформанс с мастер-классом по разрезанию льда. Интересно, к чему ребят готовят таким образом?

А в одной из школ Екатеринбурга решили устроить перформанс с мастер-классом по разрезанию льда. Интересно, к чему ребят готовят таким образом?

Поделиться

В Красноярске первоклашек заманивали в школу котлетками. С макарошками? Нет, с пюрешкой!

В Красноярске первоклашек заманивали в школу котлетками. С макарошками? Нет, с пюрешкой!

Поделиться

В Сочи в этом учебном году открыли школу на высоте 670 метров над уровнем моря. Вести церемонию открытия самой высокогорной школы Краснодарского края пригласили актера Александра Олешко

В Сочи в этом учебном году открыли школу на высоте 670 метров над уровнем моря. Вести церемонию открытия самой высокогорной школы Краснодарского края пригласили актера Александра Олешко

Поделиться

Также на сочинских линейках были замечены сказочные персонажи — Мэри Поппинс и какой-то мужчина. Если вы узнали его — пишите в комментариях, а то мы так никогда не заснем

Также на сочинских линейках были замечены сказочные персонажи — Мэри Поппинс и какой-то мужчина. Если вы узнали его — пишите в комментариях, а то мы так никогда не заснем

Поделиться

В челябинской гимназии <nobr>№ 1</nobr> на приглашенных артистов решили не тратиться — здесь детей с родителями развлекал директор

В челябинской гимназии № 1 на приглашенных артистов решили не тратиться — здесь детей с родителями развлекал директор

Поделиться

Дети и взрослые с удовольствием играли вместе с директором. Ни одного сонного лица!

Дети и взрослые с удовольствием играли вместе с директором. Ни одного сонного лица!

Поделиться

А ребята из Красноярска радовались новым сушилкам для рук. Кажется, мы догадываемся, где они будут прогуливать уроки

А ребята из Красноярска радовались новым сушилкам для рук. Кажется, мы догадываемся, где они будут прогуливать уроки

Поделиться

В другой челябинской школе первоклашку с колокольчиком подвезли на кабриолете

В другой челябинской школе первоклашку с колокольчиком подвезли на кабриолете

Поделиться

Девочки! Чтобы вас тоже возили на кабриолете, надо хорошо учиться. Мальчики! Вам тоже надо хорошо учиться. Чтобы возить девочек на кабриолете

Девочки! Чтобы вас тоже возили на кабриолете, надо хорошо учиться. Мальчики! Вам тоже надо хорошо учиться. Чтобы возить девочек на кабриолете

Поделиться

Больше роскошных автомобилей было <a href="https://msk1.ru/text/education/2022/09/01/71618969/" class="io-leave-page _" target="_blank">разве что в Москве</a>. Такая пробка из Porsche и Lamborghini выстроилась по дороге в элитную подмосковную школу, где учатся дети Пугачевой, Агаларова и других звезд.

Больше роскошных автомобилей было разве что в Москве. Такая пробка из Porsche и Lamborghini выстроилась по дороге в элитную подмосковную школу, где учатся дети Пугачевой, Агаларова и других звезд.

Поделиться

А в некоторых школах Ростова-на-Дону всё еще правила пандемии — родителям, как встарь, пришлось наблюдать за детьми из-за забора

А в некоторых школах Ростова-на-Дону всё еще правила пандемии — родителям, как встарь, пришлось наблюдать за детьми из-за забора

Поделиться

Начнем-таки перекличку. В одной из школ Тюмени замечен первый «К»

Начнем-таки перекличку. В одной из школ Тюмени замечен первый «К»

Поделиться

А это класс «К» в краснодарской школе № 94. К — Казачий

А это класс «К» в краснодарской школе № 94. К — Казачий

Поделиться

Эстафету принимает первый «К» из Ярославля

Эстафету принимает первый «К» из Ярославля

Поделиться

Некоторые дети Екатеринбурга пошли сегодня в первый «М»

Некоторые дети Екатеринбурга пошли сегодня в первый «М»

Поделиться

А кто-то забрался в первый «О»

А кто-то забрался в первый «О»

Поделиться

А кто это опоздал сегодня на работу? Да это родители первого «П» из Красноярска!

А кто это опоздал сегодня на работу? Да это родители первого «П» из Красноярска!

Поделиться

Продолжаем вспоминать алфавит вместе с первым «Т» из Тюмени

Продолжаем вспоминать алфавит вместе с первым «Т» из Тюмени

Поделиться

В Самаре, кажется, вообще был бум рождаемости семь лет назад

В Самаре, кажется, вообще был бум рождаемости семь лет назад

Поделиться

Тюмень тоже не собирается сдавать позиции

Тюмень тоже не собирается сдавать позиции

Поделиться

Самара чуть было не победила в негласном первенстве первоклассной многобуквенности...

Самара чуть было не победила в негласном первенстве первоклассной многобуквенности...

Поделиться

...но ей пришлось разделить первое место с Краснодаром

...но ей пришлось разделить первое место с Краснодаром

Поделиться

Зато в Челябинске в этом году открылся класс ФСБ. На места в нем претендовали более 200 детей. Отобрали 26 из них, в том числе 9 девочек. Найдете классного руководителя? Да вот же он — в темных очках!

Зато в Челябинске в этом году открылся класс ФСБ. На места в нем претендовали более 200 детей. Отобрали 26 из них, в том числе 9 девочек. Найдете классного руководителя? Да вот же он — в темных очках!

Поделиться

Десятиклассников в класс ФСБ отбирали по разным критериям: они проходили медосмотр, сдавали нормативы, беседовали с психологом. После 11-го класса выпускники получат сертификат об освоении специализированных курсов для поступления в Академию ФСБ

Десятиклассников в класс ФСБ отбирали по разным критериям: они проходили медосмотр, сдавали нормативы, беседовали с психологом. После 11-го класса выпускники получат сертификат об освоении специализированных курсов для поступления в Академию ФСБ

Поделиться

Но в первом учебном дне всегда найдется место трагедии

Но в первом учебном дне всегда найдется место трагедии

Поделиться

«Никакого праздника! Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя!»

«Никакого праздника! Меня сначала закрыли, потом шарик не дали. Ничего нельзя!»

Поделиться

Но главное, что 1 сентября — это отличный повод встретиться с друзьями, которых не видел целое лето

Но главное, что 1 сентября — это отличный повод встретиться с друзьями, которых не видел целое лето

Поделиться

День знанийДетиФотоФоторепортажШколаШкольникиШкольная линейка1 Сентября
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2