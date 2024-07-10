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Экономика Семьям с детьми пересчитают налоги: сколько денег вернут родителям

Семьям с детьми пересчитают налоги: сколько денег вернут родителям

И кто их сможет получить

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23 комментария
Семьи с детьми получат новую льготу в 2026 году

Госдума приняла закон о семейной налоговой выплате. Это дополнительная льгота, на которую могут рассчитывать семьи с двумя и более детьми, если среднедушевой доход семьи не больше полутора прожиточных минимумов на человека. Если говорить очень грубо, то в результате такие семьи получат пониженную ставку НДФЛ — 6%.

Если разбираться последовательно, то все-таки процесс немного сложнее. Согласно принятому документу, податься на семейную налоговую выплату можно будет только по итогам года. То есть сначала вы год платите налоги по стандартной ставке 13%, а потом, если окажется, что у вас есть право на льготу, вам часть этих денег возвращают. Фиксированной суммы нет, возврат будет считаться в зависимости от того, сколько именно налогов вы заплатили.

Закон о семейной налоговой выплате вступит в силу с 1 января 2026 года

В среднем по России в 2024 году прожиточный минимум составляет 15 453 рубля, в следующем году он вырастет до 17 733 рублей. Налоговая для расчетов будет брать региональный прожиточный минимум, который отличается от региона к региону и еще не везде установлен, но на примере общероссийского показателя мы можем показать, как будет рассчитываться семейная выплата.

Право на налоговый вычет есть только у семей с доходом менее полутора прожиточных минимумов на человека. С учетом повышения прожиточного минимума в 2025 году это будет 26 599 рублей 50 копеек. Допустим, семья у нас из четырех человек: папа, мама и двое детей. Соответственно, максимальный доход этой семьи, при котором она может рассчитывать на пособия, — 106 396 рублей в месяц, или 1 276 752 рубля в год. За год по полной ставке 13% родители заплатят 165 977 рублей 76 копеек налогами. Если они обратятся за получением семейной налоговой выплаты, то им пересчитают налог по ставке 6%, тогда общий подоходный налог за год составит 76 605 рублей 12 копеек. Соответственно, 89 372 рубля 64 копейки налоговая должна будет вернуть.

В законе также указано, что при определении права на выплату будут учитывать наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Подробнее о том, кто и когда сможет оформить семейную налоговую выплату, мы рассказывали в этом материале. Налоговые изменения не обойдутся льготами, 10 июля Госдума также утвердила прогрессивную шкалу НДФЛ — максимальная ставка подоходного налога составила 22%.

ПО ТЕМЕ
Деньги Новые законы Семьи с детьми Выплаты и пособия Налоги Налоговые льготы НДФЛ
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Комментарии
23
Bream
10 июля 2024, 14:59
это полная чепуха, которая лишь способствует переходу на зп в конвертах
Жук
10 июля 2024, 14:42
Пойду второго делать, раз так.
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