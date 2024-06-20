«Доллар и евро будут снижаться» Когда и насколько упадут валюты — объясняют экономисты

Доллар может взлететь в следующем году выше 100 рублей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Рубль укрепился по отношению к доллару, евро и юаню после введения санкций против Московской биржи. Иностранная валюта продолжит падение. Однако россияне не смогут заработать на разнице курса и купить ее в банке. Что происходит с рублем и как долго это продлится, расскажем в материале.



США 13 июня ввели новые санкции, которые на этот раз коснулись Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ), входящего в ее состав. Теперь Мосбиржа не будет проводить операции с долларом и евро. Официально ограничения вступят в силу 13 августа. Банк России объявил, что будет устанавливать курс доллара исходя из межбанковских сделок.



Насколько упадет доллар

— После введения санкций на Мосбиржу спрос на иностранные валюты, такие как доллар и евро снижается из-за проблем с платежами и различными финансовыми ограничениями. Вторая причина укрепления рубля — массовое желание бизнеса и граждан избавиться от «токсичных» валют недружественных стран. Все это подстегнет спрос на дружественные валюты, например, юань. Курс рубля к доллару может укрепиться до диапазона 75–85, юань может достигнуть диапазона в 10–11 рублей за 1 юань, — сказал Городским порталам доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

С похожим мнением в беседе с корреспондентом выступил экономист Эдуард Матвеев.

— Действительно, доллар и евро будут снижаться. Я до этого пока не предполагал, что будет такая ситуация. Считал, что доллар опустится где-то до 78- 80 рублей. Если мы предполагаем, что спроса на доллар и евро не будет вообще, то есть полностью импорт прекратится, тогда цена может быть любой, — отметил Матвеев.



Как долго рубль будет укрепляться

По словам экономиста для бюджета страны нужен высокий курс доллара. Он станет гораздо выше в 2025 году.



— Я бы обратил внимание, что правительству России такой низкий курс не выгоден, потому что с ним очень сложно сверстать бюджет . У нас огромные расходы и скорее всего они будут расти. Правительству нужно больше денег, а значит и высокий курс. С этой точки зрения любой провал будет кратковременным.

Я думаю, что в целом мы к концу года, в следующем году увидим курс доллара гораздо выше — более 100 рублей. экономист Эдуард Матвеев

Смогут ли граждане РФ заработать на курсе

Матвеев предупредил, что просто так дешевую валюту купить не получиться.



— Во-первых в банке продают валюту только ту, которую им кто-то продал. Скорее всего они будут покупать доллар примерно по 70 рублей. Никто его продавать не будет, и у банков просто не будет валюты в кассах, или ее будут предлагать по более высокому курсу, чем устанавливает Банк России, — объяснил экономист.

