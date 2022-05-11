ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к патриотизму в школе
Большинство опрошенных выступили за уроки о спецоперации, но против истории с первого класса
Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты своего исследования об отношении россиян к патриотическим нововведениям в российских школах. Опрос проводили путем обзвона, в нем приняли участие 1600 человек старше
По данным ВЦИОМ, 83% опрошенных считают, что основная функция школы — давать знания. На этот вопрос можно было дать до трех ответов, вторым по популярности (72%) стал вариант «организация досуга детей и обеспечение доступа к спортивным секциям, библиотеке, внеклассным кружкам». На третьем месте (69%). — «воспитание в учениках моральных качеств». В том, что школа должна участвовать в патриотическом воспитании молодежи, уверены 67%.
Далее опрошенным предложили оценить обсуждаемые сейчас школьные нововведения, которые связаны как раз с патриотическим воспитанием. Больше всего поддержки и нейтрального отношения получила инициатива по поднятию флага и исполнению гимна перед учебной неделей: 59% относятся к ней положительно, 24% — отрицательно, еще 13% — безразлично. Идея проводить уроки, посвященные событиям специальной военной операции России на территории Украины нравится 51% опрошенных, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично. Меньше всего энтузиазма вызвала идея ввести уроки истории с первого класса: 49% респондентов против них и только 42% — за. Больше всего сторонников у преподавания истории с начальных классов среди людей старше 60 лет — эту инициативу поддержали 50% опрошенных в этом возрасте.